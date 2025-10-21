Lenovo porta l’AI agentica nel cuore del lavoro digitale

Lenovo compie un nuovo passo nella trasformazione del lavoro abilitato dall’intelligenza artificiale con il lancio delle nuove funzionalità di AI agentica integrate nel proprio portafoglio “AI-Enabled Workforce”. Una suite completa di dispositivi, servizi e soluzioni end-to-end che porta l’AI dal laboratorio alla produttività quotidiana, trasformando gli investimenti in valore misurabile.

Secondo IDC, le aziende oggi ottengono quasi quattro dollari di ritorno per ogni dollaro investito in AI generativa e, entro il 2027, l’AI agentica raddoppierà la produttività globale della forza lavoro. Lenovo si pone come protagonista di questa nuova fase, supportando le organizzazioni nella transizione da una sperimentazione teorica all’adozione reale di agenti digitali capaci di agire in autonomia o a fianco dei dipendenti, all’interno di solidi framework di sicurezza e governance.

“L’AI agentica non è solo un’evoluzione tecnologica, è un cambiamento nella forza lavoro,” ha dichiarato Rakshit Ghura, VP e General Manager di Digital Workplace Solutions, Lenovo. “Con l’AI agentica al centro del nostro portafoglio AI-Enabled Workforce, aiutiamo le aziende a trasformare le proiezioni in risultati concreti, aumentando la produttività, rafforzando la protezione e generando ROI misurabile più rapidamente che mai.”

Una piattaforma unificata per accelerare l’adozione dell’AI

A differenza di soluzioni frammentate o focalizzate su singoli livelli dello stack, Lenovo integra dispositivi, infrastruttura, servizi e sicurezza in un unico portafoglio scalabile e pronto per l’impresa. L’approccio end-to-end consente alle aziende di accelerare il tempo di valore, ridurre la complessità e ottenere risultati tangibili in termini di produttività, sostenibilità e resilienza IT.

Il portafoglio “AI-Enabled Workforce” si articola in tre pilastri strategici che abilitano un ambiente di lavoro più personalizzato, semplificato e sicuro.

Personalizzare il lavoro con l’intelligenza agentica

Le nuove funzionalità di AI agentica e la piattaforma Care of One™ offrono un’esperienza di supporto personalizzata per ogni dipendente, riducendo i ticket IT fino al 30% e migliorando la soddisfazione complessiva. Ogni dispositivo apprende dal comportamento dell’utente, adattandosi in modo dinamico alle esigenze operative e creando un ambiente più efficiente e centrato sulle persone.

Semplificare le operazioni con dispositivi e servizi intelligenti

I PC AI Lenovo, come ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X9, integrano processori AI dedicati e la protezione avanzata ThinkShield, offrendo prestazioni fino a 10 volte superiori rispetto alla generazione precedente.

Esempi concreti confermano l’impatto: Scyne ha implementato 1.100 dispositivi in tre mesi con un incremento di efficienza notevole, mentre Staples Technology Solutions ha risparmiato 40.000 dollari nella prima fase di aggiornamento IT.

Protezione e adattabilità con un IT affidabile e sostenibile

Attraverso TruScale Device as a Service, Lenovo porta l’intelligenza dei PC AI in un modello flessibile e basato sui risultati, combinando hardware, servizi e gestione del ciclo di vita in un’unica formula. Le nuove funzioni includono il Carbon Impact Portal, la protezione zero-trust ThinkShield e opzioni di aggiornamento sostenibili, in linea con gli obiettivi ESG delle imprese.

Servizi AI per un’adozione semplificata

Per accelerare l’implementazione, Lenovo offre AI PC Services che includono configurazioni per ruolo, formazione personalizzata e supporto Premier attivo 24/7.

Il servizio Premier Support Plus combina l’esperienza di ingegneri specializzati con l’AI agentica per fornire un’assistenza altamente predittiva e personalizzata, mentre i Managed Services di Digital Workplace Solutions semplificano la gestione dei dispositivi e garantiscono livelli costanti di produttività.

“Ogni dipendente trae beneficio da dispositivi che apprendono e si adattano al suo modo di lavorare,” ha spiegato Tom Butler, VP Commercial Portfolio and Product Management, Intelligent Devices Group, Lenovo. “Integrando l’AI a livello di silicio e di sistema, i PC AI Lenovo ridefiniscono l’esperienza di utilizzo – più veloce, sicura e intuitiva – connettendosi perfettamente alle nostre funzionalità di AI agentica e ai servizi di ciclo di vita.”

Dai workshop all’implementazione: l’AI come servizio

Per accompagnare le aziende lungo l’intero percorso, Lenovo propone un ciclo completo di AI Services:

AI Discover , per identificare gli use case a maggiore impatto;

, per identificare gli use case a maggiore impatto; AI Advisory , per allineare strategia e readiness organizzativa;

, per allineare strategia e readiness organizzativa; AI Fast Start , per dimostrare il ROI in soli 90 giorni;

, per dimostrare il ROI in soli 90 giorni; AI Deploy & Manage, per garantire ottimizzazione, governance e affidabilità nel tempo.

“In Lenovo vediamo i servizi come il ponte tra la promessa dell’AI e i risultati concreti per i clienti,” ha affermato John Stamer, VP e General Manager of Global Product Services and Sustainability Services, Lenovo. “Abbiamo costruito soluzioni che semplificano la distribuzione, migliorano l’efficienza operativa e forniscono a ogni dipendente gli strumenti e il supporto giusti per avere successo.”

Sicurezza by design

In un contesto in cui oltre il 60% dei responsabili IT ritiene che gli agenti AI generino nuove minacce, Lenovo mantiene la sicurezza come fondamento della propria visione. L’architettura ThinkShield combina protezioni hardware, integrità del firmware e difese AI sugli endpoint, proteggendo i dati sensibili direttamente dal dispositivo.

Grazie a una supply chain tra le più affidabili al mondo – classificata all’8° posto nella Top 25 Gartner 2025 – ThinkShield estende la sicurezza dall’origine dell’hardware fino al cloud. Il team sicurezza di Meta ne ha riconosciuto il valore, confermando come “ThinkShield Supply Chain Assurance rafforzi in modo significativo la fiducia nell’autenticità e nell’integrità del nostro hardware.”

Il futuro del lavoro abilitato dall’AI

Secondo IDC, entro il 2027 il 40% delle aziende Global 2000 adotterà tecnologie di AI agentica, trasformando radicalmente la produttività e la collaborazione. Con il portafoglio “AI-Enabled Workforce”, Lenovo fornisce oggi alle imprese una piattaforma unificata di dispositivi, infrastrutture e servizi in grado di tradurre il potenziale dell’AI in risultati concreti, misurabili e sostenibili.

Lenovo conferma così la propria leadership globale – con 69 miliardi di dollari di fatturato e presenza in 180 mercati – come partner tecnologico di fiducia per la costruzione di un futuro più intelligente, sicuro e inclusivo.