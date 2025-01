Lenovo mostra al CES 2025 il futuro del computing basato sull’AI

Lenovo al CES 2025 ha presentato una linea rivoluzionaria di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, mettendo in mostra una serie di novità che ampliano l’offerta di computing per le aziende e i creativi.

Al centro dell’innovazione di Lenovo c’è la sua visione Smarter AI for All, che integra funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia nei suoi PC e nelle sue soluzioni Copilot+. A guidare questo progresso è Lenovo AI Now, un potente assistente AI personalizzato integrato nel dispositivo e basato sul modello Llama 3 di Meta, che offre l’elaborazione del linguaggio naturale per attività come la sintesi dei documenti, il recupero della knowledge base e l’assistenza al flusso di lavoro.

“In Lenovo, vogliamo spingere i confini della tecnologia per consentire a individui, aziende e giocatori di raggiungere il loro pieno potenziale“, ha affermato Luca Rossi, Presidente Intelligent Devices Group di Lenovo. “Con l’intelligenza artificiale al centro delle nostre esperienze personalizzate, produttive e protette, le nostre recenti innovazioni di dispositivi e software ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Idea, Legion e altro non solo offrono prestazioni e versatilità eccezionali, ma ridefiniscono anche il modo in cui gli utenti lavorano, creano e giocano.”

Ridefinire la produttività aziendale con le soluzioni ThinkPad e ThinkBook basate sull’intelligenza artificiale

Lenovo ha presentato i suoi ultimi dispositivi PC Copilot+ incentrati sul business, su misura per i moderni ambienti di lavoro e professionisti.

ThinkPad X9 Aura Edition: i laptop ThinkPad X9 14″ e 15″ Aura Edition offrono prestazioni ed efficienza di livello professionale con processori Intel Core Ultra e strumenti di intelligenza artificiale avanzati come Lenovo AI Now per l’automazione delle attività e l’ottimizzazione del flusso di lavoro. Combinando un design elegante e progressivo completamente nuovo con sicurezza di livello aziendale e display OLED premium, questi PC Copilot+ consentono ai professionisti ibridi di passare senza problemi da un’attività all’altra.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: un laptop abilitato all’intelligenza artificiale rivoluzionario con un display arrotolabile unico che si espande verticalmente da 14″ a 16,7″. Ridefinisce la produttività con funzionalità a schermo diviso, opzioni di visualizzazione virtuale e potenti processori Intel Core Ultra.

Lenovo ha anche introdotto nuove soluzioni desktop ThinkCentre.

ThinkCentre M90a Pro Gen 6: un desktop all-in-one basato sull’intelligenza artificiale per una produttività coinvolgente con un display QHD da 27 pollici, soppressione del rumore integrata basata sull’intelligenza artificiale e audio direzionale per riunioni virtuali migliorate.

ThinkCentre neo 50q QC: Lenovo lo presenta come il primo desktop commerciale al mondo alimentato da Snapdragon X Series, che offre flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale in un piccolo fattore di forma da 1 litro, per una produttività multitasking superiore.

ThinkCentre neo Ultra Gen 2: questo PC compatto è ancora più potente con processori Intel Core Ultra e porte Thunderbolt 4.

Altri annunci di Lenovo per utenti aziendali

Lenovo ha ulteriormente ampliato il suo ecosistema con monitor, accessori e software avanzati progettati per migliorare la produttività e la connettività.

Monitor ThinkVision P Series: monitor professionali di nuova generazione caratterizzati da elevata precisione del colore dinamico, efficienza energetica basata sull’intelligenza artificiale e design moderni con il 95% di plastica riciclata post-consumo.

Tastiera Bluetooth autocaricante: un’innovativa tastiera alimentata dalla luce ambientale non richiede batterie e viene fornita con piedini inclinabili personalizzabili, controlli multimediali e monitoraggio dell’alimentazione in tempo reale per flussi di lavoro efficienti. Disponibile in nero o bianco.

Accessori ThinkPad X9: una gamma di accessori progettati con cura per i professionisti in movimento, tra cui:

Lenovo X9 Charging GaN Dock , un hub compatto che offre una connettività versatile con supporto per HDMI 2.1, USB-C e schede SD.

, un hub compatto che offre una connettività versatile con supporto per HDMI 2.1, USB-C e schede SD. Mouse wireless multi-dispositivo (edizione X9) , che consente la connettività a tre dispositivi con un pulsante di attivazione AI Now personalizzabile.

, che consente la connettività a tre dispositivi con un pulsante di attivazione AI Now personalizzabile. Auricolari Lenovo TWS (edizione X9) con audio premium, commutazione automatica e cancellazione del rumore per una comunicazione cristallina.

con audio premium, commutazione automatica e cancellazione del rumore per una comunicazione cristallina. Origami X9 Sleeves, eleganti custodie protettive che fungono anche da supporti per workstation , realizzate con materiali riciclati.

Webcam QHD e 4K Pro: webcam ad alte prestazioni certificate Microsoft Teams con funzionalità migliorate dall’intelligenza artificiale come il monitoraggio dei partecipanti, le regolazioni dell’illuminazione e l’ottimizzazione delle immagini in tempo reale, garantendo una qualità delle videochiamate eccezionale.

Lenovo Yoga Slim 9i e Yoga Slim 7i Aura Edition

Lenovo ha inoltre presentato la sua ultima gamma di dispositivi Yoga, IdeaPad e IdeaCentre basati sull’intelligenza artificiale progettati per trasformare la creatività, la produttività e le esperienze di intrattenimento.

