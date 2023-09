Lenovo porta l’intelligenza artificiale all’edge per sfruttare tutto il valore dei dati

Lenovo ha annunciato nuovi servizi e soluzioni di Intelligenza Artificiale all’edge. La nuova offerta di Lenovo è la prima sul mercato a includere soluzioni progettate per consentire l’implementazione su larga scala di capacità di elaborazione remota che accelereranno significativamente l’adozione dell’IA e abiliteranno nuove applicazioni per qualsiasi settore di mercato.

Il nuovo Lenovo TruScale for Edge and AI integra i comprovati vantaggi in termini di costi del modello Infrastructure as-a-Service di Lenovo TruScale nel portafoglio edge più ampio e completo sul mercato, consentendo ai clienti di optare per un modello pay-as-you-go per una rapida implementazione della potente soluzione di edge computing e per ottenere insight potenziati dall’IA direttamente dove i dati vengono generati. Lenovo ha inoltre arricchito il proprio portafoglio leader di settore con Lenovo ThinkEdge SE455 V3, il server edge più potente sul mercato che offre un livello di efficienza senza precedenti per supportare i carichi di lavoro IA remoti più impegnativi.

Insieme al programma Lenovo AI Innovators, alle soluzioni end-to-end e alla tecnologia AI-ready, le innovative offerte edge semplificano la creazione e l’implementazione di applicazioni IA di nuova generazione per aiutare imprese di qualsiasi dimensione a intraprendere per prime un percorso di trasformazione digitale che mette al centro l’utilizzo di insight potenziati dall’AI per migliorare l’efficienza nelle corsie dei negozi, negli impianti di produzione, nelle stanze degli ospedali, nelle cucine degli hotel e sulle scrivanie degli uffici di tutto il mondo.

“In Lenovo abbiamo l’ambizione di essere il partner più affidabile e di consolidare il percorso di trasformazione intelligente deinostri clienti semplificando l’implementazione dell’IA”, commenta Kirk Skaugen, President Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Con l’annuncio di oggi, Lenovo continua a ampliare i confini dell’edge, rendendo più semplice che mai l’implementazione di applicazioni critiche di edge computing per offrire in modo efficiente informazioni trasformative basate sull’intelligenza artificiale a qualsiasi azienda, ovunque”.

A fronte della crescente quantità di dati prodotti a livello globale, un’infrastruttura edge computing efficiente è essenziale persuperare le complessità di implementazione dell’IA e aiutare le aziende a trasformare rapidamente i dati in informazioni fruibili che semplifichino le operazioni e migliorino i risultati aziendali. In tutti i settori di mercato, le tecnologie infrastrutturali di nuova generazione in grado di offrire una capacità di elaborazione all’edge simile a quella dei data center stanno potenziando l’IA permigliorare la risposta alle emergenze, la sicurezza pubblica, l’accessibilità, il turismo e le esperienze dei clienti in ambito retail.

Lenovo TruScale for Edge and AI aiuta le aziende a superare i problemi legati a risorse e finanziamenti limitati, offrendo una rapida implementazione dell’IA all’edge e un punto di accesso unico alle oltre 150 soluzioni IA pronte all’uso di Lenovo, attraverso un modello scalabile “infrastructure-as-a-service “per accelerare la trasformazione intelligente. La nuova soluzione fornisce servizi end-to-end, dall’implementazione alla gestione fino all’aggiornamento, mentre i clienti possono adottare un modello di pagamento mensile prevedibile progettato per adattarsi dinamicamente alle loro esigenze. Grazie alla possibilità di utilizzare servizi e strumenti di un unico fornitore, TruScale semplifica drasticamente l’acquisto, l’implementazione e la gestione dell’infrastruttura edge, riducendo in modo significativo i costi iniziali per l’alimentazione delle soluzioni IA all’edge. Inoltre, i clienti Lenovo possono implementare e gestire la soluzione senza interrompere le attività quotidiane. I clienti possono scalare le soluzioni in base alle proprie esigenze e ottimizzare i costi grazie alla tecnologia di metering Lenovo che garantisce di pagare solo per l’effettivo utilizzo. Grazie a questo servizio, Lenovo è la prima azienda sul mercato a poter offrire soluzioni end-to-end di Intelligenza Artificiale, dall’edge al cloud.

Oggi una quantità sempre maggiore di dati aziendali viene elaborata al di fuori del data center e Lenovo si impegna a supportare i carichi di lavoro IA ovunque, garantendo prestazioni mirate e massimizzando l’efficienza di elaborazione, fondamentale per consentire l’implementazione in ambienti remoti. Lenovo ThinkEdge SE455 V3 può contare sulle prestazioni all’avanguardia della nuova serie EPYC 8004 per offrire capacità di elaborazione e livelli di efficienza senza pari all’edge. Il nuovo server Lenovo è in grado di valorizzare l’intelligenza dei dati e abilitare applicazioni AI di nuova generazione riducendo ilconsumo energetico e il costo totale di proprietà con un design compatto e silenzioso che funziona in modo poco intrusivo in ambienti remoti. Le recenti innovazioni, come i Large Language Model (LLM), richiedono maggiore potenza di elaborazione e ilnuovo server offre potenza, storage ed espandibilità ai vertici della categoria per supportare anche le funzionalità di intelligenza artificiale e di consolidamento dei carichi di lavoro più intensive.

Lenovo continua a rafforzare la collaborazione con i partner riconosciuti per supportare l’implementazione su larga scala dell’intelligenza artificiale, offrendo soluzioni su misura, validate e pronte per il deployment.

Nuove soluzioni sviluppate con partner come AMD, Intel, NVIDIA e Qualcomm Technologies, incluso l’acceleratore di inferenza Qualcomm Cloud AI 100 AI, stanno contribuendo a migliorare le operazioni end-to-end e i processi decisionali grazie ad applicazioni come visione artificiale, riconoscimento audio, previsione, sicurezza e assistenti virtuali per ogni settore.

In altri segmenti industriali chiave, come quello manifatturiero, Lenovo offre soluzioni di IA all’edge che sono in grado di rilevare eventuali rischi sui luoghi di lavoro come incidenti, macchinari difettosi e incendi. Inoltre, nel settore dell’hotellerie le capacità di elaborazione IA all’edge sono in grado di processare migliaia di data point per monitorare e interagire con gli ospiti di strutture di grandi dimensioni, consentendo di migliorare la qualità dei servizi, rafforzare la sicurezza e abilitare applicazioni di business intelligence in tempo reale.

Con il suo portafoglio completo di hardware, servizi e soluzioni avanzati, Lenovo sta portando l’intelligenza artificiale all’edge, ovvero alla fonte dei dati, e sta aiutando aziende di tutto il mondo a trasformare i propri dati in informazioni rilevanti basate sull’IA che sostengono l’innovazione. Maggiori informazioni sulle nuove soluzioni sono disponibili su https://www.lenovo.com/us/en/servers-storage/edge-ai-solutions/