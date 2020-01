Lexmark, la produttività cresce con le software partnership

Lexmark ha lanciato del programma Lexmark Software Partnership, creato con la ferma determinazione di aumentare la produttività dei dipendenti delle organizzazioni. Un ottimo esempio di abilitazione della system integration, con lo scopo evidente di creare valore per tutte le organizzazioni.

Per raggiungere questo scopo, Lexmark collabora con partner software in grado di offrire soluzioni evolute e performanti. Grazie alle migliori soluzioni dei partner software di Lexmark, le aziende sono in grado di implementare una gamma completa di tecnologia, da un un’unica fonte.

I vantaggi offerti dal programma partono dal controllo totale su dati e documenti . La maggior parte delle aziende riceve giornalmente informazioni da diverse fonti, principalmente in formato cartaceo e digitale. Ciò significa che gli utenti devono gestire un numero elevato di documenti, file, moduli e altro ancora – in particolare quando le informazioni passano dalla carta al digitale e viceversa. Grazie al programma Lexmark Software Partnership è possibile convertire l’infrastruttura di output in una piattaforma in grado di fornire dati precisi e accurati indipendentemente dal formato.

Trasformazione dell’infrastruttura di stampa. Le Lexmark Software Partnership aiutano le aziende a identificare le problematiche legate al workflow aziendale e a sviluppare soluzioni che rispondono alle più svariate esigenze, colmando il gap tra informazioni cartacee e digitali per maggiori efficienza, agilità e risparmio sui costi. Inoltre, queste soluzioni sono studiate per integrarsi perfettamente con le piattaforme esistenti per una facile implementazione e una rapida adozione da parte degli utenti.

Valore agli investimenti. Accelerare il flusso di informazioni, ridurre le spese o aumentare la produttività, con le Lexmark Software Partnership le aziende sono in grado di espandere le funzionalità al di là del semplice insieme di dispositivi di stampa. Vale a dire che è possibile implementare una gamma di soluzioni completa da un unico partner invece di affidarsi a vendor differenti.