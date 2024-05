Logitech amplia la linea di prodotti per Mac, integrati con l’ecosistema Apple

Logitech ha presentato una nuova linea di prodotti Logi for Mac che punta a migliorare l’esperienza degli utenti Mac e a consentire stili di vita più sostenibili senza compromessi.

Aggiungendo le ultime innovazioni della serie MX e ergonomiche, questa linea include MX Keys S for Mac, MX Keys S Combo for Mac, MX Anywhere 3S for Mac, MX Keys Mini for Mac (in Space Gray), e Ergo Wave Keys for Mac, una nuova tastiera ergonomica.

Queste soluzioni sono progettate per migliorare le prestazioni, la produttività e il comfort sulla scrivania, soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti su macOS e iPadOS con layout di tastiera macOS dedicati e colori che si integrano con l’ecosistema Apple.

“Logitech si impegna a fornire soluzioni innovative che mettono al centro l’utente, che si integrano perfettamente con l’ecosistema Apple e sono progettate tenendo conto dei principi di sostenibilità“, dichiara Delphine Donné, vice president and general manager Personal Workspace Solutions di Logitech.

“Con un’attenzione particolare all’ottimizzazione del flusso di lavoro, della produttività e del comfort, il nostro portfolio Designed for Mac consente agli utenti Apple di liberare il loro potenziale creativo e di godere di un comfort alla scrivania senza sacrificare la compatibilità e l’estetica Mac.”

Questi nuovi prodotti MX sono disponibili in colori che si adattano al design dei computer Mac, rispondono a diverse esigenze degli utenti e sono integrati in un ecosistema unificato con l’app di personalizzazione e controllo intuitiva, Logi Options+.

MX Keys S per Mac è la tastiera di ultima generazione per la produttività, con una digitazione comoda e precisa e un layout dedicato al Mac aggiornato, con un’illuminazione e azioni intelligenti che consentono di risparmiare tempo nell’app Logi Options+ per semplificare i flussi di lavoro.

MX Keys S Combo for Mac è la prima combo MX for Mac con tastiera MX Keys S for Mac, mouse MX Master 3S for Mac e MX Palm Rest.

MX Anywhere 3S for Mac: questo mouse compatto for Mac offre uno scorrimento ultraveloce, con clic silenziosi e un tracciamento rapido e preciso con risoluzione 8K su qualsiasi superficie.

MX Keys Mini for Mac: una tastiera minimalista avanzata, ottimizzata per Mac e ora disponibile nel colore Space Gray, che si integra perfettamente nel flusso di lavoro per offrire una digitazione rapida e precisa, un’illuminazione intelligente e una personalizzazione del software che mette a portata di mano ogni tasto, comando e scorciatoia.

Ergo Wave Keys for Mac: la prima tastiera ergonomica dell’azienda, con poggiapolsi imbottito progettata per Mac in colore off-white e sviluppata con Logi Ergo Lab, è realizzata per garantire il comfort alla scrivania per tutto il giorno ed è la compagna ideale di Lift for Mac.

Logitech – sottolinea l’azienda – ambisce a realizzare ogni nuova linea di prodotti con un’impronta di carbonio inferiore rispetto alla precedente. Le persone possono ora arricchire il proprio ecosistema Apple con dispositivi Logitech progettati in linea con i principi del Design Sostenibile (DfS). Ciò significa utilizzare materiali alternativi come la plastica riciclata Next Life invece di quella vergine, per migliorare la circolarità e ridurre l’impronta di carbonio del prodotto.

Le parti in plastica dei nuovi prodotti della gamma Logi for Mac includono fino al 78% di plastica Next Life. Con questo lancio, la Serie MX ha completamente trasformato l’uso di plastiche riciclate post-consumo (PCR plastic), in linea con l’impegno dell’azienda per la sostenibilità.

Inoltre, Logitech ha ridotto l’impronta di carbonio della sua MX Keys S for Mac dell’11% rispetto alla versione precedente, con un risparmio di 192 tonnellate di CO2e per 100.000 unità (sufficienti per fare un giro completo intorno alla terra 20 volte).

Prezzo e disponibilità dei nuovi prodotti Logitech per Mac

MX Keys S for Mac, MX Keys S Combo for Mac, MX Anywhere 3S for Mac, MX Keys Mini for Mac e Wave Keys for Mac sono disponibili sul sito del produttore e presso i principali rivenditori autorizzati. I prodotti hanno i seguenti prezzi al pubblico:

MX Keys S per Mac: 119 euro

MX Keys S Combo per Mac: 219 euro

MX Anywhere 3S per Mac: 99 euro

MX Keys Mini for Mac: 129 euro

Wave Keys for Mac: 79.99 euro

L’app Logi Options+ è disponibile al download gratuitamente su logi.com/optionsplus.