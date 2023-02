Lenovo lancia i nuovi pc per l’ufficio ibrido, a MWC 2023

In occasione della fiera MWC 2023, Lenovo ha presentato le nuove soluzioni per pc e Chromebook per semplificare l’adozione dei nuovi modelli di lavoro nell’ufficio ibrido e fornire funzionalità avanzate per soddisfare un’ampia gamma di requisiti ed esigenze per l’utente moderno.

Progettate seguendo linee di design contemporaneo ed esclusivo, le nuove soluzioni per pc, tra cui l’aggiornamento completo di tutto il portafoglio ThinkPad, si concentrano su miglioramenti delle prestazioni del sistema, un maggiore utilizzo di materiali più sostenibili e continui miglioramenti dell’esperienza utente.

I laptop Windows 11 di seconda generazione ThinkPad Z13 e Z16 migliorano le aree chiave delle funzionalità hardware e software per aiutare gli utenti a restare concentrati sull’attività creativa. ThinkPad Z13 presenta anche una nuova copertura superiore in fibra di lino, che utilizza materiali a base biologica, per un aspetto e una sensazione tattile unica. Lenovo ha anche introdotto un ThinkPad X13 e X13 Yoga di quarta generazione riprogettato con cornici più strette, nuovi colori, materiali e funzionalità per facilitare il lavoro nell’ufficio ibrido e la mobilità. Il portfolio ThinkPad per il 2023 si completa con i notebook ThinkPad T14s, T14 e T16 di quarta generazione insieme ai ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 e L15 di quarta generazione, progettati per le aziende con un’ampia gamma di funzionalità di mobile computing.

Le aziende attente al valore alla ricerca di funzionalità per la produttività possono selezionare ThinkPad E14 di quinta generazione con nuovi display 16:10 o il nuovo fattore di forma da 16 pollici ThinkPad E16. I professionisti ad alta mobilità apprezzeranno la protezione aggiuntiva fornita dalla nuova custodia ThinkPad Professional, disponibile nelle dimensioni da 13 pollici e 14 pollici per supportare un’ampia selezione di laptop.

Il monitor ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 altamente versatile offre funzionalità audiovisive migliorate e funzionalità riprogettate in grado di supportare più scenari di lavoro. Infine, i consumatori possono godere della flessibilità offerta dall’ultimo IdeaPad Duet 3i, un laptop detachable con Windows 11 che passa senza problemi dalla modalità a conchiglia a quella tablet. Inoltre si amplia l’ecosistema ChromeOS con l’ultimo Chromebook IdeaPad Slim 3 dotato di una gamma di aggiornamenti audio, video e per la connettività.

I prodotti presentati oggi possono anche essere disponibili come parte dell’offerta Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) che offre alle organizzazioni un’ampia gamma di soluzioni per l’ambiente di lavoro digitale, opzioni di pagamento flessibili e la possibilità di ridimensionare facilmente l’IT in linea con l’evoluzione delle loro esigenze di business. Per migliorare ulteriormente la produttività e l’esperienza dei dipendenti, le aziende possono implementare Lenovo Premier Support Plus. Questa nuova suite completa di servizi di supporto offre un approccio personale dedicato, specializzato, al supporto IT, fornendo agli utenti un’esperienza d’uso senza rallentamenti e l’accesso diretto ai migliori tecnici di Lenovo. Premier Support Plus sfrutta anche le informazioni IA fornite da Lenovo Device Intelligence per aiutare i team IT a prevedere e prevenire i tempi di inattività dei dispositivi in ​​una flotta globale.

Una recente indagine di Lenovo suggerisce che un approccio progettuale dell’IT migliora l’esperienza finale della forza lavoro generando interazioni positive, maggiora flessibilità e maggiore attenzione sull’esperienza dei dipendenti per una moltitudine di fattori. Ottenere il meglio dagli utenti finali richiede soluzioni allineate al mondo del lavoro di oggi nell’ufficio ibrido, incentrate sulla promozione di una migliore produttività e sulla semplificazione del lavoro di squadra. Gli ultimi laptop ThinkPad di Lenovo introducono innovazioni per migliorare le esperienze dell’utente finale, introducendo e migliorando funzionalità che incoraggiano nuovi modi di lavorare in modo ibrido, più efficiente e incentivano un approccio propositivo, il tutto compiendo sforzi significativi per creare prodotti più sostenibili.

