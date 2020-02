LinkedIn è sempre più una piattaforma editoriale

LinkedIn continua a evolversi per diventare non più solo un luogo dove i professionisti si collegano per cercare opportunità lavorative, ma anche una piattaforma di contenuti.

In questo contesto evolutivo, LinkedIn inserisce due nuovi redattori italiani (Marco Valsecchi e Michele Pierri) nel team editoriale internazionale di LinkedIn, composto da più di 65 giornalisti in tutto il mondo.

Focus di LinkedIn è tenere costantemente informati gli oltre 675 milioni di utenti della piattaforma, fornendo loro le notizie e gli approfondimenti più utili e aiutarli a prendere le migliori decisioni in ambito professionale.

Negli ultimi tempi, LinkedIn sta registrando livelli record in termini di coinvolgimento sulla piattaforma. Più di 2 milioni di post, video e articoli vengono condivisi ogni giorno.

LinkedIn si sta concentrando sulla rilevanza e sui contenuti originali. Ma il tempo a disposizione dei professionisti è limitato, per questo motivo i redattori devono aiutare gli utenti nel comprendere in maniera ottimale quali sono gli argomenti trattati nelle notizie, per scoprire i diversi punti di vista espressi e unirsi in maniera utile alla conversazione.

I due redattori italiani si occuperanno di selezionare i contenuti per la rassegna giornaliera Notizie scelte, che fornirà agli utenti le notizie della giornata. Il notiziario quotidiano è già stato attivato per alcuni iscritti, ma sarà reso disponibile da questa settimana di febbraio per chi ha scelto l’italiano come lingua nel proprio profilo.

Per ricevere la notifica di Notizie scelte, gli utenti dovranno scaricare l’applicazione mobile e attivare le notifiche: Comunicazioni>Notizie>Notizie scelte>Attiva.

L’aggiunta della nuova funzione Notizie e analisi più commentate aiuterà gli utenti a seguire e dibattere gli argomenti più discussi della giornata.

Gli utenti italiani sono tra i più attivi sulla piattaforma e il lancio di questi prodotti editoriali è il prossimo passo per l’espansione del team editoriale in Europa, oltre che in Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna e Emirati Arabi Uniti.