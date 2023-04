LG gram, prestazioni e design: la nuova linea di laptop arriva in Italia

Dopo averli presentati a Las Vegas in occasione del CES 2023, LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo in Italia dei nuovi laptop della linea LG gram (serie Z90RS, Z90R e ZB90R), da subito disponibili su LG Online Shop e, nelle prossime settimane, nei principali negozi di elettronica di consumo.

La linea LG gram è progettata all’insegna della potenza e maneggevolezza, offrendo caratteristiche tecniche di alto livello in formati eleganti e ultraleggeri che, grazie alla loro comodità, possono essere portati ovunque per un’esperienza d’uso ottimale.

Punta di diamante della collezione 2023, LG gram Style (modello 16Z90RS) è caratterizzato da un design esclusivo ed elegante. L’elegante scocca iridescente in vetro (Corner Gorilla Glass) regala infatti variazioni di colore che lo rendono interessante per i più attenti allo stile. Cambiando tonalità in base alla luce ambientale, il rivestimento esterno del notebook passa infatti dal bianco-argento a toni arancioni e bluastri.

L’attenzione al design continua anche all’interno dove un touchpad tattile “a scomparsa” con una tenue retroilluminazione a LED si accende a contatto con le dita.

Oltre alla cura per il design, LG gram Style offre un’eccellente capacità di riproduzione delle immagini. È infatti dotato di un ampio display da 16” OLED – che garantisce un contrasto infinito e un nero perfetto – con risoluzione 3K (3200×2000), supporto HDR True Black 500 e copertura gamma colore DCI-P3 100%.

Oltre a confermare l’ottima portabilità che ha reso noti gli LG gram, con un peso di soli 1,25 Kg, LG gram Style offre inoltre prestazioni elevate grazie alla batteria da 80Wh e al nuovo processore Intel i7 di 13esima generazione certificato Intel EVO, con 16 GB di RAM DDR5 a 6000MHz e fino a 1TB di SSD.

Infine, LG gram Style è dotato di nuovo comparto audio con Dolby Atmos Surround Sound che garantisce un’esperienza sonora immersiva anche quando utilizzato per l’intrattenimento come la riproduzione di film e musica.

La collezione 2023 dei laptop LG include due nuove serie: la serie Z90R e ZB90R. La prima è disponibile nelle versioni da 16 e 17 pollici (16Z90R e 17Z90R) mentre la seconda serie è disponibile nelle versioni da 14, 16 e 17 pollici (14ZB90R, 16ZB90R e 17ZB90R).

I laptop LG gram presentano una bilanciata combinazione tra ottime prestazioni e design leggero e compatto. LG gram è il notebook adatto per chi è alla ricerca di un dispositivo versatile che può essere trasportato ovunque, senza restrizioni in termini di produttività e di autonomia.

I nuovi modelli 16Z90R e 17Z90R, disponibili nelle colorazioni grigio antracite e nero, sono dotati, come LG gram Style, del nuovo processore Intel i7 di 13esima generazione certificato Intel EVO, con 16 GB di RAM DDR5 a 6000MHz e fino a 1TB di SSD, caratteristica che li rende perfetti per l’uso business e la produttività.

La copertura al 99% della gamma colore DCI-P3 rende, inoltre, i nuovi laptop ideali per editing foto/video anche grazie all’ampio display IPS antiriflesso con risoluzione 2.5K (2560×1600) e rapporto d’aspetto 16:10 che offre una qualità eccellente delle immagini.

Come tutti i laptop gram, anche questi nuovi modelli sono caratterizzati da massima portabilità con un peso di soli 1,19 kg per il 16″ e di 1,35 kg per il 17″, grazie anche al telaio in lega di magnesio che garantisce leggerezza ma anche massima resistenza. La batteria da 80Wh consente di avere elevata autonomia con una singola carica, assicura LG.

I nuovi modelli 17ZB90R, 16ZB90R e 14ZB90R sono disponibili in colore nero e offrono prestazioni elevate. Come la serie Z90R, montano un processore Intel i7 di 13esima generazione certificato Intel EVO ma hanno una RAM DDR4X.

Un’ulteriore differenza con la serie Z90R è rappresentata della webcam da 720p e dell’accesso a Windows che avviene tramite il lettore dell’impronta digitale anziché con riconoscimento facciale Windows Hello.

La versione da 14″, in particolare, pesa solo 999 grammi e vanta una batteria da 72Wh e un display con risoluzione 1920×1200 che lo rendono il dispositivo perfetto per la produttività in movimento.