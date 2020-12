Mac con chip Apple M1 e monitor ultrawide non vanno sempre d’accordo

Nell’uso dei nuovi Mac con chip Apple M1 un certo numero di utenti ha segnalato la mancata disponibilità di alcune risoluzioni supportate, in abbinamento a monitor esterni di tipo ultrawide o super-ultrawide.

Apple, con una nota tecnica, ha confermato l’esistenza del problema. Cupertino ha descritto in maniera molto sintetica, e senza troppe spiegazioni, che quando si collega un monitor ultrawide o super-ultrawide a un Mac con chip Apple M1, alcune risoluzioni che sono supportate dal display potrebbero non essere disponibili tra le configurazioni accessibili in modo automatico dal sistema operativo macOS.

Gli ultimi Mac basati sulla nuova architettura hardware Apple Silicon sembrerebbero dunque non riconoscere tutte le risoluzioni dei monitor ultrawide e pertanto non essere in grado di metterle a disposizione dell’utente nell’uso quotidiano di macOS e delle applicazioni.

In realtà Apple consiglia anche di visualizzare le risoluzioni mediante l’opzione presente nella scheda Monitor in Preferenze di Sistema > Monitor: tenere premuto il tasto Opzione mentre si fa cli su In scala consente di vedere risoluzioni aggiuntive per il monitor esterno. Però non viene specificato se il ridimensionamento su tali opzioni aggiuntive avviene supportando le risoluzioni native del pannello del display.

In ogni caso, questa parziale incompatibilità con i monitor ultrawide e super-ultrawide pare possa essere risolta da Apple senza troppi problemi, via software.

Infatti la società di Cupertino ha confermato ufficialmente di essere consapevole di questo problema e ha aggiunto anche che la sua risoluzione è prevista per un futuro aggiornamento di macOS.

Per chi lavora con un Mac con chip Apple M1 e un monitor ultrawide è dunque consigliabile tenere d’occhio i prossimi aggiornamenti software di macOS.