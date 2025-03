Lenovo rende l’AI accessibile e conveniente per Pmi e grandi aziende

Lenovo, società tecnologica globale, intende ridefinire la flessibilità e l’efficienza dell’Intelligenza Artificiale (AI) all’edge con quello che l’azienda definisce il primo server di inferenza AI entry-level sul mercato, progettato per rendere l’AI accessibile e conveniente per le PMI e le grandi aziende.

Presentato al MWC25 come parte di una gamma completa di soluzioni di intelligenza artificiale ibride, a costi contenuti, sostenibili e scalabili, Lenovo ThinkEdge SE100 colma il divario tra client e server edge, offrendo un’intelligenza di livello enterprise per ogni azienda e diventando un elemento fondamentale per abilitare le capacità di AI in tutti gli ambienti.

Lenovo continua a perseguire la propria missione di rendere l’AI più intelligente per tutti, rendendo l’implementazione possibile per ogni azienda, in ogni settore, con un’infrastruttura che va oltre la tradizionale architettura dei data center per portare l’AI ai dati. Invece di inviare i dati al cloud per essere elaborati, l’edge computing utilizza dispositivi situati alla fonte dei dati, riducendo la latenza e permettendo alle aziende di prendere decisioni più rapide e risolvere le sfide in tempo reale. Si prevede che entro il 2030, il mercato dell’edge crescerà a un ritmo vertiginoso, quasi del 37% all’anno. Lenovo è in prima linea in questo momento, con quello che l’azienda descrive come il portafoglio di edge computing più ampio del settore e oltre un milione di sistemi edge spediti in tutto il mondo, raggiungendo 13 trimestri consecutivi di crescita dei ricavi del segmento edge e ampliando al contempo la portata dell’edge computing.

“Lenovo si impegna a portare l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale a tutti, con innovazioni continue che semplificano l’implementazione e accelerano il tempo per ottenere risultati,” commenta Scott Tease, Vice President di Lenovo Infrastructure Solutions Group, Products. “Lenovo ThinkEdge SE100 è una piattaforma di inferenza ad alte prestazioni e bassa latenza. Il suo design compatto ed economico si adatta facilmente alle diverse esigenze aziendali in un’ampia gamma di settori, offrendo soluzioni personalizzate e convenienti. Questo sistema unico e orientato allo scopo si adatta a qualsiasi ambiente, scalando senza soluzione di continuità da un dispositivo di base a un sistema ottimizzato per GPU che consente inferenze facili da implementare e a costi ridotti all’edge”.

Prestazioni di inferenza AI progettate per l’edge

Il nuovo server di inferenza AI – sottolinea Lenovo – ha dimensioni ridotte dell’85% e una potenza del 100%. Progettato per soddisfare le esigenze dei clienti ovunque si trovino, ridefinisce l’edge AI con prestazioni potenti, scalabili e versatili che accelerano il ROI, offrendo un’esperienza di intelligenza artificiale all’avanguardia. Nonostante una spesa triplicata, una recente ricerca globale di IDC commissionata da Lenovo rivela che il ROI rimane il più grande ostacolo all’adozione dell’AI. Adattabile a desktop, montaggi a parete, soffitti e rack 1U, il SE100 è progettato per essere unico e conveniente, abbattendo le barriere di prezzo con prestazioni di inferenza AI che supportano risultati aziendali migliori riducendo i costi.

Lenovo ThinkEdge SE100, soluzione edge compatta e pronta per l’AI, è perfetto per gli spazi limitati senza compromettere le prestazioni e soddisfa la richiesta dei clienti di una potenza di calcolo accelerata per l’AI, ovunque si trovino. Questo server innovativo offre prestazioni silenziose e di livello enterprise con funzionalità di sicurezza avanzate in un design pronto per l’uso con GPU per carichi di lavoro AI, come inferenza in tempo reale, analisi video e rilevamento di oggetti in settori come le telecomunicazioni, la vendita al dettaglio, e ambienti industriali e di produzione.

ThinkEdge SE100 è un server AI-ready che massimizza le prestazioni, trasformandosi da un dispositivo di base a una soluzione di livello industriale ottimizzata per la GPU, a seconda delle esigenze dell’utente finale. ThinkEdge SE100 è dotato di un massimo di sei o otto core ad alte prestazioni, che garantiscono il massimo delle prestazioni in un ingombro ridotto.

L’edge AI per l’inferenza in azione

In tutti i settori, il server di inferenza è progettato per offrire una bassa latenza e un consolidamento del carico di lavoro, supportando implementazioni cloud ibride e apprendimento automatico per attività di intelligenza artificiale come il rilevamento di oggetti e il riconoscimento del testo, il tutto mantenendo la sicurezza dei dati. Il design robusto di ThinkEdge SE100, con filtro antipolvere e protezione antimanomissione, offre la massima tranquillità per l’utilizzo in ambienti reali. Controlli di sicurezza robusti, come la disattivazione della porta USB e la crittografia del disco, proteggono i dati sensibili dalle minacce esterne.

