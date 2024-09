Lenovo presenta nuovi servizi e soluzioni per abilitare l’AI in azienda

Lenovo presenta nuovi servizi e soluzioni che accelerano e semplificano l’adozione e la gestione dell’intelligenza artificiale

Lenovo ha annunciato una nuova suite di servizi e soluzioni progettati per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) rendendo l’AI privata accessibile a tutte le aziende. Aprendo la strada alla visione “Smarter AI for All,” i nuovi servizi vanno oltre il cloud e offrono l’AI on-demand ai clienti, aiutando qualsiasi azienda a utilizzare i propri dati proprietari on-premise per creare, scalare ed evolvere l’intelligenza artificiale generativa (Gen AI). Con le nuove soluzioni, le aziende possono creare, scalare ed evolvere l’AI privata più velocemente con risorse GPU on demand, gestione dei sistemi basata sull’AI e servizi avanzati di raffreddamento a liquido.

ThinkSystem SD650 V3 Neptune DWC ServerLa Gen AI è sempre più una priorità di investimento per le aziende. I servizi e le soluzioni più recenti e completamente integrate consentono ai team l’approvvigionamento, l’implementazione e la gestione della tecnologia IT necessarie per innovare in qualsiasi settore, sfruttando l’AI per automatizzare le attività, migliorare il servizio clienti e fornire informazioni per semplificare le operazioni aziendali. Grazie alla collaborazione con Lenovo, le aziende possono applicare rapidamente l’AI alla propria infrastruttura IT per aumentare la produttività, la sicurezza e l’agilità, gestendo al contempo in modo efficiente le prestazioni del data center richieste dall’intelligenza artificiale.

“L’adozione di un approccio as-a-service e l’applicazione della giusta infrastruttura basata sull’AI riducono le complessità dell’implementazione di una strategia di AI completa, supportando al contempo i risultati di sostenibilità nell’intera organizzazione, dai data center ai dispositivi edge”, commenta Vlad Rozanovich, Senior Vice President, Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Con i nuovi servizi e le nuove soluzioni di AI di Lenovo, portiamo l’intelligenza artificiale ad ogni singolo individuo. Le aziende sperimentano l’efficienza dei costi e la flessibilità nell’integrazione dell’AI, con la semplicità di una soluzione scalabile e pay-as-you-go che stimola l’innovazione e aiuta a stare al passo della concorrenza”.

Lenovo TruScale GPUaaS consente di implementa e scalare l’AI più velocemente

I workload AI e machine learning richiedono GPU per accelerare l’elaborazione dei dati per lo sviluppo e l’inferenza dei modelli, ma possono essere costosi e difficili da reperire per le aziende. Lenovo porta l’as-a-service a un livello superiore con Lenovo TruScale GPUaaS, offrendo una potenza GPU on demand immediata attraverso la semplicità di un modello scalabile con pagamento in base al consumo. Fornito come upgrade di Lenovo TruScale per le soluzioni HPC, il servizio offre alle aziende un accesso immediato e scalabile alle tecnologie AI e HPC critiche, eliminando al contempo le tradizionali barriere legate ai costi e alla complessità.

Lenovo TruScale GPUaaS offre risorse GPU NVIDIA soggette a misurazione e funzionalità di orchestrazione tramite la tecnologia proprietaria Intelligent Computer Orchestration (LiCO), che fornisce la gestione e la pianificazione dei workload. Questo consente di gestire il consumo e i costi per ogni workload specifico, mettendo in grado più organizzazioni separate di condividere in modo efficace le risorse GPU. Lenovo TruScale GPUaaS sarà disponibile per un’ampia gamma di opzioni di GPU NVIDIA Tensor Core, tra cui NVIDIA H100 e NVIDIA L40S.

Lenovo TruScale GPUaaS è in grado di rispondere ai requisiti di ogni azienda in base alle sue specifiche esigenze, sia on-premise che in colocation. In questo modo viene accelerata la disponibilità delle GPU NVIDIA per consentire una rapida innovazione nel mondo reale, rendendo i casi d’uso dell’AI in azienda più accessibili a tutti.

Una nuova era per la gestione dei sistemi basata sull’AI

Lenovo aiuta i clienti a tenere il passo delle richieste di strumenti AI grazie alla più recente evoluzione nella gestione unificata dei sistemi, abilitata dall’AI e in grado di rivoluzionare le operazioni intelligenti e trasformare l’infrastruttura IT. Con la nuova gestione dei sistemi abilitata dall’AI, le aziende possono semplificare le operazioni migliorando al contempo l’affidabilità, la sicurezza e la scalabilità per potenziare l’innovazione. Lenovo XClarity One offre un accesso esclusivo al supporto Smarter basato su AI e rappresenta un significativo passo avanti nella creazione di un’infrastruttura auto-ottimizzante.

