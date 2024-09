Lenovo nomina Alessandro De Lio Product Leader PC & Smart Device per il mercato italiano

Alessandro De Lio assume l’incarico di Product Leader PC & Smart Device (PCSD) di Lenovo per il mercato italiano, con la responsabilità di guidare le strategie di pianificazione, sviluppo e lancio dell’intero portfolio di prodotti PCSD per il mercato nazionale. Nel nuovo ruolo, Alessandro riporterà a Preben Fjeld, VP & General Manager, EMEA, PCSD di Lenovo ed Emanuele Baldi, AD & Executive Director di Lenovo in Italia e Israele.

Alessandro entra in Lenovo dopo una significativa esperienza nel settore IT iniziata nel 2000, che lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità in multinazionali del settore, come Packard Bell e Acer. Dal 2016 al 2023 ha lavorato in Microsoft, ricoprendo diversi incarichi fino alla nomina a Senior Partner Dev Manager, Western Europe, per poi passare in HP con l’incarico di Personal Systems Category Lead per il mercato italiano.

“Con la sua consolidata esperienza e le sue comprovate capacità nello sviluppo del business PC, Alessandro ha già raggiunto traguardi importanti riconosciuti e appezzati dall’intero settore. Sono certo che il suo contributo alla crescita e al successo di Lenovo sarà significativo”, ha affermato Emanuele Baldi, AD & Executive Director di Lenovo in Italia e Israele.

Alessandro, 48 anni, è sposato e padre di due figli. Appassionato di motorsport, segue con entusiasmo le corse di Formula 1. Nel tempo libero, ama immergersi in storie appassionanti, sia attraverso la lettura di fumetti, di cui è collezionista, sia ascoltando podcast.

Leggi tutti i nostri articoli su Lenovo