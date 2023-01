Lenovo presenta le nuove soluzioni dedicate al settore education

In occasione della Future of Education Technology Conference (FETC) 2023 di New Orleans Lenovo ha annunciato una nuova gamma di soluzioni hardware, software e servizi per semplificare l’apprendimento digitale ovunque.

Il portfolio Lenovo Education comprende laptop con sistema operativo Windows 11 o ChromeOS nati per fornire a studenti e insegnanti modalità di apprendimento digitali di livello superiore.

Grazie alla avanzata connettività e alla maggiore durata della batteria supportata dalla nuova metodologia di test DuraSpec di Lenovo per la scuola, afferma l’azienda, i nuovi laptop sono in grado di offrire a insegnanti, studenti e genitori un’esperienza di didattica digitale di alto livello.

Con il supporto di Lenovo TruScale Device as a Service, gli istituti scolastici possono, inoltre, assicurarsi una fornitura costante di dispositivi di qualità, flessibili ed efficienti.

Gli aggiornamenti di Lenovo VR Classroom offrono un’esperienza didattica digitale immersiva grazie a immagini coinvolgenti, contenuti interessanti e suoni esplicativi che favoriscono la connessione con ogni studente. Aperta, flessibile e sicura, la nuova soluzione VR Classroom di Lenovo ha tutto il necessario per attivare e personalizzare l’apprendimento VR e potenziare i percorsi di studio.

Grazie a questa soluzione VR completa, gli insegnanti possono consultare, o anche creare, contenuti di qualità, strutturare lezioni innovative e coinvolgere attivamente gli studenti in esperienze di apprendimento immersivo.

Inoltre, Lenovo ha potenziato la soluzione gestionale delle classi LanSchool Air con una nuova funzione di co-teaching, che permette ai docenti di condividere le proprie classi con altri docenti, inclusi insegnanti di sostegno, studenti “insegnanti”, consulenti e amministratori scolastici, con l’obiettivo di proporre delle lezioni più strutturate.

I grandi cambiamenti, che hanno coinvolto le scuole negli ultimi due anni, sottolinea l’azienda, hanno dato una forte spinta all’innovazione nella didattica e nell’adozione della tecnologia a livello globale. Le scuole hanno implementato rapidamente soluzioni educativo-tecnologiche, per permettere il passaggio improvviso alla didattica digitale e fornire agli studenti tutti gli strumenti che li aiutassero ad affrontare le sfide del momento, trasformando le modalità di apprendimento e insegnamento.

L’intenzione di Lenovo è quella di continuare a innovare dando vita a un ecosistema di hardware, software e servizi versatili, pensati per permettere ai docenti di ispirare i propri studenti a esplorare, imparare e crescere attraverso il digitale.

Dispositivi pensati per l’esperienza didattica

I nuovi laptop e convertibili di Lenovo sono dispositivi solidi, creati per affrontare le sfide dell’apprendimento ad ogni livello. La lineup completa include una scelta di sistemi operativi, piattaforme di calcolo e form factor che si adattano a differenti fasce d’età e alle diverse esigenze degli educatori.

Tutti i dispositivi sono caratterizzati dalla durevolezza, grazie alla presenza di hardware affidabili e resistenti, elemento di fondamentale importanza in ambito education. Lenovo DuraSpec offre una serie di funzionalità hardware e metodologie di test creati per consentire ai device di resistere ai carichi di lavoro quotidiano in classe e fuori.

L’integrazione di elementi come i tasti ancorati, la protezione contro le fuoriuscite di liquidi e i bumper in gomma rappresentano solo alcune delle innovazioni di protezione integrate nei laptop per l’istruzione.

I nuovi laptop Windows 11 di Lenovo

Lenovo 100w Gen 4:

Display antiriflesso da 11,6 pollici, dal peso di 1,36 kg

Processore Intel N100

Fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria UFS o SSD

Wi-Fi 6 per una connettività veloce e stabile

Fotocamera HD per una comunicazione digitale e collaborativa

Tastiera resistente con copri tasti e porte e cerniere rinforzate

EPEAT Gold registrato negli Stati Uniti, in Canada e in Germania

Lenovo 300w Yoga Gen 4:

Display touch IPS da 11,6 pollici con Corning Gorilla Glass, stilo opzionale con custodia e supporto Pencil Touch per utilizzare una matita di scala 2 senza graffiare la superficie del vetro

Processore Intel N100 o N200

Cerniera a 360 gradi e bumper in gomma per una maggiore protezione

Fotocamera frontale HD e fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l’esterno per catturare video e immagini in tempo reale durante le esercitazioni

Wi-Fi 6 con 4G LTE opzionale per la connettività all’interno dei campus o in luoghi più remoti

Lenovo 500w Yoga Gen 4:

Display touch più grande da 12,2 pollici WUXGA IPS con aspect ratio 16:10 per docenti e studenti più adulti, con Gorilla Glass e certificazione TÜV Rheinland di bassa luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi.

