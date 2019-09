Lenovo, tutta la nuova gamma di pc è smarter

A pochi giorni dall’IFA Lenovo ha presentato la nuova lineup consumer per il 2019. Ciascun prodotto della nuova lineup che comprende laptop, monitor, tablet e un desktop all-in-one è un dispositivo smarter, dotato di funzionalità intelligenti.

Due nuovi laptop IdeaPad da 13 pollici con Windows 10, con processori mobile Intel Core di decima generazione e memoria fino a DDR4 da 16 GB, sono progettati per svolgere le tue attività online e montano una scheda grafica GPU NVIDIA GeForce MX250.

Con un peso di 1,3 kg Lenovo IdeaPad S340 da 13 pollici è la scelta più conveniente, disponibile in tre colori, è progettato per entrare facilmente in borsa o nello zaino. Con Dolby Audio, microfoni frontali e ventole di raffreddamento intelligenti e silenziose il laptop rimane carico più a lungo, con una durata della batteria fino a 8 ore.

Lenovo IdeaPad S540, con chassis ultra sottile in alluminio, è offerto con un display QHD di alta qualità, Dolby Audio e la scelta di tre vivaci tonalità di colore. IdeaPad S540 è dotato della funzionalità RapidCharge e supporta Cortana e Alexa.

Dotato di processori Intel Core i7 fino alla decima generazione o AMD Ryzen 7, utilizza Windows Hello e la sua telecamera IR con rilevamento del movimento per un'interazione smart e l'accesso a mani libere con autenticazione biometrica.

Grazie alla funzione Q-Control di Lenovo basata su intelligenza artificiale si può gestire manualmente alimentazione e prestazioni. Quando è abilitato Q-Control utilizza il machine learning per monitorare le attività in background e i consumi termici del dispositivo in modo da controllare l’utilizzo delle ventole di raffreddamento e ottimizzare la durata della batteria.

Progettato per emulare la forma di un albero di cipresso, Lenovo IdeaCentre A540 è un pc Windows 10 all-in-one di design con schermo ad alta risoluzione disponibile nelle versioni da 24 e 27 pollici. La sua base smart e funzionale, è in grado di ricaricare in modalità wireless i dispositivi mobile certificati Qi, anche quando il PC è spento. La telecamera IR estraibile intelligente è dotata dell’otturatore Privacy TrueBlock integrato per un maggiore livello di sicurezza, mentre la cornice sottile e il collettore per cavi posteriore conferiscono a questo spettacolare desktop un aspetto elegante e pulito.

Con CPU Intel Core i7 fino alla nona generazione e grafica AMD Radeon RX560, la versione da 27 pollici di IdeaCentre A540 ha un display opzionale QHD ad alta risoluzione, mentre gli altoparlanti JBL by Harman rendono un suono stereo nitido grazie al Dolby Audio. Una CPU AMD Ryzen opzionale è disponibile anche sul modello da 24 pollici e il touchscreen a 10 punti è opzionale su entrambe le dimensioni del display.

I nuovi laptop Lenovo Chromebook non richiedono alcuna configurazione: basta accedere con l’account Google ed esplorare un nuovo mondo di esperienze d’uso intuitive con le app disponibili su Google Play.

Chromebook Lenovo C340 è un laptop 2-in-1 sottile, con display da 11 pollici, che racchiude funzioni intelligenti per Chrome OS in un pacchetto ultra-portatile.

Il modello da 15 pollici offre maggiore memoria (fino a 128 GB eMMC) ed è dotato di tastierino numerico, tastiera retroilluminata opzionale e processori mobile fino a Intel Core i3. I Chromebook possono sincronizzarsi con tablet e smartphone Android attraverso l’account Google, consentendo di archiviare in sicurezza contenuti, sia in locale sia nel cloud.

I tablet Android Lenovo Tab M7 e Lenovo Tab M8 hanno opzioni wifi e LTE.

Tab M8 offre fino a 12 ore di riproduzione video e Tab M7 un'intera giornata di utilizzo con un tempo di riproduzione video fino a 10 ore. I nuovi tablet Lenovo serie M hanno la certificazione TÜV Rheinland di protezione della vista grazie a esclusive tecnologie del display e di illuminazione che riducono la dannosa luce blu e l'affaticamento degli occhi.

Il nuovo monitor Lenovo L28u da 28 pollici rende colori vivaci con un display grandangolare 4K In-Plane Switching (IPS), risoluzione pixel-perfect e una cornice ultrasottile. La tecnologia AMD Radeon FreeSyncaiuta a eliminare lo stuttering e il tearing dello schermo per un’esperienza di gaming più fluida.

Prezzi e disponibilità in Italia

IdeaPad S540 da 13 pollici sarà disponibile a partire da 1.199 euro IVA inclusa da novembre 2019.

Ideapad S340 da 13 pollici non sarà disponibile nel mercato EMEA.

IdeaCentre A540 da 24 pollici sarà disponbile a partire da 749 euro IVA inclusa e la versione da 27 pollici a partire da 1.099 euro IVA inclusa; l’arrivo di entrambi i dispositivi sul mercato italiano è previsto a partire da fine ottobre 2019.

Il laptop convertibile Lenovo Chrombook C340 da 11 pollici sarà disponibile a partire da 349 euro IVA inclusa a partire da ottobre 2019; il modello da 15 pollici al momento non sarà disponibile nel mercato italiano.

Il monitor Lenovo L28u da 28 pollici sarà disponibile a partire da 359 euro IVA inclusa da ottobre 2019

Il Lenovo Tab M7 e Tab M8 al momento non saranno disponibili nel mercato italiano.