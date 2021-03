Lotteria degli scontrini: i primi dieci vincitori

Presso la sede di Sogei a Roma, con l’utilizzo di una ruota telematica è stata effettuata la prima estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini, l’iniziativa governativa di promozione all’utilizzo della moneta elettronica.

Sono stati sorteggiati i dieci biglietti vincenti che ricevono in premio 100mila euro, mentre 20mila euro vanno agli esercenti che hanno emesso lo scontrino che include i tagliandi vincenti.

Come funziona la Lotteria degli Scontrini

All’estrazione dei dieci biglietti hanno partecipato 535.209.478 biglietti elettronici, generati a febbraio da 16.749.929 transazioni.

La commissione della Lotteria degli Scontrini era composta da due membri dell’Agenzia delle Dogane e da uno dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco dei biglietti vincenti è stato pubblicato su twitter dall’Agenzia delle Dogane.

Chi si è iscritto nell’area riservata del sito della Lotteria degli Scontrini potrà verificare se è il possessore dello scontrino associato al biglietto estratto.

Nei prossimi giorni i titolari dei tagliandi vincenti saranno contattati direttamente dall’Agenzia delle Dogane tramite posta elettronica certificata o con raccomandata.

La prossima estrazione avverrà l’8 aprile e in palio ci saranno ancora 10 premi da 100mila euro per chi compra e 10 premi da 20mila euro per chi vende.

L’elenco dei biglietti vincenti – estrazione 11 marzo

Verifica sul sito della Lotteria degli Scontrini