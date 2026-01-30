LG chiude il 2025 con ricavi record: 52 miliardi di euro

LG Electronics chiude il 2025 con il secondo record consecutivo di fatturato, raggiungendo circa 52 miliardi di euro. Un risultato che conferma la solidità del gruppo in un contesto globale complesso, segnato da pressioni sui costi, tensioni commerciali e rallentamento di alcuni mercati chiave, in particolare quello dei veicoli elettrici.

A sostenere la crescita sono state soprattutto le divisioni Home Appliance Solution e Vehicle Solution, entrambe in espansione ininterrotta dal 2015. L’utile operativo complessivo si attesta a circa 1,4 miliardi di euro, in calo rispetto all’anno precedente, riflettendo un mix di investimenti strategici e costi straordinari legati alla riorganizzazione.

Pressioni sui margini e razionalizzazione organizzativa

La flessione dell’utile operativo è riconducibile principalmente all’aumento delle spese di marketing per i prodotti basati su display, in un contesto di ripresa della domanda più lenta del previsto e di concorrenza sempre più intensa nei mercati globali di TV e monitor. A questo si aggiungono costi una tantum legati a programmi di ottimizzazione organizzativa, in particolare pensionamenti volontari avviati nella seconda metà dell’anno.

Secondo l’azienda, queste misure pongono le basi per una struttura dei costi più flessibile e sostenibile nel medio-lungo periodo, coerente con l’evoluzione del portafoglio di business.

B2B, servizi e modelli D2C: la crescita di qualità di LG

Nel corso del 2025 LG ha continuato a rafforzare le proprie aree di crescita strategica, puntando su modelli di business a maggiore valore aggiunto e più resilienti. Il fatturato B2B ha raggiunto circa 14 miliardi di euro, con una crescita del 3% su base annua.

Un dato particolarmente significativo arriva dal perimetro B2B delle divisioni Vehicle Solution ed Eco Solution: l’utile operativo combinato ha superato per la prima volta i 580 milioni di euro. In forte espansione anche i modelli di business in abbonamento e i canali direct-to-consumer, con ricavi vicini a 1,45 miliardi di euro, in crescita di quasi il 30%.

Home Appliance Solution: record storico e focus sull’intelligenza artificiale

La divisione Home Appliance Solution chiude il 2025 con un fatturato record di circa 15,2 miliardi di euro e un utile operativo di circa 745 milioni di euro. Al netto dei costi straordinari, la redditività mostra un lieve miglioramento, sostenuto dall’ottimizzazione della rete produttiva, da adeguamenti di prezzo e da interventi di riduzione dei costi.

Nel 2026 la strategia prevede l’ampliamento della gamma di elettrodomestici basati sull’intelligenza artificiale, il rafforzamento nei mercati emergenti e lo sviluppo di soluzioni per l’incasso, componentistica, piattaforme AI Home e robotica domestica.

Media Entertainment Solution: mercato complesso e rilancio su OLED e webOS

La divisione Media Entertainment Solution registra circa 11,3 miliardi di euro di fatturato, ma chiude l’anno con una perdita operativa di circa 437 milioni di euro. Il risultato risente del ritardo nella ripresa della domanda e dell’intensificarsi della concorrenza nel mercato globale dei display.

Per il 2026 LG punta a rafforzare l’offerta OLED e LCD, introducendo nuove tecnologie di visualizzazione, e a sostenere la crescita dei prodotti lifestyle. Centrale anche l’evoluzione del business pubblicitario e dei contenuti basato su webOS, supportato da nuovi investimenti e partnership.

Vehicle Solution: risultati record nonostante l’incertezza dell’automotive

La divisione Vehicle Solution segna un nuovo massimo storico con circa 6,5 miliardi di euro di fatturato e un utile operativo di circa 325 milioni di euro. Un risultato sostenuto dalla solida conversione del portafoglio ordini, nonostante la volatilità macroeconomica e l’incertezza che continua a caratterizzare il settore automotive.

Nel prossimo esercizio l’attenzione resterà focalizzata sul rafforzamento delle collaborazioni con i costruttori OEM, sul miglioramento dell’efficienza operativa e sugli investimenti nelle soluzioni per la mobilità del futuro, inclusi i veicoli software-defined e AI-defined.

Eco Solution: efficienza energetica e data center AI al centro della strategia

La divisione Eco Solution chiude il 2025 con circa 5,4 miliardi di euro di fatturato e un utile operativo di circa 377 milioni di euro. Al netto dei costi una tantum, la redditività mostra un lieve miglioramento, sostenuto dalla crescente domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica.

Nel 2026 LG prevede una crescita significativa delle pompe di calore a basso impatto ambientale e un’accelerazione sulle soluzioni di raffreddamento per data center AI, con un focus sulle tecnologie di raffreddamento a liquido di nuova generazione e sulle soluzioni a immersione.