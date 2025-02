Lenovo: crescita record e innovazione AI nel Q3 FY 2024/25

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2024/25, Lenovo ha registrato una notevole crescita finanziaria, con ricavi aumentati del 20% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 18,8 miliardi di dollari. Questo rappresenta il terzo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra per l’azienda. L’utile netto è più che raddoppiato, attestandosi a 693 milioni di dollari, grazie anche a un credito d’imposta una tantum di 282 milioni di dollari. La strategia focalizzata sull’intelligenza artificiale (IA) ibrida e la diversificazione delle linee di business hanno contribuito significativamente a questi risultati positivi.

Crescita nei settori chiave per Lenovo

Il Gruppo Intelligent Devices (IDG) ha registrato ricavi di 13,8 miliardi di dollari, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Lenovo ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato dei PC, detenendo una quota del 24,3%, ampliando il divario con il secondo concorrente di quasi cinque punti percentuali. Il settore degli smartphone ha mostrato una forte crescita, con un aumento a doppia cifra dei ricavi su base annua e una crescita esponenziale nella regione Asia-Pacifico.

Il Gruppo Solutions and Services (SSG) ha raggiunto ricavi record di 2,3 miliardi di dollari, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo ha superato il 20%, trainato principalmente dai servizi di supporto e software. I servizi gestiti e i servizi di progetto e soluzioni rappresentano ora il 55% dei ricavi di SSG, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente, segnando undici trimestri consecutivi di crescita.

Il Gruppo Infrastructure Solutions (ISG) ha registrato una crescita significativa, con un aumento dei ricavi del 59% su base annua, raggiungendo i 2,7 miliardi di dollari. Questo risultato è stato favorito dalla forte domanda di server e soluzioni IT, con le attività di storage, software e servizi che hanno raggiunto un fatturato record di 1 miliardo di dollari.

Investimenti nell’innovazione e nell’IA

Lenovo ha incrementato le spese in ricerca e sviluppo del 14% rispetto all’anno precedente, investendo 621 milioni di dollari nel trimestre. Durante il CES 2025, l’azienda ha presentato una serie di prodotti innovativi, tra cui il primo laptop arrotolabile al mondo con intelligenza artificiale integrata e un dispositivo portatile per il gaming che consente agli utenti di scegliere tra il sistema operativo Windows e Steam OS. Queste innovazioni hanno ottenuto 185 premi nel settore, evidenziando l’impegno di Lenovo nell’offrire soluzioni all’avanguardia.

La strategia di Lenovo si concentra sulla costruzione di una piattaforma tecnologica IA fondamentale, promuovendo avanzamenti nell’IA agentica e sviluppando continuamente tecnologie e applicazioni correlate. L’azienda sta guidando l’innovazione nell’IA personale attraverso dispositivi intelligenti e sfruttando infrastrutture ibride per potenziare le soluzioni IA aziendali. L’attuale boom dell’IA sta creando enormi opportunità nei settori dei dispositivi, delle infrastrutture e dei servizi, democratizzando l’applicazione dell’IA grazie a una maggiore efficienza e a costi ridotti della potenza di calcolo.

Le prospettive future di Lenovo

Guardando al futuro, Lenovo rimane impegnata a promuovere la crescita attraverso investimenti continui nell’innovazione dell’IA ibrida. L’azienda è fiduciosa che la sua catena di approvvigionamento globale, flessibile e resiliente, insieme all’espansione manifatturiera in Medio Oriente in collaborazione con Alat e alle partnership tecnologiche strategiche con Formula 1® e FIFA, le permetteranno di affrontare con successo eventuali incertezze macroeconomiche. Con il forte slancio dimostrato nel terzo trimestre, Lenovo è ottimista riguardo alla possibilità di mantenere la crescita e la redditività nel prossimo futuro.

Il CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, ha dichiarato: “I ricavi e i profitti di Lenovo hanno registrato una crescita significativa nell’ultimo trimestre, con performance solide in tutte le principali aree di business. In particolare, il settore ISG è tornato alla redditività e il business degli smartphone ha mostrato una rapida espansione. La tecnologia IA, con una maggiore efficienza e costi ridotti, sta accelerando la maturazione dell’IA personale, specialmente nei dispositivi e nell’edge computing. Ha inoltre accelerato l’adozione dell’IA da parte delle aziende. Questo si allinea perfettamente con la direzione dell’IA ibrida che stiamo promuovendo e guidando. Guardando avanti, i nostri continui investimenti nell’innovazione, combinati con le nostre operazioni globali eccezionali e resilienti, ci posizionano bene per una crescita sostenuta e redditizia in futuro.”

Alessandro de Bartolo, General Manager, Italy, Infrastructure Solutions Group, Lenovo, ha aggiunto: “Nel terzo trimestre abbiamo visto i risultati dei numerosi progetti di High-Performance Computing (HPC) con applicazioni di intelligenza artificiale che ci hanno visti protagonisti nei principali centri di ricerca italiani, accompagnati da un trend di crescita dei progetti HPC con raffreddamento ad acqua. Questi progetti, che richiedono una lunga fase di implementazione, continueranno a contribuire positivamente ai nostri risultati nel prossimo trimestre. Inoltre, abbiamo osservato una crescente propensione agli investimenti in intelligenza artificiale da parte delle PMI, seppur moderata. Questo ci spinge a credere che ci sia un ampio margine di crescita in questo settore, facendo leva sui nuovi sistemi che abbiamo progettato appositamente per le tecnologie di IA. Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli del ruolo chiave che giochiamo nell’innovazione tecnologica del mercato italiano”.

Lenovo continua a dimostrare una forte resilienza e capacità di adattamento in un mercato tecnologico in rapida evoluzione. La focalizzazione sull’innovazione, in particolare nell’ambito dell’intelligenza artificiale, e la diversificazione delle linee di business hanno permesso all’azienda di ottenere risultati finanziari solidi e di posizionarsi come leader nel settore. Con una strategia ben definita e investimenti mirati, Lenovo è pronta a cogliere le opportunità future e a mantenere una traiettoria di crescita sostenibile.