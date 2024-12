Le previsioni di Adobe sulle tendenze creative del 2025: fuga verso il familiare e il surreale

Come afferma Adobe, il mondo di oggi spesso ci travolge, nella quotidianità siamo dipendenti dalla tecnologia e molti non vedono l’ora di staccarsi dagli schermi: in questo contesto emerge un’affascinante convergenza in cui i consumatori esprimono un desiderio di evasione ma, al tempo stesso, di realtà. Le persone sentono nettamente la spinta a una fuga. Secondo Mastercard, la spesa per viaggi ed esperienze è aumentata del 65 percento tra il 2019 e il 2023.

L’ultima previsione annuale di Adobe sulle tendenze creative delinea come i principali trend per il 2025 riflettano questo bisogno di evasione e di realtà, con i creator che si orientano verso nuove immagini fantasiose e surreali, prospettive spiritose, esperienze immersive e altro ancora.

Adobe ha presentato l’evoluzione del panorama creativo e le principali tendenze per il 2025, che i professionisti potranno integrare nel proprio lavoro creativo. Per un’analisi ancora più approfondita di queste tendenze, è possibile leggere l’intero 2025 Adobe Creative Trends Report.

La tendenza “Frontiere fantastiche” invita il pubblico ad avventurarsi in mondi magici e inesplorati, dove nuovi contenuti visivi fantasiosi e immaginifici riflettono il nostro desiderio di evasione.

“Frontiere fantastiche” unisce tecnologia e cultura, puntando a un futuro in cui la nostra immaginazione è davvero illimitata. Si tratta di un cambiamento preparato da anni di world-building digitale, soprattutto nel gaming, che ha nutrito sempre più l’interesse dei consumatori per queste immagini oniriche. Anche l’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando la creatività, rendendo possibile agli artisti ciò che prima era straordinario. E oggi questa tendenza si riscontra sia nei progetti commerciali prodotti in modo tradizionale sia nei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

L’umorismo è da tempo l’ingrediente segreto nelle ricette dei media: il 90 percento dei consumatori ricorda più facilmente gli annunci divertenti rispetto a quelli seri, sottolinea Adobe. Il 52 percento dei film premiati al Festival di Cannes del 2023 erano commedie: il 43 percento in più rispetto al 2022, un aumento che evidenzia come il sorriso sia universalmente apprezzato.

“Leggerezza e allegria” identifica il prossimo trend nella comunicazione di brand, caratterizzata da vene comiche e dall’uso dell’umorismo come strumento per rendere i contenuti più coinvolgenti e facili da ricordare. I vari marchi stanno scoprendo che meme e altri post divertenti vengono condivisi sulle piattaforme social più spesso di quelli dal tono “serio”, quindi creano contenuti leggeri per raggiungere un pubblico più ampio. Adottando il tono disinvolto e scherzoso che usiamo online, le aziende instaurano connessioni più personali con i consumatori, e i marchi vengono percepiti come più umani e vicini.

Questa tendenza – aggiunge Adobe – consente inoltre ai creator di affrontare temi seri senza risultare pesanti o divisivi, aumentando il coinvolgimento tramite esperienze condivisibili allegre, ma non per questo meno significative.

La tendenza “Viaggio nel tempo“, alimentata dall’intelligenza artificiale, fonde componenti futuristiche con aspetti storici e vintage, attingendo agli stili dell’antica Roma, dei ruggenti anni Venti o degli iconici anni Settanta, per citarne alcuni, per creare un’estetica nostalgica ma fresca. L’intelligenza artificiale generativa svolge un ruolo fondamentale nel successo di questo linguaggio espressivo, in quanto ha semplificato la sperimentazione e la combinazione di elementi di epoche diverse. Tuttavia, con l’interesse sempre più mainstream per questa estetica stiamo assistendo a un aumento dei progetti commerciali anche a produzione tradizionale (senza l’uso dell’IA) che lavorano in questo stile, evidenzia Adobe.

La sovrapposizione tra passato e futuro sta catturando l’attenzione persino dei Gen Z, che mostrano crescente interesse, se non addirittura desiderio, per un passato che non hanno vissuto in prima persona. Il mondo sta cambiando rapidamente e “Viaggio nel tempo” rimescola le epoche e reimmagina la storia per il futuro.

Siccome trascorriamo più tempo davanti agli schermi, aumenta la richiesta di esperienze multisensoriali. La tendenza “Fascino immersivo” offre una soluzione efficace creando interazioni che suscitano gioia e meraviglia. Dalle installazioni artistiche immersive ai parchi a tema e allo shopping esperienziale, le declinazioni di questa tendenza vanno ben oltre l’aspetto visivo, coinvolgendo tatto, udito e persino olfatto.

La tecnologia – sottolinea Adobe – rende oggi possibile quel maggiore coinvolgimento sensoriale che i consumatori desiderano; pertanto sono sempre più numerose le campagne di marketing che, letteralmente, ci circondano. I marchi utilizzano una strategia nota come world-building per trasportarci in un universo realizzato appositamente da cima a fondo. L’esempio più noto è quello del fenomeno marketing di Barbie, che ha dato vita ad un film di successo, eventi nel mondo reale e una serie di esperienze a tema “Barbiecore”.

“Fascino immersivo” allevia la stanchezza da schermo invitando il pubblico a entrare in mondi interattivi fantastici e privilegiando esperienze profondamente sentite rispetto a un consumo passivo.

Per i creator e gli utenti di stock, l’azienda invita a sfogliare le gallerie Adobe Stock, guardare il webinar Creative Trends Sneak Peek e leggere l’intero 2025 Creative Trends Report per trovare immagini e idee che possano aiutare a produrre contenuti più attuali, con cui il proprio pubblico si identificherà più facilmente. In modo che, esplorando queste nuove tendenze e adottandone gli elementi nei propri progetti, i creativi professionisti riescano a costruire relazioni più significative con i propri clienti nel 2025 e negli anni futuri.