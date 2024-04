E.ON Italia si impegna nella transizione energetica, utilizzando intelligenza artificiale (AI) e tecnologie avanzate per guidare il settore verso un futuro più sostenibile.

Negli ultimi anni, il settore energetico ha subito significativi cambiamenti dovuti a pressioni ambientali e a una crescente richiesta di innovazione tecnologica. Le sfide del mercato sono molteplici, tra cui l’adeguamento alle normative ambientali, l’incremento nella produzione di energia da fonti rinnovabili e la digitalizzazione dei sistemi energetici. La complessità del mercato e l’incertezza richiedono una strategia agile e proattiva, essenziale per rimanere competitivi. In questo contesto, E.ON Italia ha preso l’iniziativa, guidando con successo il cammino verso un’energia più sostenibile e intelligente, con il cliente sempre al centro delle sue strategie.

L’Impatto della tecnologia su E.ON Italia

Partendo dal 2017, E.ON ha intrapreso un significativo aggiornamento tecnologico migrando verso Microsoft Azure SQL Database. Questo passo è stato solo l’inizio di una serie di aggiornamenti che hanno incluso la transizione verso Azure SQL Hyperscale, una mossa strategica per gestire meglio il crescente volume di dati. Questa transizione tecnologica ha portato a una notevole riduzione dei costi operativi, del 50%, e ha migliorato significativamente la stabilità e le prestazioni del sistema. Questi miglioramenti hanno reso l’infrastruttura di E.ON più agile e capace di rispondere rapidamente alle esigenze di un mercato energetico in evoluzione.

Strategie di innovazione e implementazione dell’AI

Il cuore dell’innovazione di E.ON si manifesta nel suo Energy Advisor System, che utilizza contatori intelligenti di ultima generazione per raccogliere dati dettagliati sui consumi energetici. Questi dati, analizzati attraverso algoritmi di AI, permettono di offrire ai clienti report personalizzati che non solo mostrano le abitudini di consumo ma offrono anche consigli pratici su come ottimizzare l’uso dell’energia. Un altro progetto rivoluzionario è l’AI Simulator per fotovoltaico, che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i pattern di consumo e suggerire soluzioni ottimali per l’installazione di pannelli fotovoltaici, massimizzando così il risparmio energetico e contribuendo alla sostenibilità.

Modello One customer multi product ecosystem

L’approccio personalizzato di E.ON attraverso l’AI mira a identificare i clienti che potrebbero beneficiare maggiormente di specifiche soluzioni energetiche, come pompe di calore o pannelli fotovoltaici. Questo metodo di segmentazione evita l’approccio generico “one-size-fits-all” e migliora significativamente l’efficacia delle comunicazioni commerciali. Inoltre, il sistema di AI viene utilizzato anche per gestire le interazioni con i clienti, assicurando che le comunicazioni siano pertinenti e tempestive, migliorando così l’esperienza del cliente e la percezione del marchio.

Il Data Office: un nuovo assetto operativo

L’investimento di E.ON nelle competenze analitiche e tecnologiche ha portato alla creazione di un nuovo assetto operativo, il Data Office. Questo team, composto da giovani professionisti con diverse competenze, dall’analisi dei dati al design thinking, ha il compito di interpretare i vasti flussi di dati e trasformarli in insight azionabili che migliorano la strategia aziendale. La presenza significativa di donne in ruoli ‘STEM’ riflette la vasta diversità di background e formazione.

Le prospettive future

L’innovazione tecnologica e l’approccio data-driven di E.ON Italia non solo rispondono efficacemente alle esigenze attuali del mercato ma guidano anche il settore verso soluzioni sempre più sostenibili e personalizzate. Guardando al futuro, E.ON è ben posizionata per espandere ulteriormente l’uso dell’AI, migliorando l’efficienza delle comunità energetiche e promuovendo una transizione energetica che sia inclusiva e accessibile a tutti. Questa visione proattiva non solo solidifica la posizione di leader di E.ON nel settore ma apre anche nuove prospettive per una gestione energetica più intelligente e rispettosa dell’ambiente.