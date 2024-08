Lenovo: forte crescita nel primo trimestre dell’anno fiscale

Lenovo Group, insieme alle sue controllate, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2024/25, registrando un miglioramento della redditività in tutti i gruppi di business e progressi significativi nel cogliere le opportunità offerte dall’AI ibrida, sottolinea l’azienda.

Il fatturato del Gruppo è aumentato del 20% su base annua, raggiungendo i 15,4 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è cresciuto del 65% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 315 milioni di dollari su una base non-HKFRS, annuncia Lenovo, che aggiunge: il mix di ricavi non-PC è aumentato di cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente, raggiungendo il massimo storico del 47%. I risultati del Gruppo secondo l’azienda riflettono una strategia chiara e una solida capacità di esecuzione, una costante attenzione all’innovazione e all’eccellenza operativa, nonché i vantaggi derivanti dall’essere un’azienda globale.

Il Gruppo ­– afferma Lenovo – si trova in una posizione unica e vanta una solida preparazione per assumere un ruolo di leadership nell’era dell’AI ibrida, grazie al suo portfolio full-stack che comprende dispositivi AI come gli AI PC, server AI che supportano tutte le principali architetture, nonché una ricca gamma di soluzioni e servizi AI nativi e integrati. Il riscontro degli utenti sugli AI PC di Lenovo, definiti da cinque caratteristiche chiave, è stato incoraggiante: i primi AI PC sono stati lanciati a maggio e molti altri saranno presentati durante IFA e Tech World nel corso dell’anno. Il Gruppo è fiducioso di potersi affermare come leader di mercato per quanto riguarda gli AI PC di nuova generazione, che si prevede rappresenteranno oltre il 50% del panorama dei PC entro il 2027, e di poter cogliere le enormi opportunità di crescita offerte dal mercato IT. Il Gruppo ha confermato il proprio impegno nell’innovazione, con una spesa in ricerca e sviluppo in aumento del 6% su base annua, pari a 476 milioni di dollari.

Guardando alla crescita, Lenovo ha annunciato a maggio 2024 una collaborazione strategica con Alat, una sussidiaria del PIF, sotto forma di un investimento in obbligazioni convertibili da parte di Alat e di un’emissione di warrant. Queste operazioni saranno di grande beneficio per il Gruppo, accelerando la sua trasformazione grazie a una maggiore flessibilità finanziaria, consentendogli di cogliere l’enorme slancio di crescita del business in Medio Oriente e di diversificare e rafforzare ulteriormente la propria catena di approvvigionamento con un nuovo polo produttivo nella regione. Le operazioni sono soggette all’approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione.

Il Presidente e CEO di Lenovo Yuanqing Yang ha dichiarato: “L’ottimo inizio del nostro anno fiscale è stato guidato dalla nostra chiara strategia e dalla solida capacità di esecuzione, dalla nostra costante spinta all’innovazione ed eccellenza operativa, nonché dai vantaggi derivanti dalla nostra presenza globale. Guardando al futuro, siamo ben preparati e in una posizione unica sul mercato grazie al nostro portfolio AI completo, che ci permetterà di assumere un ruolo di leadership nell’era dell’AI ibrida e di cogliere le enormi opportunità di crescita in tutte le aree del nostro business. Sono fiducioso che, con un mercato ICT in ripresa, la combinazione della nostra solida performance e dei continui progressi nell’AI ibrida ci consentirà di continuare a conseguire una crescita sostenibile e un aumento della redditività.”

Highlights dei risultati finanziari Lenovo

Intelligent Devices Group (IDG): Crescita a doppia cifra del fatturato e redditività ai vertici del settore, con una posizione vincente nella personal AI

Performance del Q1 FY24/25:

IDG ha registrato un trimestre solido con una crescita del fatturato a doppia cifra su base annua, raggiungendo gli 11,4 miliardi di dollari e migliorando il margine operativo di quasi 1 punto percentuale rispetto all’anno precedente.

Il business dei PC ha mantenuto la leadership di mercato sia nelle spedizioni che nelle attivazioni di dispositivi, con una quota di mercato globale del 23% e una crescita superiore a quella del mercato.

