Le tecnologie Bitdefender supportano Amazon GuardDuty

Bitdefender ha annunciato che le tecnologie antimalware di Bitdefender supportano ora Amazon GuardDuty, un servizio di rilevamento delle minacce che monitora le attività pericolose e i comportamenti anomali per proteggere gli account, i carichi di lavoro e i dati di Amazon Web Services (AWS).

La tecnologia antimalware di Bitdefender offre ai clienti AWS un rilevamento avanzato delle minacce per identificare malware noti e sconosciuti, attacchi zero-day e attività dannose. Quando Bitdefender rileva malware o attività anomale in un ambiente Amazon GuardDuty, avvisa il cliente e fornisce informazioni contestualizzate e fruibili per accelerare e indirizzare le azioni di risposta. Tramite AWS Marketplace, i clienti di Amazon GuardDuty possono acquistare in modo semplice e veloce una licenza Bitdefender per ottenere funzionalità di remediation automatiche in grado di neutralizzre le minacce rilevate dal loro ambiente.

A prescindere dalla dimensioni e dai settori in cui operano, le aziende migrano sempre più spesso architetture e carichi di lavoro verso il cloud. Gartner® stima che entro il 2025 oltre il 95% dei nuovi carichi di lavoro digitali sarà distribuito su piattaforme cloud-native, rispetto ad appena il 30% del 2021. Quando si eseguono carichi di lavoro nel cloud, una sicurezza efficace richiede un modello di responsabilità condivisa, in cui sia il provider del cloud che il cliente finale proteggono congiuntamente l’ambiente e i carichi di lavoro. Tuttavia, molte aziende non hanno visibilità sulle minacce che colpiscono i loro carichi di lavoro nel cloud in fase di esecuzione. La tecnologia Bitdefender supporta Amazon GuardDuty proprio con l’obiettivo di gestire questa problematica.

La tecnologia antimalware di Bitdefender offre diversi livelli di protezione, tra cui l’analisi euristica, i modelli di machine learning per il rilevamento standard, il rilevamento avanzato senza firme, il rilevamento basato sulla firma e l’emulazione. Questa integrazione di sicurezza offre ai clienti di Amazon GuardDuty funzionalit di rilevamento delle minacce e protezione a più livelli per tutti i carichi di lavoro cloud su sistemi operativi Windows e Linux.

“I criminali informatici stanno intensificando i loro attacchi contro i carichi di lavoro del cloud pubblico perché sanno che è lì che risiedono sempre più spesso le informazioni sensibili delle aziende”, ha dichiarato Amy Blackshaw, vice president of product and technical marketing presso Bitdefender. “L’integrazione della tecnologia Bitdefender all’interno di Amazon GuardDuty aiuta le aziende a migliorare la loro resilienza dal punto di vista informatico nel cloud, fornendo un rilevamento delle minacce accurato e in tempo reale per bloccare gli attacchi prima che prendano piede nell’ambiente aziendale.”

Disponibilità delle tecnologie Bitdefender su Aws

La possibilità di utilizzare la tecnologia antimalware di Bitdefender all’interno di Amazon GuardDuty è già attiva. Per saperne di più sulle soluzioni di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce di Bitdefender per AWS, visitare il Marketplace AWS.

