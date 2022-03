Lenovo ThinkStation P620, la workstation per i flussi di lavoro pesanti

Lenovo ha presentato la nuova generazione di ThinkStation P620, workstation desktop progettata per massimizzare la produttività con i flussi di lavoro più impegnativi.

La nuova workstation a socket singolo è potenziata da processori AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX-Series e offre – afferma Lenovo – prestazioni migliori fino al 25% rispetto alla precedente generazione.

Inoltre, è disponibile anche con una nuova opzione con CPU da 24 core.

ThinkStation P620 è indirizzata a creatori di contenuti, architetti, ingegneri e designer che hanno bisogno di ottenere risultati in meno tempo e senza interruzioni, per task quali il rendering, la visualizzazione e simulazione in grafica 3D e altre applicazioni in flussi di lavoro multi-thread.

La nuova ThinkStation P620 – informa Lenovo – presenta il supporto per due schede grafiche Nvidia RTX A6000, fino a 1 TB di memoria e 20 TB di archiviazione.

Tra le altre caratteristiche della nuova generazione di P620, Lenovo mette in evidenza il PCIe di 4a generazione per prestazioni elevate di archiviazione, memoria e scheda grafica.

La nuova workstation raddoppia la cache L3 direttamente accessibile per core, rispetto alla CPU della generazione precedente, per ridurre la latenza.

Offre inoltre una maggiore velocità di clock, fino a 4,5 GHz, processore fino a 64 core, 10 GB Ethernet integrato e supporto per Windows 11.

Oltre alle prestazioni migliorate, al supporto della più recente tecnologia grafica professionale di Nvidia e alla potenzia di calcolo che soddisfa i requisiti di elaborazione necessari per lo svolgimento di flussi di lavoro complessi, la P620 offre la gestione di livello professionale, l’affidabilità e il supporto di livello enterprise da parte di Lenovo.

Per questi motivi – assicura il produttore – ThinkStation P620 è adatta agli ambienti It gestiti in modo professionale e aderisce ai rigorosi standard e test di Lenovo.

La certificazione ISV completa, la ThinkStation Diagnostics 2.0, il supporto ThinkShield, gli aggiornamenti al Premier Support e la garanzia di tre anni offrono ai clienti la serenità necessaria per lavorare con maggiore sicurezza.

La workstation desktop ThinkStation P620 di nuova generazione – ha annunciato Lenovo – sarà disponibile in Italia dal mese di maggio 2022, con prezzi a partire da 3099 euro + IVA.