Logitech Spot, un sensore di occupazione e monitoraggio ambientale per i luoghi di lavoro

Logitech presenta oggi Spot, un sensore di occupazione e monitoraggio ambientale per il luogo di lavoro, progettato per essere installato facilmente in quasi ogni spazio. Dotato di sensori avanzati, Spot rileva la presenza nelle sale riunioni per automatizzare la prenotazione e monitorare le condizioni ambientali, offrendo suggerimenti per migliorare il benessere dei dipendenti e ridurre i costi energetici.

Se i lavoratori si addormentano in azienda, non è sempre colpa di riunioni noiose. Negli uffici più frenetici, le persone entrano ed escono continuamente da incontri programmati o improvvisati in sale riunioni non energicamente efficienti e con uno scarso ricircolo d’aria. Studi condotti da Harvard e Berkeley dimostrano che l’aria degli uffici con alti livelli di anidride carbonica e agenti inquinanti come polvere, profumi e aerosol è associata a una riduzione delle funzioni cognitive, malattie e assenteismo.

“Le aziende sanno che esistono killer invisibili della produttività e dell’efficienza energetica, ma vedere i numeri concreti può essere sconvolgente“, ha affermato Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer e General Manager di Logitech for Business. “Logitech Spot risolve il mistero del numero di persone che utilizzano gli spazi di lavoro, della qualità dell’aria che respirano e dei fattori ambientali che possono influire sul consumo energetico, fornendo alle aziende le informazioni necessarie per affrontare questi ostacoli invisibili”.

Questo sensore a batteria wireless può essere installato grazie a un semplice adesivo da applicare sul muro, ed è adatto a sale standard, phone booth e spazi flessibili. Si collega tramite Bluetooth a qualsiasi dispositivo CollabOS, come Tap Scheduler; oppure, per stanze senza tecnologia per videoconferenze, può essere abbinato a un gateway Long Range Wide Area Network (LoRaWan).

I dati raccolti dal sensore vengono inviati al portale di gestione Logitech Sync, dove i team IT possono analizzare le prestazioni delle singole aree o avere una panoramica completa degli spazi. Sync calcola i punteggi di salute e di efficienza energetica delle stanze, offrendo suggerimenti specifici, come utilizzare un ventilatore o ridurre il numero di persone in caso di scarsa ventilazione. Inoltre, il rilevatore di presenza utilizza il radar per indicare se le sale sono occupate, prenotandole o liberandole automaticamente.

Spot si integra con soluzioni di gestione degli spazi come Appspace, Metrikus, Microsoft Places e Teams, Samsung Smart Things Pro, Zoom Workplace Reservation e il sistema di prenotazione delle sale di Logitech. Inoltre, è possibile accedere ai dati grezzi dei sensori tramite le API di Sync per integrare facilmente le analisi sulla salute degli ambienti e i benefici in termini di efficienza energetica nei sistemi aziendali esistenti.

Gestione energetica

Logitech Spot fornisce punteggi energetici basati sull’analisi delle temperature interne ed esterne, abbinati ai dati sull’occupazione, per offrire ai dirigenti aziendali una visione chiara di come viene impiegato lo spazio di lavoro. Queste informazioni possono essere utilizzate per regolare le impostazioni energetiche quando le stanze non sono in uso.

Spot entra in modalità di risparmio energetico tra una misurazione e l’altra, utilizzando batterie standard , che durano fino a quattro anni.

Prezzi e disponibilità

Logitech Spot sarà disponibile nella seconda metà del 2025 e acquistabile su logitech.com o tramite distributori autorizzati. L’accesso ai punteggi di salute e di efficienza energetica delle stanze, alle funzionalità Auto Book e Auto Release, e alle API richiede un piano di servizio Logitech Essential o Select, rispettivamente al costo di 179 euro e 249 euro per sala all’anno.

Le funzionalità di rilevamento di Logitech Spot sono integrate anche nel nuovo Rally Board 65, la soluzione portatile all-in-one di Logitech per videoconferenze, dotata di uno schermo interattivo da 65 pollici che può essere facilmente spostato negli spazi aperti o montato in sale riunioni tradizionali.