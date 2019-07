Lexmark Go Line, sei nuovi dispositivi per le Pmi

Lexmark ha ampliato la serie di stampanti multifuzione Lexmark GO Line con sei nuovi dispositivi pensati per portare alle aziende di piccole e medie dimensioni le caratteristiche e funzionalità tipiche della classie enterprise, come solidità, affidabilità e sicurezza.

I nuovi dispositivi Lexmark GO Line includono due stampanti mono-funzione a colori, C3224dw e C3326dw, tre dispositivi multifunzione a colori (MFP), MC3224dwe, MC3224adwe e MC3326adwe e uno monocromatico, MB2236adwe.

Con una nota la società comunica che i nuovi device a colori sono fino al 30% più piccoli e leggeri rispetto ai predecessori, per offrire il minimo ingombro in spazi ristretti.

La funzionalità Wi-Fi è offerta dal fornitore come standard, con supporto e connettività potenziati per gli utenti mobile.

Questi dispositivi sono inoltre dotati di processori multicore con la sicurezza a 360° di Lexmark, che garantisce il medesimo livello di protezione premium dei device Lexmark di classe enterprise.

Una cartuccia monoblocco combina le componenti di imaging con il toner Unison, risultando semplice da rimuovere e riciclare seguendo le indicazioni del programma Lexmark

Cartridge Collection.

I dispositivi a colori stampano fino a 24 o 26 pagine a colori al minuto, mentre i monocromatici raggiungono una velocità di stampa fino a 36 pagine al minuto. I dispositivi multifunzione dispongono di uno schermo touch da 2,8 pollici.

I prodotti della serie Lexmark GO Line sono disponibili presso i distributori e i rivenditori certificati Lexmark.

Insieme ai nuovi dispositivi Go Line destinati alle esigenze delle Pmi, la società ha annunciato anche il rilascio di due nuovi prodotti a colori che si collocano nella fascia enterprise.

Si tratta della stampante mono-funzione CS331dw e del dispositivo multifunzione CX331adwe.

Entrambi i dispositivi sono indirizzati ad aiutare a incrementare la produttività di piccoli gruppi di lavoro con una stampa a colori fino a 26 pagine al minuto, cartucce sostitutive ad alta resa, connettività tramite Wi-Fi, USB e gigabit ethernet.