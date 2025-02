Luigi Salmoiraghi nuovo Head of European Development di Keenetic

Keenetic nomina Luigi Salmoiraghi nuovo Head of European Development. A lui il compito di consolidare la presenza su un mercato fondamentale per lo sviluppo della multinazionale.

“Sono entusiasta di continuare questo percorso iniziato poco più di un anno fa con un nuovo ruolo di grande responsabilità in una realtà innovativa e dinamica come Keenetic. – afferma Luigi Salmoiraghi – Consolidare la nostra presenza in un mercato difficile come quello europeo comporta certamente numerose sfide, che tuttavia contiamo di poter affrontare col prezioso supporto dei Paesi che quotidianamente operano sui territori e puntando sulle peculiarità dei nostri prodotti, in termini di hardware ma soprattutto di software con il nostro KeeneticOS: il sistema operativo che, proprio perché di proprietà, ci consente di garantire controllo completo sulle necessarie evoluzioni ed elevate performance per quanto riguarda prestazioni e sicurezza”.

“La strategia è definita. – conclude Salmoiraghi – In primis puntiamo a costruire una solida rete distributiva, e da questo punto di vista siamo già a buon punto grazie all’accordo paneuropeo con Ingram Micro. Per il canale presenteremo un programma specifico nella prima metà di quest’anno pensato per offrire ai nostri partner tutti i servizi e gli strumenti necessari. Rimane, inoltre, il focus sugli Internet Service Provider di medie dimensioni. Penso a tutte quelle realtà note principalmente nelle proprie regioni di riferimento che forniscono connessione e servizi di rete ad aziende e privati. Infine, stiamo lavorando alla costruzione di una nuova brand image da utilizzare in maniera coerente in tutti i mercati in cui operiamo. Il nostro obiettivo nei prossimi 3 anni è quello di raggiungere una quota di mercato pari o superiore al 15% nei mercati di riferimento per le nostre categorie.”

Luigi Salmoiraghi si è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano e ha completato poi la sua formazione presso SDA Bocconi ed ESADE Barcellona. Nel febbraio del 1999 è entrato in D-Link in qualità di Sales Account per la Spagna e il Portogallo. Con questo ruolo si è fatto carico della gestione dei clienti e dello sviluppo di nuove strategie di marketing e vendita che hanno contribuito alla forte crescita dell’azienda nei paesi in questione. Nel settembre 2000, a seguito dell’apertura della sede spagnola di D-Link, Salmoiraghi viene nominato Country Manager per la Spagna e il Portogallo con l’obiettivo di rinforzare il posizionamento del brand e di sviluppare nuove opportunità commerciali. A seguito dei successi ottenuti, nel gennaio 2008 viene nominato Sales & Marketing Director di D-Link per tutto il Sud Europa e Regno Unito.

Negli anni 2003 e 2004 Luigi Salmoiraghi è stato anche parte del comitato direttivo di ASLAN (Associazione spagnola che riunisce i principali player del settore networking) in qualità di Consigliere, e successivamente di Vicepresidente. Dopo aver lasciato D-Link nel dicembre 2022 si iscrive al master di Digital Transformation presso l’ISDI di Barcellona ed inizia la collaborazione con la società nel settembre 2023 dapprima per lo sviluppo del canale distributivo nel Sud Europa, poi da ottobre 2024 con il nuovo ruolo di Head of European Development.