LG V60ThinQ 5G: migliorano video, audio e foto e arriva l’8K

Sezioni video, audio e foto migliorate e connettività 5G. Sono queste le peculiarità che caratterizzano il nuovo smartphone LG V60ThinQ 5G, l’ultimo modello della serie V.

Arriva il formato 8K

In tema di video la novità è l’introduzione del formato 8K. V60ThinQ 5G è il primo dispositivo LG a consentire la registrazione di video in 8K. Il set di fotocamere posteriori è corredato da un sensore Time of Flight (ToF), di un obiettivo ultra-grandangolare e di uno principale da 64 MP. Inoltre, grazie al nuovo algoritmo Steady Cam, i video in movimento sono tutti stabilizzati.

Grande attenzione all’audio

Grazie a quattro nuovi microfoni ad alta sensibilità, LG V60ThinQ 5G permette di registrare suoni provenienti da diverse direzioni, ottenendo un audio realistico indipendentemente dai rumori ambientali. Per esempio, la funzione Voice Bokeh permette di enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, mentre la modalità ASMR consente di cogliere ogni minimo suono aumentando la sensibilità dei microfoni.

Il nuovo smartphone include LG 3D Sound Engine, la stessa tecnologia di elaborazione audio usata sui televisori LG OLED, che consente di riconoscere il tipo di contenuto e riprodurlo in maniera più cinematografica.

Una grande autonomia

Progettato per sfruttare al massimo il 5G, il nuovo smartphone della serie V integra una batteria da 5.000 mAh. Per garantire un’esperienza 5G rapida e senza interruzioni è inoltre dotato del processore Snapdragon 865 Mobile Platform con modem Snapdragon X55 5G.

Sfoggia poi un display OLED con rapporto d’aspetto 20.5:9 e diagonale da 6,8 pollici, quasi mezzo pollice più ampia rispetto al modello precedente. Sul versante del design combina il metallo al vetro e si distingue dal suo predecessore per i bordi curvi.

Se serve, c’è anche il Dual Screen

Quando è necessario lavorare in multitasking, come accadeva con il V50 arriva in aiuto l’accessorio LG Dual Screen che aggiunge un secondo display OLED da 6,8 pollici per usare due app simultaneamente, una su ciascuno schermo. Nonostante l’ampio display, il nuovo Dual Screen non supera il peso del suo predecessore, grazie al pannello OLED più sottile. Dotato di un dorso nervato per una presa più sicura, il Dual Screen integra anche un display esterno da 2,1 pollici, per visualizzare sempre le notifiche principali o configurarle per il timeout dopo 10 secondi.

LG V60ThinQ 5G arriverà in Italia a partire da aprile. Il prezzo non è stato comunicato.

Specifiche tecniche

LG V60 ThinQ 5G

Processore: Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform con modem 5G

Snapdragon X55

Display: OLED FullVision da 6,8 pollici, 20,5:9 FHD+ (2.460×1.080 / 395 ppi)

Memoria: 8 GB RAM / 256 GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamere: Posteriori: 64 MP (F1.8 / 0.8μm / 78˚) Modalità Pixel Binning a 16 MP 13 MP ultra grandangolo (F1.9 / 1.0 μm / 117˚) Z Camera (Time of Flight) Frontale: 10 MP con autofocus (F1.9 / 1.22 μm / 72,5˚) Audio: Speaker stereo / Microfoni a 4 canali / Quad DAC Hi-Fi a 32-bit / Jack cuffie da 3,5mm / LG 3D Sound Engine / Funzioni Audio Bokeh e ASMR Batteria: 5.000 mAh / Ricarica wireless 9 W / Ricarica rapida 25 W Sistema operativo: Android 10 Dimensioni: 169,3×77,6×8,9 mm Peso: 214 g Reti: 5G / 4G / 3G / 2G Connettività: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC /



USB Type-C (compatibile con USB 3.1)

Sensori biometrici: Sensore delle impronte integrato nel display

Colori: Classy Blue

Altre caratteristiche: Steady Cam / AI CAM / Google Lens / Video 8K / HDR10+ / Qualcomm Quick Charge 4+ / 12 test militari MIL-STD 810G superati / Resistente ad acqua e polvere (IP68) / Modalità Desktop

LG Dual Screen