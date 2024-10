Lexar Recovery Tool, un nuovo potente strumento per il recupero dei dati

Lexar, società globale specializzata nella produzione di soluzioni di memoria, ha presentato Lexar Recovery Tool, un software innovativo progettato per il recupero rapido e sicuro dei dati da dispositivi di archiviazione come schede di memoria, unità flash USB e SSD.

Lexar Recovery Tool – spiega l’azienda – si distingue per la sua capacità di recuperare file cancellati accidentalmente, dati formattati per errore, partizioni perse o non riconosciute dal sistema operativo.

Semplice da usare, questo strumento gratuito garantisce un’efficace soluzione per ripristinare foto, video e documenti vitali, proteggendo i ricordi preziosi e i dati importanti. Il software è disponibile per Windows 7 e versioni successive e macOS 10.15 e versioni successive.

Lexar Recovery Tool supporta una vasta gamma di dispositivi e formati, inclusi i marchi di fotocamere più popolari come Canon, Nikon, Sony e molti altri. Il software è in grado di recuperare foto, video, documenti, audio e molto altro ancora, tra cui i formati professionali come CR2, NEF, DNG, MP4 e MOV, garantendo il massimo della compatibilità per utenti consumer e professionali.

Lexar offre Lexar Recovery Tool gratuitamente a vita, consentendo agli utenti di effettuare scansioni e recuperare dati senza limitazioni, rendendolo secondo l’azienda una soluzione unica rispetto ad altri strumenti sul mercato che impongono costi aggiuntivi o registrazioni per ogni dispositivo.

Il processo di recupero è intuitivo e richiede solo pochi passaggi:

inserire il dispositivo di archiviazione nel computer;

selezionare il disco da recuperare e avviare la scansione;

scegliere i file da recuperare e selezionare una destinazione per salvarli.

“Lexar Recovery Tool rappresenta una svolta nel settore del recupero dati, offrendo agli utenti una soluzione semplice e gratuita per proteggere le loro informazioni,” ha dichiarato Giuseppe Vaccina di Nital, distributore del brand Lexar in Italia da quasi 20 anni. “Siamo entusiasti di mettere a disposizione uno strumento gratuito così potente per i nostri clienti, garantendo loro tranquillità anche nei momenti più critici”.

Lexar Recovery Tool è ora disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale dell’azienda.