16:10 per docenti e studenti più adulti, con Gorilla Glass e certificazione TÜV Rheinland di bassa luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi. Processore Intel N100 o N200

Il display touch supporta Pencil Touch ed è disponibile una penna stilo attiva opzionale con custodia

Wi-Fi 6 per una connettività veloce e stabile

Fotocamera FHD opzionale per videoconferenze ad alta risoluzione e fotocamera da 5MP opzionale esterna

Lenovo 13w Yoga Gen 2:

Display touch WUXGA IPS da 13,3 pollici con Gorilla Glass

Processori AMD Ryzen serie 7000, ideali per insegnanti e dirigenti che necessitano di maggiore potenza per gestire i flussi di lavoro in classe o l’infrastruttura del campus.

Fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di SSD

Fotocamera FHD con funzionalità opzionale a infrarossi per facilitare il login tramite Windows Hello; fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l’esterno

Wi-Fi 6 e 4G LTE opzionale per una connettività versatile

I nuovi Chromebook di Lenovo

Lenovo 100e Chromebook Gen 4:

Display antiriflesso da 11,6 pollici con un peso di 1,25 kg

Alimentato da MediaTek Kompanio 520

4 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC

Wi-Fi 6 e 4G LTE opzionale

Fotocamera HD per la comunicazione digitale e la collaborazione

Tastiera resistente con copri tasti e porte e cerniere rinforzate

EPEAT Gold registrato negli Stati Uniti, in Canada e in Germania

Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4:

Display touch IPS da 11,6 pollici con vetro Corning Gorilla Glass, stilo opzionale con custodia

Alimentato da MediaTek Kompanio 520

Cerniera a 360 gradi e bumper in gomma per una maggiore protezione

Fotocamera frontale HD e fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l’esterno per catturare video e immagini in tempo reale durante le esercitazioni

Wi-Fi 6 per una connettività veloce e stabile

EPEAT Gold registrato negli Stati Uniti, in Canada e in Germania

Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4:

Display touch IPS più grande da 12,2 pollici con aspect ratio 16:10 per educatori e studenti più adulti, dotato di Gorilla Glass e certificato TUV a bassa luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Processore Intel N100 o N200

Fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria eMMC

Supporto per display touch e penna stilo attiva opzionale

Wi-Fi 6 o 6E e 4G LTE opzionale

Fotocamera HD o FHD per le videoconferenze e una fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l’esterno

Lenovo 14e Chromebook Gen 3:

Display da 14 pollici con cover superiore in alluminio e rapporto schermo/corpo dell’82%

Processore Intel Processor N200 o Intel Core i3-N305

Fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di SSD

Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E per una connettività più veloce e stabile

Fotocamera HD o FHD

Servizi per la scuola

Anche se gli istituti scolastici preferiscono dispositivi Windows o ChromeOS, o un mix di entrambi, dotare un campus, sia esso grande o piccolo, può risultare estremamente complesso, sottolinea Lenovo. Poter quindi contare su un partner tecnologico affidabile capace di supportare la didattica digitale e ridurre l’impatto su studenti e insegnanti è un elemento fondamentale.

Il portafoglio di servizi di Lenovo per scuole e università prevede soluzioni end-to-end capace di coprire il ciclo di vita dei dispositivi Lenovo.

Lenovo TruScale Device as a Service for Education è integrato in tutto il portfolio, con canoni mensili convenienti, software specifici e soluzioni e un’assistenza flessibile.

Tramite Windows Autopilot, Lenovo si occupa della consegna rapida dei dispositivi a studenti e insegnanti, con un’esperienza zero-touch di installazione, attraverso la registrazione dei dispositivi su larga scala, in modo che gli utenti abilitati il prima possibile.

Per l’installazione di ChromeOS, i clienti possono utilizzare la funzione Zero-Touch Enrolment, rapida nel fornire i dispositivi agli utenti finali, e a mettere in sicurezza gli endpoint, installando gli ultimi strumenti di educazione in cloud e fornendo l’auto-iscrizione per ridurre al minimo l’impatto sul personale IT.

Inoltre, Lenovo offre un servizio di Protezione contro Danni Accidentali, per i danni non coperti da garanzia. Lenovo può, infine, aiutare le scuole e gli istituti a ridurre le emissioni di carbonio dei loro dispositivi, grazie ai CO2 Offset Services. Lenovo ha stimato le emissioni di carbonio dei propri pc durante il loro ciclo di vita, dalla produzione alla spedizione, dall’utilizzo standard fino allo smaltimento. I crediti di compensazione di carbonio aiutano i numerosi progetti approvati dalle Nazioni Unite.

