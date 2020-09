Lenovo supporta Linux: ThinkPad e ThinkStation con Ubuntu preinstallato

Lenovo annuncia un’estensione globale del proprio portfolio Linux, includendo nel programma di certificazione i PC con sistema operativo Ubuntu LTS di Canonical preinstallato.

Già disponibili per le aziende su richiesta specifica, è ora possibile accedere a un portfolio di circa 30 dispositivi con sistema operativo Ubuntu preinstallato su Lenovo.com. Il portfolio di PC comprende 13 workstation ThinkStation e ThinkPa Serie P e 14 laptop ThinkPad T, X, X1 e serie L, tutti con la versione 20.04 LTS di Ubuntu, tranne la serie L che sarà dotata della versione 18.04.

Questa estensione porta con sé una maggiore accessibilità alle app, librerie e tool open source per aumentare la produttività degli sviluppatori.

Lenovo offre non solo un’esperienza d’uso semplice, senza dover affrontare i dispendiosi processi di installazione di Linux sul proprio dispositivo, ma anche una maggiore scelta di prodotti tra cui scegliere per la comunità dei programmatori, professionisti dell’IA e utenti di Linux.

Fornendo questi dispositivi precaricati con la versione OEM di Ubuntu, Lenovo toglie un elemento di complessità, fornendo anche agli utenti un supporto telefonico e via web per la gestione di soluzioni legate alla piattaforma Linux.

I dispositivi Lenovo basati su Linux, appartenenti alle famiglie ThinkPad e ThinkStation, saranno disponibili a livello globale a partire da settembre 2020 e presentati gradualmente nel corso del prossimo anno.