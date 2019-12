LinkedIn, Open for Business per Pmi e professionisti

LinkedIn ha reso noto la disponibilità di una nuova funzione: si tratta di Open for Business. Grazie ad essa liberi professionisti e piccoli imprenditori potranno aggiungere i propri servizi al profilo LinkedIn.

La nuova funzione è stata realizzata a partire da una ricerca di LinkedIn, che ha rivelato che le piccole imprese si affidano fortemente al passaparola per acquisire nuovi clienti. Open for Business ha lo scopo di digitalizzare questo concetto di passaparola, rendendo più semplice per gli utenti LinkedIn eseguire ricerche, comunicare e fornire referenze.

Il lancio globale della nuova opzione include una nuova funzionalità di condivisione su LinkedIn che fornisce agli iscritti un’immagine personalizzata da condividere che indica che si è Open for Business per la propria rete di contatti.

Grazie alla nuova funzione sarà possibile, ad esempio, elencare i servizi che vengono forniti direttamente sul proprio profilo LinkedIn.

Ma anche comunicare alla propria rete LinkedIn che si è Open for Business tramite una nuova funzione di condivisione sul social network.

Ovviamente si potrà essere individuati nel motore di ricerca di LinkedIn tramite un filtro per i fornitori di servizi, e ricevere da chiunque un messaggio privato in maniera gratuita.

Per i titolari di piccole imprese o i liberi professionisti interessati ad attivare Open for Business, è sufficiente visitare la pagina del profilo dall’app mobile o da un computer desktop.

Verrà visualizzata una casella sotto la foto e il titolo del profilo che offre la possibilità di presentare i servizi offerti.

Gli iscritti alla ricerca di fornitori saranno in grado di filtrare le proprie ricerche generali su LinkedIn in base ai fornitori di servizi.

Ad esempio, se il fornitore di servizi ha indicato che offre servizi di marketing e un iscritto cerca marketing, ora quest’ultimo sarà in grado di visualizzare il fornitore di servizi nei risultati di ricerca con informazioni sui servizi offerti. Gli iscritti vengono quindi incoraggiati a inviare un messaggio direttamente al fornitore di servizi per ottenere ulteriori informazioni.