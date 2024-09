Lutech: crescita record del +25% nel primo semestre

Crescita, Fabbrica AI Made in Italy, sostenibilità: questi i driver al centro del primo semestre 2024 del Gruppo Lutech, tra i leader italiani nel digitale e nell’AI.

I ricavi si attestano a 429ml€, con una crescita del 25% rispetto all’anno precedente, e il valore dei nuovi contratti è di 565 mln€, con un book to bill del 130%, annuncia l’azienda. Valori che consolidano l’evoluzione del Gruppo, che con un team di 5.500 professionisti prosegue nel suo impegno per la trasformazione digitale delle aziende e delle istituzioni.

Nel primo semestre dell’anno, il Gruppo Lutech ha ampliato il proprio organico con quasi 400 nuove assunzioni, raggiungendo il 50% dell’obiettivo annuale di 800 nuove posizioni. Valorizzando i progetti di R&D e la collaborazione costante con Università e Istituzioni del territorio, il 30% delle nuove risorse è stato assunto nelle sedi del Gruppo che si trovano nel Sud Italia (Campania, Puglia e Calabria). Le nuove risorse consentiranno a Lutech di soddisfare in modo più efficace le esigenze del mercato, contribuendo allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per i propri clienti. A testimonianza della centralità dei dipendenti, per il terzo anno consecutivo, Lutech Advanced Solutions si è riconfermata inoltre “Great Place To Work”.

Nel contesto della crescita organica del Gruppo vanno sottolineate inoltre due punti chiave: l’acquisizione di Eustema SpA e SoftJam SpA, eccellenze in ambito customer engagement, AI e nei servizi per la PA, avvenute a inizio 2024, e la nascita di Lutech Digital Airport, frutto dell’acquisizione di AIS (Airport Information Services) di SEA Milan Airports prevista dal contratto per la gestione dell’infrastruttura tecnologica e i servizi connessi per i prossimi nove anni.

Oltre al già citato contratto con SEA Milan Airports, nel corso del primo semestre del 2024 sono stati firmati importanti nuovi contratti con INPS per i Servizi Applicativi dell’Istituto, con Ansaldo Energia per la gestione delle infrastrutture centralizzate e distribuite, con Alia Servizi Ambientali per la realizzazione del nuovo sistema Corporate ERP, con GIVA per la migrazione dei sistemi SAP ad S/4 Hana e con DEDALUS per la gestione worldwide dei servizi di Digital Workplace. Nello stesso periodo, Eni, A2a, 2i Rete Gas, Fastweb e Arma dei Carabinieri hanno confermato la loro preferenza e fiducia a Lutech. Infine, Lutech è risultata aggiudicataria di diversi contratti Consip a supporto della Pubblica Amministrazione Italiana.

Sempre in ottica di crescita, dopo la nascita di Lutech Spain a fine 2023, anche nel 2024 il Gruppo compie un significativo passo nella strategia di internazionalizzazione con la creazione del Global Competence Center (GCC) a Tirana in Albania, che può contare su un team attualmente di oltre 100 specialisti, che entro il 2026 diventeranno almeno 400, e una gamma completa di servizi, tra cui consulenza, implementazione e operations su diverse tecnologie e piattaforme innovative.

A sostegno di un approccio pervasivo all’AI, integrata nell’ecosistema aziendale a livello di tutti gli obiettivi e processi, il Gruppo Lutech ha presentato e condiviso il progetto di investimento e creazione di una nuova Fabbrica AI Made in Italy partecipando a una serie di Audizioni con le Commissioni Parlamentari. La Fabbrica AI, forte anche delle competenze acquisite con il progetto Supercomputer “Leonardo” (una referenza di Lutech per il Cineca), sta prendendo forma puntando sulla Ricerca e Innovazione pubblica e privata, sul Lutech Campus che collabora con università, start up e istituzioni per nuove soluzioni e per lo sviluppo delle competenze digitali, e sulla partecipazione a iniziative strategiche per la crescita del Paese.

Per accelerare la digitalizzazione del Paese massimizzando gli investimenti del PNRR, Lutech e Engineering hanno inoltre dato vita all’“Alleanza digitale per l’Italia”, unendo le loro conoscenze per applicare i migliori principi gestionali, tecnici e qualitativi.

In questo primo semestre il Gruppo ha rafforzato significativamente il proprio percorso ESG, anche anticipando le normative di legge e aderendo alle indicazioni della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

L’interazione con il territorio, tra i principali obiettivi ESG del Gruppo, ha visto inoltre concreta realizzazione nella nuova sede a Milano Park West, con spazi concepiti secondo i più alti standard dell’innovazione tecnologica ed ambientale e come “hub” aperto per gli stakeholder e il territorio, un vero e laboratorio di innovazione che va a rivitalizzare e a stimolare in maniera positiva la comunità che lo vive e lo frequenta.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di spingere i confini dell’innovazione e della trasformazione digitale, non solo per i nostri Clienti ma anche per l’Italia e l’Europa. I risultati ottenuti nel primo semestre 2024 sono il frutto dell’impegno costante di tutti i nostri professionisti e delle scelte strategiche che abbiamo intrapreso”, ha dichiarato Giuseppe Di Franco, CEO di Lutech. “Continuiamo a investire nelle persone, nella tecnologia e nelle collaborazioni per costruire un futuro migliore grazie al digitale”.