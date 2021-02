Lotteria degli scontrini: tutte le spese che non sono incluse

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato la lista delle operazioni che non rientrano nella Lotteria degli scontrini.

La sezione FAQ è stata completata oggi e consente di capire che non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria degli scontrini.

Alcune limitazioni erano già chiare, come il fatto che gli acquisti effettuati in contanti non davano diritto alla partecipazione, al pari di quelli online.

Ora è chiaro che non possono essere contemplate anche le spese fatte in farmacia o tramite i ticket restaurant.

Come funziona la Lotteria degli scontrini

Vediamo di seguito la lista completa degli acquisti che non consentono di partecipare alla Lotteria degli scontrini.