Lenovo annuncia le ultime innovazioni e i traguardi raggiunti nello storage

Lenovo ha annunciato nuove soluzioni per consentire ai clienti di soddisfare al meglio le esigenze di data management in rapida crescita e raggiunge nuovi traguardi nel settore dello storage enterprise.

Per la prima volta, Lenovo ha conquistato il primo posto come fornitore di dispositivi di archiviazione nella categoria “Price Bands 1-4”, (dispositivi di archiviazione sotto i 25.000 dollari USA), che rappresenta il 61% del mercato totale dei dispositivi di archiviazione venduti a livello globale. Nell’area EMEA, per il secondo trimestre consecutivo, Lenovo ha conquistato il primo posto nella stessa categoria. Secondo il report IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, 4Q22, Lenovo anche raggiunto il quinto posto come fornitore di storage a livello globale in tutti i segmenti.

Inoltre – dichiara l’azienda –, le nuove soluzioni di storage di classe Enterprise offrono un significativo miglioramento dell’efficienza energetica e un risparmio di spazio nei data center per contribuire a supportare gli obiettivi di sostenibilità, mentre i nuovi sistemi di storage ThinkSystem aiutano a tutelare i dati sensibili con un sistema di protezione avanzata contro il ransomware. Il portfolio di soluzioni di storage di Lenovo ha registrato una crescita significativa nell’ultimo anno, sottolinea inoltre l’azienda, con un aumento record del 138% del fatturato su base annua.

Sostenuta da una forte crescita del mercato nei settori dei server, dello storage e del software edge-to-cloud, Lenovo si sta evolvendo ulteriormente in un fornitore di soluzioni full-service in costante crescita e con una solida leadership grazie a un portfolio completo di soluzioni infrastrutturali. Forte della propria leadership globale, che la vede tra le prime tre aziende di server al mondo, Lenovo ha registrato una crescita superiore al 100% su base annua nella categoria degli All-Flash Array (AFA) e un incremento del 22% nello storage di fascia media, a dimostrazione che il portfolio completo di Lenovo per il data management e lo storage sta guadagnando quote significative di mercato. Come parte del risultato complessivo dell’azienda, anche Lenovo TruScale as-a-Service ha registrato un aumento di oltre il 600% su base annua.

“Lenovo continua a impegnarsi per accreditarsi come il partner più affidabile del settore e a favorire la trasformazione intelligente dei propri clienti. La nostra straordinaria crescita sul mercato, che ci ha portato a diventare il primo fornitore di storage nella fascia di prezzo fino a 25.000 dollari, conferma la fiducia che clienti e partner hanno riposto in Lenovo grazie alla nostra strategia di canale.

Il nostro portfolio di offerta per il data management continua ad ampliarsi con le soluzioni WEKA recentemente annunciate, con le soluzioni di cloud storage personalizzate e una gamma di prodotti software-defined in continua crescita“, ha dichiarato Kirk Skaugen, Presidente di Lenovo Infrastructure Solutions Group.

“Aver conservato il primo posto nel mercato dello storage entry in EMEA per il secondo trimestre consecutivo, è la dimostrazione della fiducia che i nostri partner e clienti ripongono nelle soluzioni di Data Management di Lenovo.

Stiamo crescendo e ottenendo risultati grazie a coerenza, affidabilità e solide partnership, e con soluzioni intelligenti e innovative che aiutano i clienti a valorizzare al meglio i propri dati in diversi settori di mercato nell’intera regione di mia competenza”, commenta Marco Pozzoni, Director of EMEA Storage Sales di Lenovo.

Innovazioni per lo storage, di Lenovo

Lenovo – mette in evidenza l’azienda – dispone di un portfolio completo di soluzioni per il data management di classe enterprise, dall’entry all’high end: array e infrastrutture di storage aziendali, infrastrutture iperconvergenti (Hyperconverged Infrastructure HCI), Software Defined Storage (SDS), TruScale Infinite Storage as-a-service e soluzioni per carichi di lavoro verticali sviluppate in collaborazione con i partner ISV. Facendo leva sulle capacità di progettazione e produzione interne per guidare l’innovazione, Lenovo ha presentato nuove soluzioni di storage per proteggere i dati sensibili dei clienti dalle minacce e contribuire a supportarne gli obiettivi di sostenibilità, rispondendo in modo più efficace alle attuali esigenze di gestione e analisi dei dati.

Le nuove soluzioni includono:

D4390 JBOD ad alta densità per Software Defined Storage: Consente di risparmiare energia e spazio per supportare gli obiettivi di sostenibilità:

Consumo energetico ridotto fino al 62% rispetto alla generazione precedente.

OPEX ridotto: fino al 60% di spazio in meno nel data center .

. Prestazioni complessive più elevate: la connettività SAS 24G aumenta il throughput dei dati.