La piattaforma elimina la necessità di operare in base a congetture IT integrando per la prima volta l’AI per le operazioni IT e le funzionalità di gestione all’interno di un’unica soluzione, grazie al nuovo motore di gestione dei sistemi AIOps di Lenovo. La piattaforma di gestione del sistema offre una’analisi predittiva dei guasti basata su AI completamente rinnovata, che utilizza tre motori predittivi per un rilevamento rapido e accurato dei malfunzionamenti. Questa funzionalità informa i team IT dei malfunzionamenti potenziali e effettivi prima di gestire manualmente i sistemi. Inoltre, l’analisi predittiva è utile per eliminare costose spese potenziali per la sostituzione di parti ancora funzionanti anziché di componenti difettosi.

XClarity One offre inoltre una gestione semplificata di tutti i dispositivi connessi, dal data center all’edge, tramite un’unica interfaccia intuitiva, offrendo un controllo completo sull’intero ciclo di vita dei server Lenovo, ovunque si trovino. Progettata fin dall’inizio con la sicurezza come obiettivo primario, la tecnologia aderisce agli standard di sicurezza internazionali e offre una nuova architettura cloud ibrida prima nel settore, in grado di scalare man mano che le aziende crescono. L’offerta è flessibile e si adatta ai moderni requisiti di elaborazione dei data center e dei dispositivi perimetrali, riducendo al minimo la potenziale superficie esposte ad attacchi informatici. Basata su un’architettura zero trust che richiede l’autenticazione delle applicazioni OTP per tutti gli utenti, XClarity One dispone anche di nuovi controlli degli accessi basati sui ruoli e azioni che aiutano a definire e limitare le autorizzazioni in base ai ruoli utente.

I servizi avanzati di raffreddamento a liquido velocizzano la preparazione all’AI

Grazie ai Lenovo Power and Cooling Services, le aziende possono sfruttare le funzionalità di raffreddamento leader del settore con il monitoraggio dell’efficienza energetica in tempo reale, accelerando al contempo l’elaborazione per alimentare la Gen AI.

Lenovo Neptune consente alle aziende di utilizzare il raffreddamento a liquido diretto per ridurre i consumi energetici fino al 40% e ottenere capacità di elaborazione ad alta densità da oltre un decennio. Con Lenovo Power and Cooling Services, Lenovo aiuta i clienti a ottimizzare i workload AI più impegnativi, supportando al contempo gli obiettivi di sostenibilità fornendo un accesso più semplice al raffreddamento a liquido leader di settore. I servizi di consulenza end-to-end affrontano ogni fase del processo di integrazione per i clienti, combinando perfettamente i servizi hardware e le strutture. Questo va a vantaggio di efficienza e innovazione, contribuendo anche a supportare gli obiettivi di sostenibilità dei clienti in ambito IT.

L’implementazione di strategie di sostenibilità efficaci è una priorità assoluta per le aziende che intendono migliorare le metriche chiave soddisfacendo al contempo la richiesta di strumenti AI. I modelli as-a-service possono aiutare l’IT a operare in modo più sostenibile migliorando le metriche legate ai costi e riducendo le complessità di implementazione, fornendo anche l’accesso a capacità di elaborazione ottimizzate per l’AI.1 I nuovi servizi Lenovo integrano perfettamente l’hardware e i servizi di struttura in un’offerta end-to-end completa, garantendo efficienza e innovazione senza pari per le aziende e fornendo allo stesso tempo la potenza di calcolo necessaria per competere e crescere nell’era dell’intelligenza artificiale.

Grazie ai Lenovo Power and Cooling Services, i clienti ricevono informazioni accurate basate sui dati a seguito di una visita accurata on site per determinare il consumo energetico, le esigenze di raffreddamento e l’efficienza energetica per il data center. Vengono identificate e implementate aree di miglioramento dell’efficienza che consentono alle aziende di recuperare la capacità di raffreddamento inutilizzata e di differire i costi. I sistemi di alimentazione e raffreddamento dei data center sono gestiti in modo proattivo, migliorando l’affidabilità e massimizzando le strutture e le infrastrutture esistenti.