Il portfolio ThinkPad è sempre più sostenibile

I team di progettazione e ingegneria di Lenovo trascorrono migliaia di ore alla ricerca di innovazioni nella produzione, nei materiali, nell’efficienza energetica, nella manutenzione e nel confezionamento per favorire una produzione sempre più sostenibile. Lenovo investe in una supply chain globale resiliente e più sostenibile, aumentando l’uso di carburanti sostenibili per il trasporto aereo e biocarburanti per le spedizioni, installando sistemi di energia rinnovabile nelle sue fabbriche e adottando processi di produzione efficienti dal punto di vista energetico per contribuire a ridurre le emissioni di carbonio.

Lenovo sta inoltre incoraggiando i propri clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità attraverso la fornitura di servizi come CO2 Offset Service, che ha già compensato più di 1 milione di tonnellate metriche di anidride carbonica dai loro acquisti di Think PC, e Asset Recovery Service, che ha aiutato clienti con lo smaltimento dell’hardware della loro tecnologia a fine vita negli ultimi 15 anni.

Dopo il lancio dei laptop ThinkPad X1 aggiornati nel dicembre 2022, il resto del portafoglio ThinkPad introduce modelli che migliorano ulteriormente uno dei portafogli di laptop più completi disponibili, afferma il produttore. L’aumento dell’uso di materiali riciclati e plastica Post Consumer Content (PCC) in componenti selezionati è in linea con la continua attenzione di Lenovo nel supportare un’economia circolare e l’obiettivo di Lenovo di integrare il contenuto riciclato post-consumo nel 100% dei prodotti pc entro il 2025.

Inoltre, la nuova applicazione Lenovo Commercial Vantage annunciata a dicembre 2022 apparirà anche nei nuovi ThinkPad serie Z, serie X13, serie T e serie L. Attraverso etichette e supporto informativo, le funzionalità intuitive incluse nel software Commercial Vantage mirano a guidare e incoraggiare gli utenti ad abilitare determinate impostazioni progettate per aiutare a ridurre il consumo energetico o prolungare la durata dei componenti.

ThinkPad: novità nel design, nelle prestazioni e nell’esperienza utente

Avvolti dentro linee di design moderno, ThinkPad Z13 Gen 2 e ThinkPad Z16 Gen 2 sono alimentati dai più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con scheda grafica AMD Radeon serie 700M, Windows 11 e possono essere configurati con fino a 64 GB di memoria Dual Channel e SSD PCIe fino a 2 TB per affrontare i progetti più impegnativi. ThinkPad Z13 Gen 2 introduce un nuovo materiale rinforzato con fibra naturale opzionale che riveste il coperchio superiore in alluminio riciclato al 75%. Questo materiale di lino intrecciato è composto al 100% da prodotti agricoli raccolti raccogliendo fibre vegetali di lino.

L’aspetto elegante, con fattori di forma sottili e leggeri e cornici ultrasottili apporta maggiore appeal ai nuovi modelli ThinkPad. Il Wi-Fi 6E veloce e affidabile insieme alla barra delle comunicazioni che integra una videocamera FHD e i microfoni abilitati Dolby Voice offrono un’esperienza audiovisiva premium, potente e coinvolgente, progettato specialmente per una forza lavoro distribuita in remoto.

Un ampio touchpad si affianca all’iconico TrackPoint per produrre input comodi e accurati, a seconda di quale sia la preferenza dell’utente. Toccando due volte il TrackPoint si apre un menu rapido che mostra quattro schede menu. Queste schede di menu possono ora essere personalizzate in base alle preferenze dell’utente che può scegliere da un elenco di opzioni, tra cui la funzionalità della fotocamera e del microfono, ma ora possono anche configurare rapidamente le impostazioni della batteria e le impostazioni del dispositivo audio preferito come Bluetooth o altoparlanti integrati.

I ThinkPad X13 Gen 4 e ThinkPad X13 Yoga Gen 4 sono stati riprogettati, presentano cornici più sottili che aumentano il rapporto schermo-corpo e migliorano le funzionalità di lavoro nell’ufficio ibrido per i viaggiatori frequenti. Gli altoparlanti Dolby Audio sono ora rivolti verso l’utente per un audio più coinvolgente e, se combinati con una nuova telecamera a infrarossi opzionale da 5 megapixel, la videoconferenza offre un’esperienza di grande comfort.

