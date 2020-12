Luminar AI, l’editor di immagini basato sull’intelligenza artificiale

Skylum, società specializzata nel digital imaging, ha lanciato la sua ultima realizzazione: Luminar AI è il nuovo programma di editing delle immagini e fotoritocco per i creativi di tutti i livelli, dotato di diverse tecnologie basate sull’intelligenza artificiale che aiutano ad automatizzare i processi senza sacrificare quel tocco umano speciale che solo una persona può dare.

Luminar AI fornisce ai creativi un flusso di lavoro guidato dall’intelligenza artificiale che offre un’alternativa all’approccio che i photo editor tradizionali presentano. Con, in primo luogo, facilità d’uso e nessuna curva di apprendimento per i creativi professionisti, il che a sua volta significa rendere i compiti manuali e tediosi solo un ricordo del passato.

Un connubio dunque tra l’efficienza dell’intelligenza artificiale e la fantasia umana, che lascia all’utente il la piena libertà creativa e delega alla macchina i compiti più noiosi e time consuming.

Il nuovo sistema Templates scansiona automaticamente ogni foto alla ricerca di un soggetto e di aree problematiche, e raccomanda quindi template che aiutano sia la creatività di un artista sia, al tempo stesso, a completare task comuni. I creativi possono quindi scegliere di utilizzare un template, modificarlo per un look personalizzato o saltare completamente il processo e proseguire manualmente.

Durante tutto il processo di editing, Luminar AI sa in modo smart dove applicare ogni effetto, permettendo ai creativi di tutti i tipi – quali fotografi, designer, comunicatori e artisti digitali – di valorizzare le immagini senza dover passare attraverso un noioso lavoro manuale.

Tutti gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono stati sviluppati da Skylum dopo un lavoro di ricerca fatto internamente, e l’azienda ha anche lavorato a stretto contatto con diversi fotografi professionisti per assicurarsi che il prodotto si adattasse alle esigenze di tutti.

La società sviluppatrice sottolinea che Luminar AI è progettato sia per i principianti che per i professionisti. Offre strumenti per i ritratti, come Body AI, per plasmare il corpo di un soggetto, aumentando o riducendo il volume in modo realistico. Gli occhi possono trasformarsi con Iris AI, permettendo agli artisti di cambiare il colore o di aggiungere una luce scintillante. Face AI e Skin AI mettono l’accento sulla messa a punto dei dettagli del viso di un soggetto, offrendo anche opzioni per ritoccare gli inestetismi e la lucentezza.

Per quanto riguarda le foto paesaggistiche, Sky AI permette di reinventare i cieli, grazie al riconoscimento automatico del cielo in un’immagine e offrendo varie modifiche per rendere la fotografia più spettacolare. Atmosphere AI permette invece agli utenti di aggiungere effetti realistici come nebbia e foschia, riconoscendo automaticamente altri elementi dell’immagine.

Tutti i tipi di immagini possono poi trarre vantaggio dallo strumento Accent AI di LuminarAI, che migliora in modo smart le fotografie con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Mentre Composition AI aiuta gli utenti a ottenere il ritaglio perfetto per la loro immagine, suggerendo la migliore inquadratura basata sulle regole d’oro della composizione fotografica, come la regola dei terzi.

Luminar AI è disponibile sia come applicazione standalone che come plug-in per Lightroom Classic e Photoshop, e come estensione per Apple Foto.