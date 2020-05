Il nuovo Lenovo Yoga Duet 7i è il primo device della linea Yoga con una tastiera Bluetooth 5.0 rimovibile e retroilluminata, per abilitare un modalità di lavoro più libera, oltre a uno stand regolabile per una più facile visualizzazione.

Lo Yoga Duet 7i è inoltre compatibile con Intel WiFi 6 (Gig+) ed è disponibile anche con la copertura LTE 4G opzionale, che consente di rimanere connessi quasi ovunque, anche quando la rete WiFi non è presente.

Questo nuovo dispositivo 2-in-1 detachable offre una gamma di funzioni smart, come il servizio vocale Alexa e un accesso con riconoscimento facciale più sicuro, tramite la fotocamera a infrarossi, con Windows Hello. Inoltre, le funzioni intelligenti di rilevamento della presenza di Glance by Mirametrix aiutano a proteggere lo schermo dalle persone che passano alle spalle e mettono in pausa la riproduzione video quando ci si allontana dal computer: rendono anche possibile spostare i contenuti dal display principale a un monitor esterno collegato, semplicemente girando la testa.

Yoga Duet 7i è dotato di processori fino a Intel Core i7 di decima generazione e di Windows 10; dispone di un display touchscreen IPS 2K da 13 pollici, con bordi stretti, supporto sRGB 100% per una ampia gamma cromatica, 450 nit di luminosità e Dolby Vision. È disponibile in due finiture, Slate Grey e Orchid.

Per prendere facilmente appunti o dare spazio all’espressione creativa, basta abbassare lo stand regolabile a un angolo più comodo per disegnare con una penna digitale, o utilizzando la nuova E-Color Pen di Lenovo ricaricabile. Questo è un accessorio opzionale venduto separatamente, ma che potrebbe essere offerto in bundle in alcune configurazioni e mercati.

La nuova penna dispone di un sensore intelligente integrato che consente di scegliere i colori dalle guide o da qualsiasi oggetto reale semplicemente toccando la superficie dell'oggetto con la punta. È poi possibile applicare il colore acquisito ai propri artwork creati in app di design.

Yoga Duet 7i presenta fino a 16 GB DDR4 di memoria e storage fino a 1 TB SSD PCle; offre inoltre una durata della batteria fino a 10,8 ore, ottimizzata dall'intelligenza artificiale per una durata estesa mediamente fino al 20%, tramite la funzione Lenovo Q-Control Intelligent Cooling.

L’altro nuovo dispositivo 2-in-1 e multifunzione è il Lenovo IdeaPad Duet 3i, con connettività LTE opzionale: è ultraleggero, con un peso di soli 0,86 kg, e presenta dimensioni ridotte, caratteristiche che lo rendono ideale per chi ha bisogno di viaggiare e spostarsi molto, senza essere troppo appesantito.

È potenziato da processori Intel Pentium N5030 o Celeron N4020 e grafica integrata Intel ed è dotato di Windows 10, compatibilità WiFi e Dolby Audio. Lo stand e la tastiera staccabile e funzionante a distanza consentono di scegliere tra quattro modalità di utilizzo: tablet, notebook, tenda o stand. Il display è da 10,3” con pannello IPS Full HD.

Disponibile in una colorazione Graphite Grey, IdeaPad Duet 3i consente di semplificare la comunicazione a mani libere con l'assistente digitale Cortana più i doppi microfoni a 360 gradi, mentre lo shutter sulla webcam aiuta a proteggere la privacy. IdeaPad Duet 3i ha due porte USB-C, fino a 8 GB di memoria, fino a 128 GB di storage eMMC e fino a sette ore di durata della batteria.

Il Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus con Alexa integrato, infine, è il tablet Android mainstream di seconda generazione dell’azienda. Il redesign ha reso il tablet più facile da configurare, sfoggia uno schermo IPS Full HD da 10,3 pollici più ampio, un processore mobile più potente e un'elegante cover posteriore in metallo, con finitura Platinum Grey.

Progettato per essere portatile e leggero, con un peso di 460 grammi, il tablet Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2a generazione) è equipaggiato con un processore mobile MediaTek Helio P22 Octa-core fino a 2,3 Ghz, oltre che con un chip TDDI (Touch and Display Driver Integration).

Per accedere in modo semplice e sicuro al tablet c’è la funzione di sblocco con riconoscimento facciale istantaneo, con la fotocamera integrata. Quando si tiene in mano il tablet, l’esperienza di visione è migliorata grazie alla cornice con bordi sottili sui quattro lati e ai doppi altoparlanti frontali ottimizzati con Dolby Atmos.

Oppure, per una fruizione a mani libere, c’è il Lenovo Smart Dock, con un moderno rivestimento in tessuto nella nuova tonalità Graphite Grey, e con ricarica su connettori pogo-pin. È possibile chiedere ad Alexa di aggiornarci sulle ultime notizie, di cercare ricette, controllare i dispositivi smart home di casa e ascoltare i brani preferiti, grazie a tre microfoni far-field.

Per quanto riguarda le disponibilità, il Lenovo Yoga Duet 7i, con prezzi che partono da 1.199 euro, dovrebbe essere disponibile a partire da giugno; il Lenovo IdeaPad Duet 3i, con prezzi a partire da 429 euro, da luglio; mentre il Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2a generazione) con Alexa integrato (che include lo Smart Dock) costerà da 229 euro in su e dovrebbe essere disponibile anch’esso a partire da giugno; tutti sul sito del produttore e su canali di vendita selezionati.