Sia il settore degli smartphone che quello dei tablet hanno registrato una forte crescita del fatturato su base annua, pari a circa il 30%, con un’ipercrescita nel segmento degli smartphone premium.

Opportunità e crescita sostenibile:

IDG è soddisfatta dai riscontri positivi ricevuti dal lancio iniziale dei suoi PC AI nel mercato cinese e prevede ulteriori lanci globali in occasione di IFA e Tech World nel corso dell’anno.

Il mercato dei PC sta entrando in un nuovo ciclo di rinnovamento guidato dai PC AI, una categoria che si prevede rappresenterà oltre il 50% del mercato totale dei PC entro il 2027. Il Gruppo Lenovo è fiducioso di potersi affermare come leader di mercato per quanto riguarda i PC AI di nuova generazione.

IDG continuerà a introdurre innovazioni rivoluzionarie nel proprio portfolio per sfruttare appieno il potenziale degli agenti AI personali, al contempo rafforzando e ampliando le proprie partnership strategiche per costruire un portfolio più diversificato e un ecosistema più ricco.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Ipercrescita e redditività in aumento, alla guida dell’infrastruttura ibrida

Performance del Q1 FY24/25:

Trainato dalla forte crescita del suo business Cloud Service Provider, ISG ha registrato un fatturato trimestrale record di 3,2 miliardi di dollari, in aumento del 65% su base annua, riducendo le perdite operative sia rispetto al trimestre precedente che all’anno precedente.

Service Provider, ISG ha registrato un fatturato trimestrale record di 3,2 miliardi di dollari, in aumento del 65% su base annua, riducendo le perdite operative sia rispetto al trimestre precedente che all’anno precedente. Il fatturato combinato di storage, software e servizi ha registrato una crescita significativa del 59% su base annua, stabilendo un nuovo record.

I ricavi provenienti dal business dei server raffreddati a liquido Neptune di ISG è cresciuto di oltre il 50%, trainato dai suoi esclusivi vantaggi in termini di sostenibilità in un contesto di crescente domanda di carichi di lavoro AI nel settore.

Opportunità e crescita sostenibile:

ISG si sta concentrando sul ripristino della redditività ottimizzando il modello di business per le aziende e le PMI, in particolare semplificando il portfolio e migliorando le operazioni.

Continuerà a sfruttare la sua tecnologia di raffreddamento a liquido leader del settore per soddisfare la crescente domanda di carichi di lavoro AI, nonché le nuove opportunità di crescita nel mercato dei server e dello storage per l’intelligenza artificiale.

Inoltre, ISG continuerà a sviluppare partnership strategiche chiave e a costruire piattaforme infrastrutturali a supporto delle soluzioni di IA ibrida.

Solutions and Services Group (SSG): Margini elevati e crescita a doppia cifra, costruendo l’AI per le imprese

Performance del Q1 FY24/25:

SSG ha registrato il suo 13° trimestre consecutivo di crescita del fatturato a doppia cifra su base annua, raggiungendo 1,9 miliardi di dollari.

Il margine operativo nel primo trimestre è stato superiore al 20%, rafforzando la sua posizione di motore di crescita e di profitto per il Gruppo.

Il mix di ricavi da servizi gestiti e servizi di progetto e soluzioni è cresciuto di tre punti percentuali su base annua, rappresentando il 55% del fatturato di SSG.

Opportunità e crescita sostenibile:

Si prevede che i servizi di AI cresceranno a un ritmo quasi doppio rispetto al mercato generale, diventando il principale motore del mercato dei servizi IT nei prossimi anni.

Lenovo continuerà a integrare l’AI nelle sue offerte chiave, come le soluzioni Digital Workplace, Hybrid Cloud e Sustainability.

SSG svilupperà un maggior numero di servizi nativi AI per promuovere l’adozione e un ROI misurabile dell’IA per i clienti e accelerare la loro trasformazione.

ESG e highlights corporate

I risultati, gli annunci più rilevanti nell’ultimo trimestre includono: