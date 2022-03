Lenovo ThinkPad, flessibilità ed efficienza per il lavoro ibrido

Lenovo ha presentato una serie di novità per il suo portfolio ThinkPad di laptop aziendali, per fornire maggiore connettività e funzionalità di collaborazione a chi svolge il proprio lavoro in modalità ibrida.

Si tratta della terza generazione di ThinkPad X13, X13 Yoga e dei modelli ThinkPad L13, L13 Yoga e L14 e L15, progettati con in mente le prestazioni e con attenzione all’impatto ambientale e ai consumi energetici.

Per le prestazioni elevate Lenovo si affida alle più recenti piattaforme che utilizzano Windows 11 Pro.

Tutti i modelli – sottolinea Lenovo – sono disponibili con processori Intel vPro fino a Intel Core di 12a generazione e grafica Intel Iris Xe.

ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile con processore AMD Ryzen PRO 6000 Series e grafica AMD Radeon 600M; ed è possibile avere processori AMD Ryzen PRO 5000 Series su ThinkPad serie L.

Per migliorare la user experience, Dolby Voice è ora disponibile su tutti i modelli, per fornire un audio superiore durante le videoconferenze sfruttando la tecnologia audio spaziale con rilevamento dinamico delle voci.

Dolby Voice ottimizza anche le prestazioni di altoparlanti e microfono con funzionalità quali la gestione automatica dei livelli delle voci più basse o lontane e la cancellazione del rumore di fondo, indipendentemente dalla piattaforma di collaboration utilizzata.

I nuovi ThinkPad – sottolinea poi Lenovo – hanno videocamere IR FHD opzionali, con otturatore per la privacy, migliorano la qualità delle videoconferenze e l’accesso al dispositivo con Windows Hello.

Tutti i nuovi modelli ThinkPad presentati includono opzioni 4G LTE, una novità assoluta per L13 e L13 Yoga, e ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile anche con 5G sub6 (opzionale) per connessioni ultraveloci.

Il Wi-Fi 6E (opzionale) è anch’esso disponibile, per una velocità di connessione ottimale su reti sovraccariche.

Inoltre, il TrackPad da 115 mm, più grande del 15%, migliora l’usabilità per gli utenti del touchpad.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei diversi modelli annunciati, ThinkPad X13 Yoga e X13 Gen 3 sono dotati di altoparlanti rivolti verso l’utente con Dolby Audio e opzione di visualizzazione a basso consumo Dolby Vision con tecnologia Low Blue Light.

I modelli Intel sono inoltre progettati su piattaforma Intel Evo per soddisfare requisiti specifici atti a fornire un’esperienza premium.

ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile con opzioni di batteria da 41Wh e 54,7Wh, che offre fino al 40% di autonomia in più rispetto all’opzione con minore potenza.

I modelli ThinkPad L14 e L15 Gen 3 hanno nuovi form factor nella colorazione Thunder Black, con bordi più sottili e screen-to-body ratio più elevato che si traduce in dispositivi più sottili e leggeri.

I laptop sono disponibili con batteria da 42Whr, 57Whr o 63Whr per offrire la scelta tra maggiore leggerezza o durata della batteria prolungata.

ThinkPad L13 Yoga e L13 Gen 3 sono disponibili nelle colorazioni Thunder Black o nella nuova tonalità Storm Grey, progettati per passare al formato 16:10, incluso un nuovo display opzionale 13,3” da 500nit e modalità Privacy Guard per una maggiore protezione dello schermo in ambienti pubblici.

I nuovi laptop ThinkPad di Lenovo saranno disponibili per il mercato italiano nella seconda metà del 2022.

Leggi tutti i nostri articoli su Lenovo