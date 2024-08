Lg potenzia gli investimenti in startup focalizzate sull’intelligenza artificiale

LG Electronics (LG) ha annunciato che aumenterà gli investimenti dedicati alle startup specializzate in Intelligenza Artificiale (IA) e deep technology attraverso un investimento di 10 milioni di dollari USD nel nuovo fondo da 130 milioni di dollari USD “Alpha Intelligence Fund (AIF)” costituito da SBVA, cui LG parteciperà in qualità di key limited partner.

SBVA curerà per l’AIF un portfolio di startup con un elevato potenziale di crescita nei settori dell’intelligenza artificiale, della deep technology e della robotica. Per supportarne la crescita e i risultati, l’azienda sfrutterà i propri network e le proprie risorse.

Da oltre 20 anni, infatti, SBVA investe in startup sfruttando ed espandendo le proprie competenze nell’ICT e rafforzando il proprio network internazionale. Attraverso la partecipazione al fondo SBVA, LG intende impegnarsi nella condivisione di informazioni sulle tendenze tecnologiche innovative in rapido cambiamento riflettendo questi cambiamenti nelle proprie strategie di gestione.

Attraverso questo investimento, LG mira a espandere la collaborazione con startup innovative per sviluppare tecnologie future in un’ottica di crescita qualitativa. LG prevede di rafforzare la propria capacità di networking con aziende leader e con startup, di ricercare nuove opportunità per investimenti strategici e di sviluppare nuove capacità tecnologiche necessarie per i business futuri.

LG intende accelerare la propria trasformazione in una Smart Life Solutions Company attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative per i suoi principali driver di crescita cioè le piattaforme di servizi, l’area B2B e i nuovi segmenti di business. L’azienda continuerà a fare investimenti in aree di business che vanno oltre l’offerta tecnologica per la casa, puntando agli spazi di mobilità, a quelli commerciali e altro ancora.

Nel corso di quest’anno, LG ha realizzato altri importanti investimenti in queste direzioni. A luglio, ha acquisito una quota dell’80% in Athom, azienda leader nel settore delle piattaforme per la smart home con sede a Enschede, nei Paesi Bassi, e ha firmato un contratto per acquisire il restante 20% entro i prossimi tre anni.

A marzo, LG ha investito 60 milioni di dollari per acquisire una partecipazione in Bear Robotics, startup di robot di servizio autonomi con IA, con sede a Redwood City, Silicon Valley, USA.

Infine, LG porta avanti le iniziative di LG NOVA, il centro di innovazione con sede nella Silicon Valley che, dal 2021, cerca e supporta startup con idee innovative, aprendo così nuove opportunità di business. LG NOVA punta a costruire sistemi di crescita sostenibile da applicare a settori innovativi come la sanità digitale, la tecnologia pulita e l’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, SBVA, nata come SoftBank Ventures Asia all’interno del gruppo SoftBank, è stata acquisita lo scorso anno da The Edgeof, società di investimento guidata da Taizo Son, presidente della società di investimenti Mistletoe, ed è diventata indipendente. SBVA gestisce un patrimonio complessivo di circa 2 miliardi di dollari AUM e ha uffici a San Francisco, Israele, Singapore e Seul. Sta investendo in oltre 100 aziende. SBVA prevede di effettuare un secondo closing entro l’anno per aumentare le dimensioni dell’AIF.