Lg Electronics ha avviato le vendite a livello globale dello smartphone G8X ThinQ con Lg Dual Screen, annunciato a settembre all'IFA 2019 di Berlino.

Il nuovo modello va ad aggiungersi, nella fascia top del produttore sudcoreano con opzione Dual Screen, al V50 ThinQ 5G, di cui abbiamo pubblicato la prova in estate. Il nuovo G8X ThinQ con Lg Dual Screen viene presentato come dispositivo mobile versatile, adatto per la creazione e la fruizione di contenuti, per la produttività, per il gaming e altro.

La disponibilità del prodotto, informa l’azienda, partirà dagli Stati Uniti il ​​1° novembre, per poi estendersi ai mercati chiave in tutto il mondo nelle settimane successive. Tra i Paesi europei vengono citati da Lg Germania e Spagna ma non si fa cenno all’Italia, né al prezzo d’acquisto dello smartphone.

Il nuovo smartphone della serie G di Lg è dotato di un display OLED FullVision da 6,4 pollici, di una fotocamera frontale da 32 MP e di una doppia fotocamera posteriore, di due altoparlanti stereo da 1,2W e del primo sensore per impronte digitali integrato nel display disponibile su uno smartphone Lg. La capiente batteria da 4.000 mAh garantisce l’alimentazione sufficiente a lavorare per tutto il giorno con lo smartphone, assicura il produttore.

L’accessorio Lg Dual Screen offre una comoda cover con display, con una cerniera a 360° e possibilità di bloccarsi in qualsiasi angolazione, rendendo pratico l’uso in vari contesti: come game controller a 120°, come mini-laptop a 140°, in modalità flat a 180°, a mo’ di supporto a 270° o per rispondere a una chiamata ripiegata su se stessa a 360°.

Con questo sistema, il G8X ThinQ Dual Screen di Lg offre la flessibilità, la potenza e le esperienze d'uso rese possibili con il doppio display e al contempo un maggiore controllo per scenari diversi, grazie alla libertà di sceglierne uno in base alla situazione. Infatti, basta staccare Lg Dual Screen dallo smartphone G8X ThinQ per passare a un’esperienza d’utilizzo classica e minimalista.

Inoltre, per i professionisti sempre in movimento, la LG Smart Keyboard converte il doppio schermo del G8X ThinQ in un mini-laptop: il display inferiore, infatti, si trasforma in una tastiera virtuale a schermo intero che semplifica la scrittura del testo per le e-mail, le presentazioni, la ricerca sul web o quanto altro.