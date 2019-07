Svolta nel licensing Sap: il programma di accesso diventa digitale

Con il supporto e i consigli degli user group per il licensing Sap ha deciso di introdurre il Digital Access Adoption Program (DAAP).

Ciò significa che i clienti ora possono decidere di passare a un modello di licensing digitale in modo trasparente e con la certezza che non avranno ulteriori costi sui prezzi delle licenze.

Sap lo ha fatto in questo modo, come spiega Robin Manherz SVP, Global Portfolio Planning & Commercialization, per essere certa che nel percorso di digital transformation, vogliamo essere sicuri che i nostri clienti abbiano sempre a disposizione le informazioni necessarie per prendere le decisioni giuste per il loro business.

Manherz ripercorre ripercorre i passi che ci hanno portato a questa svolta.

È passato poco più di un anno da quando Sap ha introdotto il suo Indirect /Digital Access Pricing Model per dare ai clienti certezza e prevedibilità riguardo la gestione delle licenze.

Grazie alla collaborazione con gli user group e sulla base di confronti aperti con clienti, partner e analisti, Sap ha deciso di apportare dei cambiamenti radicali alle sue precedenti policy di accesso digitale alle licenze.

Il risultato è stato lo sviluppo di un modello di pricing basato sui risultati che distingue fra accesso umano diretto e accesso digitale/indiretto.

Rispondendo all’aumento della domanda di dati business in un panorama IT sempre più frammentato, il modello Digital Access nasce proprio per far fronte a tutti i casi di accesso indiretto.

Chiariti i dubbi degli user group

Da quando Sap ha lanciato il modello di pricing basato sull’utilizzo dei documenti, spiega Manherz, gli user group hanno espresso i loro dubbi riguardo trasparenza e prevedibilità.

Anche in questo caso Sap ha deciso di confrontarai, e in stretta collaborazione con ASUG, DSAG e SUGEN, ha lavorato per rispondere ai diversi quesiti con la creazione del Digital Access Conversion Program, che prevede anche un incentivo sul pricing se i clienti decidono di passare a SAP Digital Access entro il prossimo anno.

Con il nuovo programma, i clienti possono decidere di passare al modello di licensing digitale in modo trasparente e con la certezza che non ci saranno ulteriori costi - sui prezzi delle licenze.

In sostanza Sap ha tolto dal tavolo la questione che si ponevano molti clienti, portati a pensare che ogni analisi sull’accesso indiretto potesse portare a un confronto con SAP e alla valutazione di possibili adeguamenti di un licensing inadeguato.

Sap si aspetta che per molti clienti il passaggio al nuovo programma di licensing avrà un costo aggiuntivo molto limitato o nullo e con la certezza che qualsiasi accesso indiretto passato possa essere coperto dagli incentivi commerciali previsti dall’Adoption Program.

Con il Digital Access Adoption Program, spiega Manherz, Sap vuole aiutare i clienti a raggiungere la massima trasparenza nell’utilizzo attuale dei documenti, approfittando di un incentivo economico e della conversione delle licenze degli investimenti passati, laddove applicabile.

Intende spingere i clienti a scegliere la versione migliore e con un costo inferiore, inclusa la possibilità di mantenere la loro licenza attuale senza dover fare nulla.

Sap, sottolinea Manherz, «non ha alcun desiderio di dichiarare che i suoi clienti sono out of compliance, ma preferisce collaborare con loro in un percorso di trasformazione digitale. Sap si impegna nel rendere il processo decisionale il più semplice possibile per i suoi clienti, riconoscendo allo stesso tempo che ogni cliente è un caso unico. In breve, Sap continuerà la sua ricerca per fornire ai clienti un sistema di licensing trasparente, prevedibile e semplice».

Le reazioni dei Sap User Group

Come riporta una nota di Sap, per Geoff Scott, Ceo, Americas Sap Users Group (ASUG) “I clienti ora hanno un percorso più chiaro, con opzioni di adozione ben definite, così da poter ridurre l’incertezza riguardo la loro situazione di licensing attuale".

Per Andreas Oczko, Board Member, Operations, Service & Support; Deputy Chairman of the Management Board; German-Speaking Sap User Group (DSAG) è stato fatto "un grande passo avanti, importante e significativo. Ora abbiamo una solida base per proseguire inella digital transformation”.

Per Gianmaria Perancin, Chairman of SAP User Group Executive Network (SUGEN) and the French-Speaking Sap User Group (USF) “È importante per i nostri membri trovare la propria strada attraverso quello che Sap chiama accesso indiretto. Un percorso potrebbe passare attraverso gli accordi contrattuali esistenti, un altro potrebbe portare all'adozione di questo modello. Il Digital Access Adoption Program di Sap dovrebbe essere preso in considerazione da quei clienti che pianificano di fare il trasferimento al modello document-based nel prossimo futuro”.