Lenovo nomina Matt Dobrodziej alla guida dell’area EMEA

Lenovo ha nominato Matt Dobrodziej alla guida del business dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) in qualità di Presidente, con effetto immediato.

Grazie a un percorso professionale ricco di successi, che lo ha visto ricoprire ruoli di vertice in Lattice Semiconductor come Corporate Vice President e per quasi un decennio in AMD alla guida di account strategici globali, Matt porta con sé una profonda esperienza e una leadership visionaria che contribuiranno alla continua crescita e trasformazione di Lenovo in uno dei mercati più dinamici per l’azienda.

Dobrodziej subentra a François Bornibus, che ha guidato il business EMEA di Lenovo dal 2017. François è stato determinante per l’affermazione di Lenovo come società tecnologica leader in tutta la regione EMEA e rimarrà in Lenovo ancora per un breve periodo per garantire una transizione agevole e supportare l’ingresso di Matt. Lenovo ringrazia François per quanto realizzato, per aver gettato solide basi per la crescita futura, favorito la transizione dai PC ai servizi e alle soluzioni, sviluppato il business delle soluzioni infrastrutturali e guidato una rapida crescita nel mobile, consolidando al contempo la leadership nel business dei PC nell’area EMEA come #1 per quota di mercato, per oltre due anni.

In qualità di Presidente Lenovo EMEA, Dobrodziej guiderà gli sforzi per rafforzare ulteriormente la presenza e l’impatto di Lenovo in tutta la regione, valorizzando il portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni leader a livello globale di Lenovo per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi mercati e clienti EMEA.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Matt in Lenovo e siamo entusiasti della visione che apporta al nostro business EMEA”, ha dichiarato Matt Zielinski, EVP & President, International Markets, Lenovo. “La vasta esperienza di Matt alla guida di team globali, combinata con la sua visione strategica, contribuirà a guidare la trasformazione di Lenovo oltre l’hardware verso un’organizzazione completa di soluzioni e servizi. Sono fiducioso che continuerà l’eccezionale lavoro di François nel guidare l’area EMEA in una nuova era di crescita e innovazione”.

“Lenovo è all’avanguardia in un panorama tecnologico in rapida evoluzione e sono onorato di assumere questo incarico in un momento così cruciale sia per l’azienda che per l’industria“, ha dichiarato Matt Dobrodziej, SVP e President, EMEA. “Il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale offre opportunità senza precedenti per rimodellare il business e la società e Lenovo è in una posizione unica per essere leader in questo ambito. Non vedo l’ora di incontrare i nostri clienti e partner EMEA e allo stesso tempo intendo confermare l’impegno di Lenovo per una “Smarter Technology for All” nell’intera la regione”.