“Insieme, Lenovo e Scale Computing offrono soluzioni innovative e di livello enterprise ai clienti di tutto il mondo, creando un’esperienza di utilizzo unica e coinvolgente. Con ThinkEdge SE100, stiamo unendo la straordinaria affidabilità hardware di Lenovo con il collaudato software edge di Scale Computing per creare una soluzione HCI su misura per l’edge AI“, ha affermato Jeff Ready, CEO e co-fondatore di Scale Computing. “Con il suo design compatto ed efficiente dal punto di vista energetico e le prestazioni di livello aziendale, ThinkEdge SE100 sta ridefinendo il modo in cui le aziende di tutte le dimensioni possono implementare infrastrutture scalabili e resilienti negli ambienti più esigenti, offrendo soluzioni innovative e flessibili. Questa ultima innovazione è la dimostrazione dell’impegno di Lenovo nel portare il futuro dell’infrastruttura intelligente e potenziata dall’intelligenza artificiale alle aziende di oggi.”

I rivenditori possono sfruttare questa soluzione innovativa per potenziare l’inventario e la gestione dei collaboratori o supportare la prevenzione delle perdite al self-checkout, creando un’esperienza di acquisto unica e coinvolgente. Le aziende del settore manufatturiero possono servirsi di SE100 per potenziare le capacità di controllo qualità e il monitoraggio del magazzino. I professionisti del settore sanitario possono dotare gli uffici remoti di un server ThinkEdge SE100 per ottimizzare l’automazione dei processi, gestire i dati di laboratorio e garantire l’efficienza del back-office, creando un ambiente di lavoro efficiente e produttivo. Infine, ThinkEdge SE100 può essere utilizzato dalle aziende del settore dell’energia nelle stazioni di servizio e nelle raffinerie, per migliorare la logistica energetica e i contatori intelligenti.

Nuovi livelli di efficienza e scalabilità

Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) e il controller di gestione della scheda madre (Baseboard Management Controller, BMC) integrati nel dispositivo eliminano le difficoltà di implementazione tradizionali, garantendo installazioni fluide e senza interruzioni. I costi di implementazione si riducono fino al 47%, e gli utenti possono risparmiare fino al 60% in termini di risorse e tempo. Una volta installato, ThinkEdge SE100 offre anche una gestione semplificata grazie all’ultima versione di XClarity di Lenovo, che centralizza il monitoraggio, la configurazione e la risoluzione dei problemi dell’infrastruttura in un unico pannello di controllo.

Lenovo ThinkEdge SE100 offre solide prestazioni AI senza compromettere l’efficienza energetica, ottimizzando il costo totale di proprietà e sostenendo gli impegni di sostenibilità. Il sistema di alimentazione di SE100 è progettato per rimanere sotto i 140W anche nella sua configurazione più completa dotata di GPU, favorendo un consumo energetico inferiore. Inoltre, le implementazioni di risparmio energetico di Lenovo riducono le emissioni di carbonio complessive di ThinkEdge SE100 fino all’84%, afferma l’azienda.

Il risparmio di energia inizia ancor prima di accendere il dispositivo, grazie a un design dell’imballaggio EPE al 90% che riduce l’impronta di trasporto. Gli elementi di design, come una nuova saldatura a bassa temperatura e il contenuto riciclato post-consumo, insieme al programma PELM (Product End-Of-Life) di Lenovo, supportano la transizione verso un’economia circolare, creando un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Attraverso il suo portafoglio di intelligenza artificiale ibrida full-stack, Lenovo offre soluzioni AI potenti, adattabili e responsabili per trasformare le industrie e potenziare gli individui con innovazioni che consentono un’AI più intelligente per tutti. SE100 fa parte della nuova gamma di server ThinkSystem V4, alimentati dai processori Intel Xeon 6, che estendono il raffreddamento a liquido Lenovo Neptune dalla CPU alla memoria con il nuovo modulo Neptune Core Compute Complex. Il modulo supporta carichi di lavoro più veloci con ventole silenziose, un funzionamento più silenzioso e un consumo energetico ridotto. È stato specificamente progettato per ridurre i requisiti di flusso d’aria, e, con una ridotta velocità di ventola e consumi energetici inferiori, raffredda i componenti per una migliore efficienza e durata del sistema.

Maggiori informazioni sull’impegno di Lenovo per l’AI più intelligente per tutti e sull’AI ibrida in azione sono disponibili sulla pagina dedicata al MWC ’25 sul sito di Lenovo