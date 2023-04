Low-code: Experis, Microsoft e Università di Napoli formano nuovi esperti

Experis Academy, il Training Provider di ManpowerGroup focalizzato sulla formazione ad elevata verticalizzazione tecnica su Information Technology e su Technology Consulting, in partnership con Microsoft Italia e Università degli Studi di Napoli Federico II, lancia il primo Junior Talent Program in Italia in ambito low-code per diventare Microsoft Power Platform Functional Consultant.

Il corso ha l’obiettivo di formare gratuitamente dei consulenti low-code su tecnologie Microsoft che siano in grado di implementare soluzioni senza o con poco codice, che normalmente richiederebbero competenze di sviluppo molto elevate.

L’iniziativa – sottolineano le organizzazioni – punta a offrire una risposta alla crescente difficoltà delle aziende italiane nel reperire i talenti di cui hanno bisogno, specie in ambito digitale. Secondo i dati di ManpowerGroup, infatti, il cosiddetto skill shortage in ambito IT riguarda ormai il 72% delle imprese del Paese, che faticano a trovare le figure con le competenze desiderate.

In questo contesto, la scarsa disponibilità sul mercato di sviluppatori dotati di skill avanzate, aumenta l’importanza e la necessità di sistemi di sviluppo low-code, ovvero piattaforme che permettono di creare applicazioni riducendo al minimo la programmazione tradizionale.

Secondo Idc, su 380 aziende, il 48,6% degli intervistati sta acquistando piattaforme low-code o no-code per spostare l’innovazione all’interno dell’azienda. Entro il 2023, si prevede che lo sviluppo low-code sarà adottato da oltre il 50% delle aziende medio-grandi, mentre secondo Gartner, entro il 2025 il 70% delle nuove applicazioni sviluppate utilizzerà tecnologie low-code o no-code, rispetto a meno del 25% nel 2020.

I vantaggi del low-code per l’azienda sono infatti molteplici: riduzione del tempo di sviluppo, dei costi, dell’utilizzo di risorse e una maggiore pervasività delle tecnologie digitali in azienda. Inoltre, consentendo alle organizzazioni di semplificare i processi, le piattaforme low-code avvicinano profili con background non tecnici alle grandi opportunità che offre il mondo IT e, di conseguenza, ampliano il bacino di potenziali candidati a disposizione delle imprese.

“Low-code e no-code rappresentano il futuro dello sviluppo di applicazioni aziendali, ottimizzando processi, costi e risorse. Soprattutto, consentono di ovviare alla cronica carenza di profili STEM. Tuttavia, la rapida diffusione di questi sistemi pone la necessità per le aziende di introdurre risorse con le skill adatte a operare su queste piattaforme tecnologiche. Ed è in questo scenario che il Junior Talent Program lanciato da Experis Academy, Microsoft Italia e Università degli Studi di Napoli Federico II può fornire un apporto decisivo per la formazione di profili specializzati in grado di favorire la digitalizzazione e la competitività delle imprese”, dichiara Claudia Cattaneo, Head of Experis Academy.

Marcello Marchetti, Sr Partner Technology Manager di Microsoft Italia, afferma: “Lo skills mismatch è un problema sempre più urgente nel nostro Paese che può frenare in modo significativo la crescita. Soprattutto in ambito IT e discipline STEM, c’è una forte carenza di figure professionali adeguate. Per accelerare sulla trasformazione digitale non servono solo i giusti strumenti ma occorrono anche competenze e cultura del digitale per coglierne i benefici e le opportunità. Grazie a questa iniziativa con Experis Academy e l’Università Federico II, possiamo dare un contributo concreto a ridurre questo gap importante e sostenere lo sviluppo del nostro Paese“.

Anna Rita Fasolino, Professore Associato di Ingegneria del Software, Università degli Studi di Napoli Federico II, dichiara: “Non c’è dubbio che le tecnologie low-code e no-code stiano rivoluzionando le aziende, dando loro il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno per soddisfare le richieste del mercato odierno. L’innovatività di tali approcci di sviluppo software e la loro estesa usabilità al di fuori dell’ambito tradizionale degli specialisti IT richiedono però la comprensione della portata di questi strumenti e l’adozione delle giuste pratiche nel loro utilizzo. Fornire gli elementi per un uso consapevole di queste tecnologie sarà uno degli obiettivi fondamentali di questa iniziativa di formazione”.

Il corso gratuito durerà sei settimane a partire dal 15 maggio, con un impegno full-time dal lunedì al venerdì per un totale di 240 ore, sotto la direzione scientifica di Microsoft e Università Federico II. Si terrà in modalità ibrida e avrà un approccio fortemente pratico e laboratoriale. Nello specifico, i contenuti del corso riguarderanno l’utilizzo dei moduli standard di Microsoft Customer Engagement e la piattaforma di sviluppo di applicazioni low-code Power Platform, che include Microsoft Power Apps e Microsoft Power Automate. Il programma, inoltre, offrirà supporto e agevolazioni per sostenere gli esami ufficiali per le certificazioni Microsoft MB-910 (Microsoft Dynamics 365 Fundamentals – CRM) e PL-200 (Microsoft Power Platform Functional Consultant).

Le selezioni saranno volte a individuare in tutta Italia 15 partecipanti con laurea triennale e magistrale in qualsiasi disciplina, non necessariamente provenienti dall’ambito scientifico, tecnico o ingegneristico. Per candidarsi sarà sufficiente accedere all’apposita sezione sul sito di Experis Academy. Le aziende interessate ad entrare in contatto con i profili formati potranno farlo attraverso l’apposito form sul sito Experis.