Per un’immersione ancora maggiore con neri profondi e colori vividi, X13 Gen 4 può essere configurato con un nuovo display OLED da 2,8K da 13,3 pollici abilitato per Dolby Vision e dotato della tecnologia Eyesafe Certified Natural Low Blue Light per aiutare a ridurre l’affaticamento degli occhi. La sicurezza e la facilità d’uso sono migliorate con il rilevamento ultrasonico della presenza umana in grado di proteggere da osservatori esterni e l’accesso al sistema è semplificato con il riconoscimento facciale tramite Windows Hello.

ThinkPad X13 Gen 4 e X13 Yoga Gen 4 possono essere configurati fino a Windows 11 Pro ed essere alimentati dai più recenti processori Intel Core di 13ma generazione con Intel vPro e grafica Intel Iris Xe integrata. X13 Gen 4 può essere configurato in alternativa con i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con scheda grafica AMD Radeon serie 700M.

La serie ThinkPad T ha introdotto più di venti generazioni dal suo lancio nel maggio 2000, con ogni versione incentrata sul miglioramento del design, delle prestazioni e della produttività. L’ultima generazione continua a introdurre nuove innovazioni e adotta materiali più sostenibili. Una nuova fotocamera opzionale da 5 MP con infrarossi può migliorare l’esperienza dell’utente poiché il lavoro nell’ufficio ibrido sta aumentando la necessità di videoconferenze. Sono disponibili più opzioni di display a bassa luce blu su tutta la linea per aiutare a proteggere dall’affaticamento degli occhi, inclusa un’opzione di pannello OLED da 2,8k ora disponibile su T14 Gen 4 e T16 Gen 2 e T14s Gen 4.

ThinkPad L13 Gen 4 e L13 Yoga Gen 4 includono anche un’opzione di visualizzazione a bassa luce blu, che è a basso consumo per aumentare l’efficienza della batteria. L’ultima serie L, tra cui L14 Gen 4 e L15 Gen 4, può ora essere opzionata con uno storage SSD fino a 2 TB, il doppio della capacità della generazione precedente.

L’applicazione Lenovo View disponibile su modelli ThinkPad selezionati offre una suite superiore di funzionalità intelligenti basate su fotocamera progettate per aiutare gli utenti a sbloccare la potenza della fotocamera integrata per migliorare le esperienze di videochiamata e migliorare la sicurezza e la salute digitale. Impostazioni di privacy, avvisi per il benessere degli occhi, algoritmi di inquadratura automatica e potenziamento video sono solo alcune delle impostazioni disponibili che funzionano perfettamente con le principali applicazioni di comunicazione unificata.

Con il classico design ThinkPad, la custodia ThinkPad Professional è disponibile nelle dimensioni da 13″ e 14″ per offrire una vestibilità su misura per i laptop appropriati. È progettato anche per semplificare gli spostamenti. Con una tasca frontale di facile accesso, gli utenti possono facilmente riporre un telefono, cavi e accessori. Inoltre, gli utenti possono fare tutto aumentando l’uso di materiali più sostenibili, grazie all’uso intelligente da parte di Lenovo del 24% di pelle vegana e del 73% di polietilene tereftalato (PET) riciclato all’esterno e al 42% di fodera in PET riciclato all’interno.

Lenovo ThinkPad serie E, per le piccole e medie imprese

Le piccole e medie imprese hanno un’altra opzione di portafoglio di laptop. Oltre al portafoglio ThinkBook premium, gli utenti attenti al valore possono scegliere tra il nuovo ThinkPad E14 Gen 5 o un nuovo ThinkPad E16 da 16 pollici.

La serie E è ora dotata di display con formato 16:10 con rapporti schermo-corpo superiori al 90% e con una nuova tastiera e un design del touchpad più grande da 115 mm, gli utenti possono vivere un’esperienza più confortevole e produttiva.

Disponibili con Windows 11 Pro e gli ultimi processori Intel Core di 13ma generazione o gli ultimi processori AMD Ryzen serie 7000 con scheda grafica AMD Radeon 610M, i laptop più leggeri possono essere configurati con opzioni di memoria fino a 40 GB, doppio storage SSD che offre fino a 2 TB e connessione wireless tramite Wi-Fi 6E opzionale per una connessione wireless stabile ad alta velocità.

