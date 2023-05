Lenovo chiude l’anno fiscale 2022/23: fatturato a 62 miliardi di dollari e utili per 1,6 miliardi

Lenovo Group ha annunciato oggi i risultati dell’intero esercizio 2022/23, riportando un fatturato del Gruppo pari a 62 miliardi di dollari USA e un utile netto di 1,6 miliardi.

La redditività è rimasta stabile con il margine lordo e il margine operativo che hanno entrambi raggiunto i massimi da 18 anni e il margine netto non-HKFRS è rimasto invariato anno dopo anno. Mentre i ricavi del Gruppo sono stati influenzati dalla debolezza del mercato dei dispositivi, i ricavi delle attività diverse dai PC hanno raggiunto il loro massimo nell’anno fiscale di quasi il 40%, alimentati dai motori di crescita diversificati di Lenovo quali Solutions and Services Group (SSG) e Infrastructure Solutions Group (ISG) portando i ricavi a livelli record rispettivamente di 6,7 miliardi di dollari e 9,8 miliardi di dollari, con un aumento del 22% e del 37% su base annua.

Dopo un anno di incertezze economiche e globali, Lenovo vede segnali positivi di stabilizzazione del mercato. Il Gruppo prevede che l’intero mercato dei PC e dei dispositivi smart riprenderà la crescita di anno in anno nella seconda metà del 2023 e che il mercato dei servizi IT riprenderà una crescita relativamente elevata – insieme, questi riporteranno il mercato IT totale nel 2023 a un livello di crescita moderata. Nel medio-lungo termine, la trasformazione digitale e intelligente continuerà ad accelerare, portando a un grande potenziale di crescita per le infrastrutture cloud e informatiche.

La posizione finanziaria di Lenovo rimane forte e il suo ciclo di conversione in denaro è ulteriormente migliorato. Questa sana liquidità ha visto il Gruppo continuare a investire in ricerca e sviluppo attorno al “New IT” (client, edge, cloud, rete e intelligence) per costruire le sue future competenze chiave. Durante l’ultimo anno, Lenovo ha aumentato gli investimenti annuali in ricerca e sviluppo a 2,2 miliardi di dollari, con un aumento del 6% su base annua.

Nel quarto trimestre, il Gruppo ha riconosciuto una ristrutturazione una tantum e altri oneri per 249 milioni di USD, tra varie altre azioni, per ottenere circa 850 milioni di USD di risparmi annuali sulle spese di gruppo, contribuendo a stabilire una solida base per le operazioni del Gruppo in un mercato sfidante e posizionarlo per la crescita futura.

Il consiglio di amministrazione di Lenovo ha dichiarato un dividendo finale di 3,8 centesimi di dollaro US per azione per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2023.

I principali dati finanziari di Lenovo per l’anno fiscale

FY 22/23 US$ millions FY 21/22 US$ millions Change Group Revenue 61,947 71,618 (14%) Pre-tax income 2,136 2,768 (23%) Net Income (profit attributable to equity holders) 1,608 2,030 (21%) Net Income (profit attributable to equity holders – non-HKFRS) [1] 1,878 2,164 (13%) Basic earnings per share (US cents) 13.50 17.45 (3.95)

“Lenovo ha registrato una redditività stabile nell’ultimo anno fiscale, mentre la diversificazione dei nostri motori di crescita continua a raggiungere nuovi traguardi. Il loro slancio sta guidando progressi costanti nella nostra trasformazione basata sui servizi e il mix di entrate delle nostre attività diverse dai PC è aumentato a quasi il 40%. La nostra chiara strategia sta funzionando e la nostra capacità operativa è resiliente, anche di fronte alle incertezze globali. In prospettiva, continueremo a investire in ricerca e sviluppo per cogliere la prossima ondata di opportunità di crescita, quindi siamo ben preparati per il futuro”, ha dichiarato il presidente e CEO di Lenovo – Yuanqing Yang

Q4 Performance

Il quarto trimestre fiscale è stato il trimestre più impegnativo dell’anno a causa delle pressioni sia del mercato dei PC che dell’economia globale. Lenovo ha chiuso il trimestre con un fatturato di 12,6 miliardi di dollari, in calo del 24% su base annua. I ricavi di IDG sono diminuiti del 33% su base annua, mentre il forte slancio dei motori di crescita di SSG e ISG ha contribuito a compensare la debolezza del mercato dei dispositivi. Le entrate SSG sono aumentate del 18% YTY a 1,6 miliardi di dollari USA e le entrate ISG sono aumentate del 56% a 2,2 miliardi di dollari USA. Il mix di entrate non PC durante il trimestre ha raggiunto un massimo storico del 43%, con un aumento di 12 punti su base annua.

Leggi tutti i nostri articoli su Lenovo