Yoga Slim 9i (14″, 10): il primo laptop al mondo con tecnologia CUD (camera-under-display), che offre un sorprendente rapporto schermo-corpo del 98% e un display OLED 4K PureSight Pro per un’esperienza creativa senza interruzioni e senza bordi. Questo PC Copilot+ alimentato da processori Intel Core Ultra combina portabilità con efficienza energetica offrendo fino a 17 ore di durata della batteria.

Yoga Book 9i (14″, 10): un laptop convertibile OLED a doppio schermo che funge da studio creativo portatile con strumenti di intelligenza artificiale come Smart Note per una migliore presa di appunti e Smart Reader per sinossi di libri generate dall’intelligenza artificiale. I suoi Air Gestures semplificano il multitasking sui suoi display vibranti.

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10): un PC convertibile Copilot+ con processori Intel Core Ultra, funzionalità Lenovo Aura Edition per la personalizzazione, la condivisione di foto e l’accesso al supporto, include immagini OLED premium, consentendo ai creator di lavorare liberamente attraverso il suo design flessibile a 360 gradi.

Yoga Tab Plus: il primo tablet AI on-device di Lenovo, con display antiriflesso 3K da 12,7″, processore Snapdragon 8 Gen 3 e strumenti AI intelligenti come AI Note e AI Transcript per una maggiore produttività e creatività.

Lenovo ha anche presentato altri nuovi laptop Yoga e IdeaPad per utenti versatili.

Yoga Slim 7i Aura Edition: una tela creativa elegante e alimentata dall’intelligenza artificiale con un display OLED 2.8K, funzionalità Lenovo Aura Edition, inclusi Smart Mode per una produttività personalizzata.

Yoga 7i 2-in-1 Series: laptop convertibili disponibili nelle opzioni da 14″ e 16″, con display OLED PureSight e fattori di forma versatili per i creatori in movimento.

IdeaPad Pro 5i (16″, 10): un concentrato di produttività con processori Intel Core Ultra, grafica NVIDIA GeForce RTX e un display OLED con TDP fino a 135 W per attività creative intensive.

I desktop Lenovo IdeaCentre offrono prestazioni compatte e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per utenti creativi e domestici:

IdeaCentre Mini x (1L, 10) : il primo desktop consumer alimentato dai processori Snapdragon X Series.

: il primo desktop consumer alimentato dai processori Snapdragon X Series. IdeaCentre Tower (17L, 10): un desktop personalizzabile con processori Intel Core Ultra e grafica NVIDIA GeForce RTX per prestazioni ed espandibilità potenti.

Oltre a Yoga Tab Plus, Lenovo ha ulteriormente ampliato la sua gamma di tablet per potenziare studenti, creativi e famiglie:

Idea Tab Pro : un tablet di apprendimento intelligente con Circle to Search e Google Gemini, che offre un display 3K e prestazioni di sistema migliorate con MediaTek Dimensity 8300.

: un tablet di apprendimento intelligente con Circle to Search e Google Gemini, che offre un display 3K e prestazioni di sistema migliorate con MediaTek Dimensity 8300. Lenovo Tab: un tablet da 10,1 pollici leggero e versatile con custodie personalizzabili, ideale per l’intrattenimento e l’uso in movimento.

Una visione per il futuro: innovazione basata sull’intelligenza artificiale e Proof-Of-Concept

Lenovo, infine, ha presentato POC che integrano AI e mettono in evidenza il futuro della tecnologia intelligente e adattiva:

AI Display : Integra l’IA per ottimizzare l’interazione dell’utente con funzionalità come la rotazione automatica dello schermo, l’elevazione e l’inclinazione, gli avvisi sulla postura e il controllo vocale per un’esperienza utente più intelligente e più sana.

: Integra l’IA per ottimizzare l’interazione dell’utente con funzionalità come la rotazione automatica dello schermo, l’elevazione e l’inclinazione, gli avvisi sulla postura e il controllo vocale per un’esperienza utente più intelligente e più sana. AI Travel Set : dispositivi indossabili abilitati all’AI, tra cui un braccialetto e un ciondolo, che forniscono il monitoraggio delle attività personalizzato, approfondimenti sulla produttività e traduzione della lingua in tempo reale per i viaggiatori globali.

: dispositivi indossabili abilitati all’AI, tra cui un braccialetto e un ciondolo, che forniscono il monitoraggio delle attività personalizzato, approfondimenti sulla produttività e traduzione della lingua in tempo reale per i viaggiatori globali. Lenovo Action Assistant : un assistente AI basato su Large Action Model che automatizza attività complesse e a più passaggi trasformando il linguaggio naturale in passaggi attuabili, semplificando i flussi di lavoro per i professionisti.

: un assistente AI basato su Large Action Model che automatizza attività complesse e a più passaggi trasformando il linguaggio naturale in passaggi attuabili, semplificando i flussi di lavoro per i professionisti. AdaptX Mouse : un mouse modulare e multiuso che si trasforma in uno strumento ergonomico, un hub da viaggio o un power bank di emergenza, combinando praticità e portabilità.

: un mouse modulare e multiuso che si trasforma in uno strumento ergonomico, un hub da viaggio o un power bank di emergenza, combinando praticità e portabilità. Cuffie AI: cuffie avanzate con traduzione vocale in tempo reale, soppressione del rumore delle impronte vocali e clonazione vocale generata dall’intelligenza artificiale per una comunicazione senza interruzioni e autentica.

Questi concept lungimiranti sottolineano l’impegno di Lenovo nel fondere la tecnologia AI all’avanguardia con un design incentrato sull’utente, creando soluzioni che anticipano le esigenze future e ridefiniscono la produttività, la collaborazione e l’adattabilità.