ThinkSystem DM Systems release 9.12: innovazioni avanzate che riducono le minacce di attacchi informatici e aumentano l’efficienza nella gestione dei dati:

Nuova protezione ransomware automatizzata Protezione autonoma contro il ransomware Difesa in un solo clic contro i file dannosi Snapshot a prova di manomissione che prevengono cancellazioni causate da ransomware

Architettura Zero Trust rinforzata che aumenta la difesa dalle minacce insider Autenticazione multifattoriale avanzata Registrazione immutabile, a prova di manomissione Audit migliorato Miglioramento dell’efficienza di storage del 33% rispetto alla generazione precedente con la nuova efficienza 4 a 1

CAPEX ridotto grazie alla possibilità di immagazzinare più dati con minore spazio di archiviazione.

Sono state recentemente annunciate nuove soluzioni per il data management ad alte prestazioni sviluppate con WEKA e distribuite in 160 mercati in tutto il mondo. Le nuove soluzioni accelerano l’intelligenza artificiale (AI) e l’analisi per i carichi di lavoro ad alte prestazioni, velocizzando il time to insights e riducendo i costi.

TruScale Infrastructure as a Service, che consente di fruire dell’intera offerta per il data management di Lenovo attraverso un modello pay-as-you-go.

La risposta alle esigenze di data management dei clienti

L’ampia gamma di soluzioni Lenovo per la gestione dei dati soddisfa le complesse esigenze dei clienti in numerosi segmenti di mercato in forte crescita. Per un’azienda la protezione, l’analisi e la gestione dei dati sono fondamentali. Petco, società che gestisce oltre 1.500 centri per la cura degli animali domestici negli Stati Uniti, in Messico e a Porto Rico, sta modernizzando l’infrastruttura IT per consolidare la propria strategia di successo verso i clienti. L’azienda sta implementando una rete di sistemi di storage Lenovo ThinkSystem DE4000 e di server SR650 V2 per ottenere migliori informazioni sui dati e scalabilità attraverso un modello flessibile di consumo e distribuzione.

“Petco è impegnata a stabilire nuovi standard nella cura degli animali domestici, con un’unica soluzione di acquisto e un’assistenza sempre più personalizzata per i proprietari degli animali, e la nostra infrastruttura di gestione dei dati è fondamentale per garantire questa esperienza ai clienti.

Petco utilizza lo storage e i server ThinkSystem di Lenovo, leader del settore, attraverso il modello Lenovo TruScale as-a-Service. In questo modo è in grado di ottenere informazioni più rapide di proporre al mercato offerte nuove e differenziate“, ha dichiarato Guillermo Cortés Prieto, Direttore dell’Innovazione Tecnologica e dei Sistemi di Petco Mexico.

Rafforzare il canale con una strategia Channel-Centric

Lenovo si impegna a creare valore per i partner nell’area delle soluzioni di gestione e archiviazione dei dati attraverso Lenovo 360, il framework globale per il canale , oltre che con il proprio approccio orientato al canale. I partner possono accedere facilmente all’intera gamma di servizi e soluzioni, infrastrutture e dispositivi intelligenti di Lenovo. Il framework contribuisce a rafforzare la posizione dei partner sul mercato e a rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.

“Lenovo è uno dei migliori partner tecnologici in grado di supportarci nel soddisfare le esigenze di soluzioni di storage multimediale dei nostri clienti nel settore dei media e dell’intrattenimento. Il portfolio di soluzioni di storage di Lenovo offre vantaggi ideali per i nostri clienti e possiamo contare su una costante collaborazione che ci fornisce i livelli di assistenza e supporto necessari a soddisfare le nostre esigenze aziendali“, dichiara Dave Van Hoy, presidente di Advanced Systems Group, LLC.

“Grazie a un approccio orientato al canale e a una particolare attenzione alle linee di entry storage, Lenovo ISG continua a consolidarsi grazie alla collaborazione con Ingram Micro, consentendo a un numero sempre maggiore di partner di soddisfare le esigenze di storage dei propri clienti. Attingendo al nostro team Advanced Solutions e al framework 360 di Lenovo, i partner di canale ottengono risorse preziose e sono più preparati a fornire e gestire soluzioni di storage sicure e end-to-end per aziende di ogni dimensione“, afferma Cheryl Rang, Executive Director, Advanced Solutions, Ingram Micro.

Grazie alla accresciuta efficienza e al maggior controllo sullo sviluppo dei prodotti, sull’innovazione e sulle operazioni della catena di fornitura, Lenovo ha ampliato la propria portata globale ed è in grado di servire oltre 180 mercati con più di 35 impianti di produzione, tra cui il primo stabilimento situato in Europa recentemente inaugurato in Ungheria. Classificata da Gartner al nono posto tra le aziende globali per capacità della supply chain, la catena di fornitura di Lenovo, progettata a livello globale, evidenzia la sua leadership come azienda orientata agli obiettivi ed esempio di eccellenza.

Sul sito dell’azienda sono disponibili maggiori informazioni sulle soluzioni di storage Lenovo e sulle storie dei clienti.