Creato da una startup con sedi nella Silicon Valley, a Monaco e Minsk, Leverice viene descritto dai suoi sviluppatori come un team messenger di prossima generazione che consente di concentrarsi su ciò che serve.

Un team messenger progettato per fornire un potente engine di gestione e produttività del gruppo di lavoro remoto e distribuito, che aiuti a focalizzarsi ed eviti le distrazioni.

Si tratta di uno strumento la cui ideazione risale con ogni probabilità a un tempo precedente, ma che si inserisce con tempismo come strumento alternativo, in un periodo di forte aumento del lavoro in remoto e dei team distribuiti.

Nell’ambito delle esigenze di comunicazione di un workplace moderno, che si stava già trasformando e che ora presenta necessità di cambiamento ancora più repentine, Leverice si propone come soluzione per la gestione di progetti incentrata sui dipendenti, che possa rendere il lavoro in team più efficiente ed efficace.

Per mantenere in focus l’attività, Leverice, spiegano i suoi sviluppatori, è stato costruito analizzando i punti deboli delle altre soluzioni e adottando un approccio strutturato al suo core, con una messaggistica “multidimensionale”.

Il software utilizza il routing intelligente per deviare i messaggi fuori tema in nuovi canali, assicurando che ogni discussione rimanga focalizzata e si evitino distrazioni. Inoltre, adotta una messaggistica granulare e strutturata in modo che il team remoto possa concentrarsi sul task sapendo che ogni post sarà al posto giusto per poterlo trovare facilmente.

Leverice consente di attivare tipi di canali differenti, per poter strutturare meglio i progetti del team, e la dashboard facilita la gestione e la vista di più conversazioni che si sviluppano contemporaneamente. Consente di collaborare con i colleghi senza dover passare attraverso finestre multiple e offre l’integrazione con Jira, con altre integrazioni in arrivo.

Il team messenger Leverice prevede un abbonamento Free, che presenta banner pubblicitari nell’interfaccia, e un piano Ads-Free a pagamento; gli sviluppatori offrono anche piani Enterprise.