Loredana Ferraiuolo è Country Manager di Commvault Italia

Commvault annuncia la nomina di Loredana Ferraiuolo a Country Manager per l’Italia, con la responsabilità di guidare le strategie di business e sviluppare nuove opportunità sul mercato italiano, amplificando e rafforzando l’impegno costante rivolto a clienti e partner.

Loredana Ferraiuolo vanta oltre venti anni di esperienza nel settore ICT e porta in Commvault elevate competenze in ambito tecnologico, manageriale e commerciale, oltre a una profonda conoscenza del mercato italiano. Nel corso della sua carriera professionale, ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle vendite presso realtà italiane e internazionali, su numerosi mercati, tra cui Pubblica Amministrazione, Sanità, Telco e Privato.

“Siamo davvero entusiasti di affidare a Loredana la guida della sede italiana e siamo certi che il suo spirito innovativo e attento al cambiamento e le sue consolidate doti di leadership permetteranno di continuare ad accelerare l’espansione del business di Commvault in Italia,” sottolinea Mauro Palmigiani, Area Vice President South Western Europe. “Le sue competenze ed esperienza in diversi modelli di business, nonché le relazioni con l’ecosistema, le consentiranno di sviluppare nuove opportunità sul mercato, in linea con la strategia globale di Commvault.”

L’anno scorso il portfolio di soluzioni di protezione dati di Commvault ha ottenuto numerosi riconoscimenti posizionandosi come punto di riferimento tecnologico da parte di analisti del settore come Gartner, Forrester e GigaOm. Questi successi derivano dall’incessante focalizzazione dell’azienda sulla protezione dei dati in un mondo sempre più complesso, e alla convinzione che la collaborazione con i clienti sia la chiave per un’innovazione pragmatica.

“Con piacere entro a far parte di Commvault, da sempre riconosciuta come azienda innovativa e a prova di futuro. Il mio impegno sarà dedicato a guidare le strategie che accompagnano il team italiano nelle attività commerciali, seguendo con attenzione l’evoluzione delle esigenze del mercato per potervi rispondere al meglio, con l’obiettivo di ampliare la nostra presenza in Italia ed estendere la nostra base clienti e l’ecosistema dei partner,” sottolinea Loredana Ferraiuolo. “Insieme alla soddisfazione dei clienti con tecnologie e servizi unici sul mercato, l’azienda si pone da sempre l’obiettivo di supportare le persone, la comunità e il pianeta in modo etico, responsabile e sostenibile. Si tratta di un approccio che personalmente sposo a pieno, affinché le nostre attività possano creare valore a 360°.”