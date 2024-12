Lutech, nuove acquisizioni: SAPIMSA e Netinex in Spagna e Consulthink in Italia

Lutech ha annunciato tre nuove acquisizioni, raggiungendo così un totale di trenta acquisizioni negli ultimi sette anni. Nel solo 2024, il Gruppo ha completato cinque operazioni, che hanno portato all’ingresso di 800 nuovi dipendenti, oltre agli 800 assunti in modo organico nello stesso periodo. Queste acquisizioni hanno generato un incremento del fatturato annuo pari a 100 milioni di euro.

SAPIMSA, Netinex e Consulthink

SAPIMSA e Netinex, azienda del gruppo SAPIMSA, sono due aziende spagnole con sede rispettivamente a Madrid e Oviedo. Con oltre 100 dipendenti e un fatturato complessivo di 10 milioni di euro, queste realtà sono specializzate nella consulenza e implementazione di soluzioni per la gestione aziendale, operando come Gold Partner SAP. Inoltre, vantano competenze in ambiti come Machine Learning, Internet of Things (IoT) e Advanced Analytics. L’acquisizione di SAPIMSA e Netinex consolida la presenza di Lutech nel mercato iberico, rafforzata dall’apertura di Lutech Spain l’anno precedente. Queste aziende offrono ora ai clienti locali l’opportunità di accedere alle risorse e competenze di un gruppo internazionale.

Consulthink, invece, è una realtà italiana, con sede a Roma, attiva nel campo della cybersecurity, con 70 collaboratori e un fatturato di circa 9 milioni di euro. Lutech integra così le competenze di Consulthink per aumentare a circa 200 il numero degli esperti di sicurezza informatica all’interno del Gruppo. L’azienda è riconosciuta per il supporto a enti pubblici e previdenziali, contribuendo al rafforzamento delle capacità di Lutech nei settori pubblico e privato.

La Certificazione Great Place to Work

Lutech ha inoltre ottenuto la certificazione Great Place to Work grazie ai risultati di una survey condotta internamente, che ha coinvolto oltre 5.500 dipendenti con un tasso di adesione superiore al 90%. Tra i punti evidenziati dai collaboratori, emergono il riconoscimento di un management inclusivo, un forte senso di comunità aziendale e un clima di fiducia tra responsabili e dipendenti.

Giuseppe Di Franco, CEO di Lutech, ha commentato: “Queste acquisizioni segnano un momento cruciale nella storia di Lutech, sottolineando il nostro impegno a crescere come leader europeo dell’innovazione tecnologica. L’integrazione di SAPIMSA e Netinex ci consente di espandere la nostra presenza in Spagna e di aggiungere importanti competenze e professionisti a Lutech. Con Consulthink, rafforziamo la nostra posizione nella cybersecurity, un settore chiave per il futuro. Infine, la certificazione Great Place to Work testimonia l’investimento interno, mettendo al primo posto l’attenzione per le persone. Continueremo a investire per garantire il massimo valore ai clienti e alle persone del Gruppo, alla guida della trasformazione digitale”