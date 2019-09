Lenovo rilascia i nuovi ThinkBook per le Pmi

Lenovo ha lanciato i ThinkBook 14” e 15” con processori Intel Core di decima generazione pensati per il mondo PMI, e ha aggiornato il ThinkBook 13s.

Per Eric Yu, VP e General Manager Lenovo SMB «non si tratta semplicemente una nuova linea di laptop. Li abbiamo progettati specificamente per la nuova generazione di professionisti che comprende la Gen Z e i Millennial, con funzionalità e design che lo rendono intuitivo e reattivo come uno smartphone. Non solo, ThinkBook offre prestazioni e dotazioni di sicurezza a livello aziendale, evitando all’IT delle piccole e medie aziende di doversi preoccupare della protezione del sistema.»

I Millennial e Gen Z, infatti, costituiscono oggi quasi il 60% della nuova forza lavoro e oltre a desiderare prodotti premium, si aspettano che la tecnologia di cui dispongono permetta loro di lavorare ovunque. Che sia in ufficio o durante un viaggio di lavoro, la nuova generazione di utenti business ha bisogno di strumenti che favoriscano la collaborazione tra colleghi e produttività ovunque si trovano. Funzionalità smart, connettività avanzata e prestazioni elevate sono le risorse chiave che gli utenti cercano, mentre la sicurezza è garantita da ThinkShield.

Ecco le principali caratteristiche dei nuovi prodotti della multinazionale cinese:

Prestazioni

I processori Intel Core di 10 generazione offrono prestazioni all'avanguardia ottimizzando le risorse con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Hard disk PCIe SSD e memoria DDR4 per gestire carichi di lavoro sempre più importanti, grazie anche a Intel Optane Memory H10 con Solid State Storage

Esperienza di connessione Gigabit via cavo o Wi-Fi 6 Intel opzionale

Sicurezza

Funzione Smart Power con lettore di impronte digitali integrato per login immediato

Protezione della privacy con la cover ThinkShutter per la webcam

Smart Working

Porta USB interna per la connessione wireless del mouse

Gestione delle call con Skype for Business con i tasti di scelta rapida

Funzionalità di ricarica e alimentazione di dispositivi USB-C grazie al nuovo connettore USB-C Gen2 con funzionalità complete. Elimina la necessità di trasportare caricabatterie separati.

I nuovi modelli Lenovo ThinkBook saranno disponibili per le PMI e per tutti gli interessati a novembre:

Lenovo ThinkBook 14 (14-pollici) sarà disponibile in Italia a partire da 749 euro (IVA esclusa) da novembre 2019

Lenovo ThinkBook 15 (15-pollici) sarà disponibile in Italia a partire da 729 euro (IVA esclusa) da novembre 2019