Lenovo: nuovi server ThinkSystem progettati per l’AI e alimentati da AMD

Lenovo ha annunciato le nuove soluzioni infrastrutturali ThinkSystem basate su processori AMD EPYC serie 9005 e acceleratori AMD Instinct MI325X.

Supportati da record mondiali nei 225 benchmark sulle prestazioni con AMD, i server Lenovo ThinkSystem offrono una combinazione ottimale di prestazioni ed efficienza basate sulla tecnologia AMD per affrontare i carichi di lavoro edge-to-cloud più impegnativi di oggi, tra cui l’addestramento, l’inferenza e la modellazione dell’intelligenza artificiale (AI).

“Lenovo sta aiutando le organizzazioni di tutte le dimensioni e di vari settori a realizzare una trasformazione intelligente delle aziende con l’AI“, ha dichiarato Vlad Rozanovich, Senior Vice President, Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Non solo offriamo prestazioni senza precedenti, ma offriamo il giusto mix di soluzioni per cambiare l’economia dell’intelligenza artificiale e offrire ai clienti un time-to-value più rapido e un valore totale di proprietà migliorato“.

Con le nuove soluzioni migliorate, Lenovo combina prestazioni di picco con maggiore efficienza per fornire server all’avanguardia dotati di elaborazione ottimale per insight sui dati più rapidi, maggiore efficienza e operazioni aziendali più convenienti. Le prestazioni di questa linea aiutano a consolidare i carichi di lavoro, liberando spazio prezioso nel data center e contribuendo a ridurre i costi energetici e il costo totale di proprietà.

“Stiamo accelerando la trasformazione dell’intelligenza artificiale per le aziende insieme a Lenovo, offrendo solide soluzioni end-to-end su larga scala che forniscono le prestazioni, la flessibilità e l’affidabilità richieste dai nostri clienti“, ha dichiarato Forrest Norrod, Executive Vice President e General Manager, Data Center Solutions Group, AMD. “Le nostre ultime CPU AMD EPYC di quinta generazione e gli acceleratori AMD Instinct MI325X rafforzano la nostra comprovata esperienza nell’offrire soluzioni all’avanguardia, congiuntamente, per aiutare le aziende a migliorare i propri moderni data center e adottare rapidamente l’intelligenza artificiale“.

Lenovo continua ad estendere il sistema di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune, per l’uso mainstream in tutto il suo portafoglio ThinkSystem con nuove innovazioni di design che utilizzano il raffreddamento ad acqua calda diretto e a circuito aperto per ridurre il consumo energetico fino al 40% rispetto ai tradizionali modelli di raffreddamento ad aria.

Nell’ambito del suo continuo investimento nell’accelerazione dell’intelligenza artificiale, Lenovo offre un portafoglio completo di infrastrutture e servizi di AI che supportano le aziende in qualsiasi fase del loro percorso verso l’intelligenza artificiale, con funzionalità avanzate che generano il massimo valore aziendale.

Prestazioni AI ottimizzate: la nuova piattaforma AMD Instinct MI325X accelera i workload di addestramento e inferenza dell’AI.

la nuova piattaforma AMD Instinct MI325X accelera i workload di addestramento e inferenza dell’AI. Workload AI di livello enterprise: progettati la massima capacità computazionale per i carichi di lavoro AI, dagli LLM all’inferenza, ML, collaborazione, database, progettazione e workload emergenti abilitati dall’AI.

progettati la massima capacità computazionale per i carichi di lavoro AI, dagli LLM all’inferenza, ML, collaborazione, database, progettazione e workload emergenti abilitati dall’AI. Elaborazione di dimensioni adeguate: i server ThinkSystem basati su AMD sono dimensionati correttamente per carichi di lavoro AI basati esclusivamente su CPU e server ad alta accelerazione che offrono configurazioni CPU+ GPU per workload che richiedono la massima potenza di calcolo.

i server ThinkSystem basati su AMD sono dimensionati correttamente per carichi di lavoro AI basati esclusivamente su CPU e server ad alta accelerazione che offrono configurazioni CPU+ per workload che richiedono la massima potenza di calcolo. Ampio supporto della piattaforma: soddisfa un’ampia gamma di esigenze legate all’AI, tra cui SR635, SR645, SR655, SR665, SR675, SR685a, SD535, SD665, SD665-N e

Le moderne infrastrutture IT – sottolinea Lenovo – devono essere rafforzate contro minacce alla sicurezza sempre più sofisticate e devono supportare i massimi livelli di continuità operativa. La supply chain di Lenovo progettata a livello globale, classificata al 10° posto al mondo da Gartner, garantisce la sicurezza dei sistemi dalla produzione all’implementazione, con efficienza e resilienza. Lenovo continua a intensificare l’attenzione sulle aree chiave della propria supply chain, tra cui la sicurezza, la trasformazione digitale e la sostenibilità ambientale. Oltre all’approccio globale/locale dell’azienda per promuovere una maggiore efficienza e migliorare i risultati per i clienti, la rete globale di produzione ibrida di Lenovo comprende 30+ siti di produzione in 180 mercati.

Grazie alla nuova infrastruttura, le aziende possono accelerare il time-to-value estraendo in modo rapido e sicuro informazioni preziose dai dati per migliorare la produttività. I server ThinkSystem di Lenovo con processori AMD EPYC 9005 sono supportati da funzionalità avanzate di sicurezza fin dalla progettazione e da un Product Security Incident Response Team basato negli USA per una maggiore protezione dell’infrastruttura e dei dati. I server Lenovo, classificati al primo posto nella sicurezza per 5 anni consecutivi da ITIC, includono una Modular Root of Trust che aiuta a proteggere, rilevare ed effettuare operazioni di recovery a seguito di attacchi informatici e compromissioni digitali con un rilevamento e un monitoraggio delle manomissioni rafforzati integrati nel design del chip. Lenovo System Guard garantisce inoltre una maggiore sicurezza tra produzione, consegna e deployment con un monitoraggio hardware avanzato. La mitigazione delle manomissioni della supply chain di Lenovo è inoltre conforme agli standard di sicurezza più rigorosi del settore.

Basandosi sulla propria leadership nell’innovazione dell’AI, Lenovo offre un’infrastruttura completa e più intelligente basata sulla tecnologia AMD che ha promosso l’adozione dell’AI per aziende di ogni dimensione. Sul sito dell’azienda sono disponibili ulteriori dettagli sul nuovo portafoglio. Inoltre, su Smarter AI for All | Tech World ’24 | Lenovo US saranno presenti ulteriori aggiornamenti in tempo reale direttamente da Lenovo Tech World 2024.