Apprendimento più smart per tutti

La versione più recente di VR Classroom offre nuove e importanti funzionalità, sottolinea l’azienda. Un Immersive Learning Hub su cloud pensato per dare agli educatori la possibilità di trovare contenuti VR di qualità e lezioni creative, e gestire le classi con facilità. La soluzione è ora supportata da servizi potenziati, che prevedono l’istallazione e il training personalizzati, per garantire che gli insegnanti e lo staff scolastico siano sempre più in grado di offrire l’apprendimento VR. VR Classroom presenta inoltre delle nuove potenti cuffie, con uno spazio di memoria raddoppiato e una maggiore potenza ideata per un apprendimento 3D immersivo.

Lenovo LanSchool è il software per la gestione della classe che consente agli insegnanti di collegarsi con gli studenti e creare esperienze online più strutturate, sia in presenza che da remoto. Grazie a funzionalità molto apprezzate, quali monitoraggio e condivisione dello schermo, messaggistica e notifiche web push, LanSchool consente ai docenti di guidare la didattica lavorando con classi connesse. A queste caratteristiche si va ad aggiungere una nuova funzionalità pensata per migliorare la collaborazione tra docenti.

La nuova funzione “co-teaching”, che offre a docenti situati in diverse classi, o addirittura scuole, la possibilità di condurre insieme una lezione, è ora disponibile in LanSchool Air, la versione cloud del software di Lenovo. Tutti i docenti assegnati alla classe potranno non solo monitorare gli studenti e comunicare con loro, ma anche inviare notifiche push sui loro schermi per mantenere alta l’attenzione, condividere gli schermi per un insegnamento più personalizzato, chattare con loro e gestirne l’accesso a Internet.

Il co-teaching contribuisce a formare i docenti di domani, fornisce ai consulenti le informazioni necessarie per supportare gli studenti a rischio e offre agli amministratori la possibilità di valutare e osservare e, infine, creare un’esperienza di apprendimento più efficiente. La soluzione è ideale anche per le classi inclusive, dove gli insegnanti di sostegno lavorando direttamente con gli studenti che richiedono una didattica speciale, possono contare su un approccio più personalizzato.

LanSchool fa parte dei pacchetti Lenovo EDU, che offrono alle scuole un ecosistema di soluzioni software e partnership pensate appositamente per questo ambito. I clienti possono scegliere il programma che meglio soddisfa i bisogni della propria scuola, afferma l’azienda. I pacchetti software già disponibili includono:

Lenovo Net Filter, soluzione cloud e AI-driven per la sicurezza pensata per la scuola, che unisce in un’unica soluzione filtro di Internet e protezione dalle minacce, per proteggere gli studenti all’interno di ambienti con reti e dispositivi misti. Grazie alla versione premium Lenovo NetFilter+, i docenti possono ricevere avvisi in tempo reale sui pericoli digitali, tra cui il cyber bullismo, le minacce di violenza e pensieri suicidi.

Le soluzioni di sicurezza Lenovo ThinkShield, tra cui Absolute, in grado di rintracciare, valutare e gestire i dispositivi; SentinelOne offre una sicurezza endpoint con AI attraverso la prevenzione, il rilevamento e la risposta in tempo reale ad attacchi malware noti e nuovi.

noti e nuovi. Lenovo Device Intelligence Plus , soluzione SaaS alimentata dall’intelligenza artificiale che identifica i problemi critici in un parco PC e può fornire agli amministratori IT maggiori strumenti analitici per misurare le prestazioni e ottenere una visione più approfondita dei dispositivi, migliorando l’esperienza dell’utente finale.

Le offerte in bundle saranno disponibili anche attraverso il nuovo Education Portal di Lenovo, che offre agli amministratori IT un accesso semplice e single sign-on (SSO).

“L’istruzione è la base per costruire un futuro migliore. Le soluzioni di Lenovo per la didattica digitale sono sviluppate appositamente per studenti, docenti, staff e amministratori, per aiutarli ad affrontare le sfide quotidiane. Le scuole e gli istituti di formazione devono essere pronti alla digital transformation così che ogni studente possa godere dei benefici della tecnologia. Lenovo continuerà a lavorare con le scuole, i college e le università con l’obiettivo di creare e implementare soluzioni in grado di colmare il digital divide”, ha dichiarato Stuart King, Global Head of Education Segment di Lenovo Intelligent Devices Group.

Maggiori informazioni sulle soluzioni di apprendimento dell’azienda sono consultabili sul sito Lenovo Education.