Inoltre, le opzioni di batteria da 47Whr o 57Whr rendono ThinkPad E14 Gen ed E16 più adatti che mai per la mobilità e gli spazi di lavoro ibridi.

Il monitor ThinkCentre TIO Gen 5 migliorato (22″ e 24″)

Per un’esperienza all-in-one più versatile, il fattore di forma Tiny-in-One (TIO) ha tradizionalmente consentito la modularità, consentendo una connessione senza cavi con vari Tiny PC e la possibilità di cambiare i componenti quando necessario in modo che il monitor e pc possono essere aggiornati separatamente. Migliorando ulteriormente il fattore praticità, l’ultima generazione di monitor ThinkCentre TIO è ricca di funzionalità guidate dall’utente che soddisfano le esigenze di una forza lavoro più mobile e ibrida.

Disponibile in due dimensioni, 21,5 pollici e 23,8 pollici, il nuovo monitor ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 offre un’esperienza audio/visiva VoIP migliorata tramite una webcam 1080p aggiornata, un microfono e due altoparlanti rivolti all’utente. Con un display FHD sRGB senza bordi su 3 lati, entrambi i monitor utilizzano la tecnologia naturale a bassa luce blu per ottimizzare il comfort visivo e sono disponibili con un touchscreen a 10 punti che supporta anche l’utilizzo della penna stilo.

Modulare nel suo design, la linea di prodotti ThinkCentre TIO presenta uno scomparto posteriore con una porta per connettore 3-in-1 integrata in cui l’unità desktop Tiny può essere facilmente inserita e disinserita, montata sul monitor senza bisogno di alcun cavo. Come parte del suo design rinnovato, il nuovo ThinkCentre TIO Gen 5 è stato migliorato per supportare ora anche i pc workstation ThinkStation Tiny ad alte prestazioni, oltre al ThinkCentre Tiny standard.

Indipendentemente dall’unità pc collegata, uno sportello rotante e ventilato sullo scomparto lo copre e lo protegge, garantendo un aspetto pulito ed elegante se visto da dietro: una considerazione per banchi reception, chioschi, postazioni di lavoro con carrello e call center rotanti. Per salvaguardare ulteriormente quello che può essere un sistema portatile, nel ThinkCentre TIO Gen 5 è incluso un doppio Kensington Lock, che protegge sia il monitor che il Tiny PC connesso, particolarmente utile quando il sistema viene distribuito in ambienti pubblici non monitorati come uno stand fieristico o biblioteca.

Un’altra novità di questa generazione, ThinkCentre TIO Gen 5 include una porta HDMI posteriore e una DisplayPort, consentendo una compatibilità estesa con un massimo di due pc esterni aggiuntivi, che si tratti di un laptop, una workstation tower o un altro desktop. I monitor ThinkCentre TIO Gen 5 includono anche molti degli aggiornamenti del design generazionale recentemente annunciati per la linea di monitor della serie T ThinkVision di Lenovo, tra cui un supporto ergonomico con raggio di sollevamento più ampio, un nuovo pulsante joystick per la configurazione delle impostazioni del dispositivo, pulsanti VoIP dedicati su la parte anteriore del monitor per un facile controllo del volume e un semaforo intelligente che diventa rosso quando la videocamera è accesa per avvisare le persone quando l’utente è in una riunione virtuale.

Questi monitor sono confezionati in un cuscino di carta. Inoltre, è possibile aggiungere anche il servizio Lenovo CO2 Offset per aiutare le organizzazioni a compensare le emissioni di carbonio associate a questi monitor.

IdeaPad Duet 3i, elegante con doppia modalità d’uso

Sottile, elegante e portatile, l’ultima generazione di IdeaPad Duet 3i offre un nuovo sorprendente display, Windows 11 e un nuovo potente processore Intel serie N combinato con funzionalità più intelligenti per renderlo il laptop detachable ideale per l’utilizzo in movimento a un prezzo conveniente.

Perfetto per studenti e per il multitasking, per coloro che necessitano di un dispositivo versatile e portatile da trasportare e lavorare in qualsiasi luogo, l’IdeaPad Duet 3i è leggero, sottile a soli 8,95 mm e si converte facilmente tra la modalità laptop e quella tablet con penna. Con la possibilità di staccare lo schermo dalla tastiera, gli utenti possono lavorare comodamente in spazi più piccoli utilizzando l’opzione touchscreen.

La caratteristica primaria di questo modello poco più grande di 11,5 pollici è il display touchscreen 2K con 100% DCI-P3 che offre una gamma di colori vibranti e una luminosità di 400 nit in modo che gli utenti possano godere di un’esperienza visiva elevata e una varietà di impostazioni.

La fotocamera anteriore da 5 MP aggiornata e la webcam posteriore da 8 MP offrono una nitidezza eccellente supportata da Dolby Audio per offrire un’esperienza di videochiamata completa. Inoltre, con Lenovo Digital Pen opzionale si possono prendere appunti rapidamente durante riunioni o lezioni.

Per continuare ad essere produttivi questo pc integra il più recente processore Intel serie N ed è supportato da Wi-Fi 6 ed è in grado di raggiungere fino a 8,5 ore di durata della batteria – dichiara Lenovo – con Rapid Charge Boost che consente 2 ore aggiuntive di utilizzo con una breve ricarica di 15 minuti.

Chromebook IdeaPad Slim 3

Per coloro alla ricerca del valore dell’essenziale e che si adattano agli stili di vita e di lavoro sempre più mobile di oggi, c’è il Chromebook IdeaPad Slim 3 di nuova generazione con processore MediaTek Kompanio serie 500.

Adatto a uno stile di vita moderno, questo laptop da 14 pollici, disponibile con touchscreen FHD IPS4, è sottile e leggero, pesa solo 1,3 kg (2,9 libbre) e offre una batteria che dura tutto il giorno fino a 13,5 ore e connettività Wi-Fi 6.

Rispetto alle generazioni precedenti, questo Chromebook serie 3 è dotato di una gamma di funzionalità aggiornate che vanno oltre le opzioni dello schermo 100% sRGB più luminoso.

Con altoparlanti frontali regolati da Waves MaxxAudio, una porta type-C, un’opzione webcam FHD con otturatore fisico e l’inclusione di un tasto per l’audio silenziato dedicato, è la soluzione pronta per lavorare, giocare, studiare e altro ancora.

Prezzi e disponibilità in Italia

ThinkPad Z13 Gen 2 sarà disponibile a partire da luglio 2023. I prezzi dovrebbero partire da 1649 euro.

ThinkPad Z16 Gen 2 sarà disponibile a partire da agosto 2023. I prezzi dovrebbero partire da 1959 euro.

ThinkPad X13 Gen 4 sarà disponibile a partire da luglio 2023. I prezzi dovrebbero partire da 1190 euro.

ThinkPad X13 Yoga Gen 4 sarà disponibile a partire da luglio 2023. I prezzi dovrebbero partire da 1290 euro.

ThinkPad T14s, T14 e T16 saranno disponibili a partire da luglio 2023. I prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 1590 euro, 1345 euro e 1390 euro.

ThinkPad L13 e L13 Yoga saranno disponibili a partire da aprile 2023. I prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 839 euro e 980 euro.

ThinkPad L14 e L15 saranno disponibili a partire da maggio 2023. I prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 775 euro e 755 euro.

ThinkPad E14 Gen 5 e E16 Gen 1 saranno disponibili a partire da giugno 2023. I prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 770 euro e 780 euro.

ThinkPad Professional Sleeves sarà disponibile a partire da maggio 2023. I prezzi dovrebbero partire da 35 euro per il 13 pollici e 37 euro per il 14 pollici.

La disponibilità dei monitor ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Gen 5 nel mercato italiano sarà comunicata in seguito.

La disponibilità di IdeaPad Duet 3i e di Chromebook IdeaPad Slim 3 nel mercato italiano sarà comunicata in seguito.

È possibile visitare il virtual showcase e la pagina dell’evento di Lenovo online in diretta durante il MWC per maggiori dettagli.

A MWC, Lenovo mostra i prototipi di Rollable PC e Motorola Rollable smartphone che sono stati presentati per la prima volta virtualmente al Tech World 2022. Inoltre, Lenovo presenta anche una nuova tecnologia incentrata sulla data intelligence e l’edge computing.