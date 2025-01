Le novità di Lenovo per la scuola: dai dispositivi flessibili all’apprendimento assistito dall’AI

Lenovo ha annunciato nuove soluzioni hardware che semplificano la connessione, la collaborazione e il coinvolgimento di studenti e insegnanti da qualsiasi luogo. L’ultima novità del portafoglio Lenovo Education include nuovi laptop, con Windows 11 o ChromeOS, progettati per aiutare studenti e insegnanti ad accelerare l’adozione del digitale nella didattica, oltre a utilizzare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa per migliorare lo studio. Queste soluzioni per il mondo dell’istruzione e altro ancora sono state presentate al Bett 2025 dal 22 al 24 gennaio, dove Lenovo introdurrà approfondimenti sull’intelligenza artificiale nella scuola e sulla sua collaborazione con Ducati per sostenere i percorsi STEM.

“L’istruzione in tutto il mondo continua ad evolversi con i progressi e le soluzioni di apprendimento abilitati dalla tecnologia”, ha affermato Stuart King, Executive Director and Global Head of Education Segment, Lenovo. “E Lenovo sta rispondendo alle esigenze di CTO, responsabili IT, educatori e studenti che richiedono dispositivi flessibili e affidabili in classe e soluzioni di apprendimento digitali, nonché sistemi in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare sia l’insegnamento che l’apprendimento.”

Dotate di connettività avanzata e batteria che dura più a lungo, le nuove soluzioni laptop di Lenovo consentono a insegnanti, studenti e genitori di fare affidamento su una tecnologia innovativa che li aiuta a sostenere i più alti livelli di apprendimento. La gamma completa di PC e accessori include Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10), Lenovo Smart Charger, Lenovo Device Intelligence for Education, Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3 PC , nonché i PC Lenovo 500w, 300w e 100w Gen 5.

Caratteristiche principali del nuovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10) di Lenovo

L’elegante Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 ha la potenza, la velocità, la memoria e lo spazio di archiviazione di cui insegnanti e personale hanno bisogno e la sicurezza multilivello e la gestione semplice che i responsabili informatici richiedono, con AI integrata per potenziare ulteriormente la didattica.

Alimentato dai processori Intel® Core (Core 5, Core 5/Core 7 SIPP opzionale) per la gestione ottimale del multitasking, grafica straordinaria e connettività solida.

Costruito per Google AI con accesso a Gemini, l’assistente per la didattica di Google basato sull’intelligenza artificiale, nonché Help Me Read e Help Me Write per ottimizzare le risorse degli educatori, in modo da dedicare meno tempo alla stesura di piani di lezione e e-mail e più tempo per influire sui risultati di apprendimento degli studenti.

Con un peso di soli 1,5 kg e uno spessore di 17,5 mm, questo convertibile portatile vanta un display touch IPS FHD WUXGA (1920×1200) da 14″ con luminosità di 300 nit e rapporto schermo-corpo 16:10.

Fino a 16 GB di memoria LPDDR5X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione SSD consentono la capacità di gestire carichi di lavoro impegnativi. [i]

Una gamma completa di porte, tra cui due USB-C, due USB-A e una HDMI, per una connettività massima ai tuoi dispositivi e periferiche.

Batteria per tutto il giorno dentro o fuori l’aula con un’autonomia fino a 11 ore e una potente connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.[ii]

Sicurezza avanzata – Insieme ai controlli di amministrazione centralizzati e all’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 all’assistenza Google, questo Chromebook Plus utilizza la “difesa in profondità” per più livelli di protezione, tra cui l’autenticazione a due fattori per accessi sicuri, il sandbox di sicurezza antivirus e lo sblocco tramite impronte digitali. La funzione di avvio verificato esegue l’autocontrollo per malware e riparazioni automatiche se danneggiato, mentre gli aggiornamenti automatici regolari mantengono il dispositivo aggiornato contro le ultime minacce alla sicurezza.

Lenovo Device Intelligence per l’istruzione

Lenovo Device Intelligence (LDI) è ora disponibile per ChromeOS tramite un’integrazione diretta con Google Admin Console. Rimanere aggiornati sullo stato e sulla manutenzione delle flotte di Chromebook può essere una sfida per i team IT delle scuole, soprattutto se i budget sono limitati, il personale è limitato e devono gestire interi distretti. Con un gran numero di dispositivi distribuiti, i guasti possono diventare un freno per la salute del dispositivo, la longevità e le risorse IT. Utilizzando la tecnologia predittiva basata sull’intelligenza artificiale, LDI offre ai team IT gli strumenti per prevedere e aiutare a prevenire i problemi comuni di salute e prestazioni di Chromebook, su larga scala, progettati per massimizzare i tempi di attività e la durata.

Attraverso un’integrazione diretta con Google Admin Console, LDI offre una dashboard centralizzata in cui i team IT possono accedere alle informazioni a livello di flotta e di dispositivo; monitoraggio del punteggio di integrità e dei guasti, applicazioni che influiscono sulle prestazioni, livelli della batteria, spazio di archiviazione e altro ancora per identificare i problemi critici in tutta la flotta di una scuola. LDI identifica i problemi attuali, i guasti che si sono già verificati e quelli che potrebbero verificarsi in futuro. Ogni volta che viene rilevata una potenziale area di preoccupazione, il sistema avvisa l’IT con approfondimenti e soluzioni consigliate.

Lenovo offre ora un caricabatterie intelligente per Chromebook, una soluzione di ricarica elegante e compatta che ridefinisce il modo in cui gli utenti istituzionali di Chromebook rimangono alimentati. Progettato per caricare fino a cinque dispositivi collegati tramite USB-C contemporaneamente offrendo il monitoraggio della batteria in tempo reale, il caricabatterie supera le alternative obsolete e ingombranti. Perfetto per gli amministratori IT dell’istruzione, il dispositivo sottile ed efficiente è progettato per semplificare le esigenze di ricarica.

Caratteristiche principali del nuovo PC Windows 11 di Lenovo

Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3

Alimentato da processori Intel® Core 5 per prestazioni migliorate.

L’esperienza utente migliorata include un display 400nit più luminoso con la soluzione DBEF5 di 3M più la tecnologia Lenovo Pencil Touch e audio abilitato per l’intelligenza artificiale per una migliore qualità del suono.

Costruito per soddisfare i robusti requisiti Mil-spec 810H per aiutare a proteggere il dispositivo dai rigori degli ambienti educativi.

Riparabile – I clienti possono optare per un modello con 10 componenti facili da sostituire, inclusi due porte USB-C, batteria, ventola e altoparlante costruiti per una riparabilità più semplice.

Le funzionalità di sicurezza elevate includono l’otturatore per la privacy della webcam, il lettore di impronte digitali opzionale, il BIOS di autoriparazione e la pulizia sicura.

Lenovo 500w/300w/100w Gen. 5

Alimentato da un processore Intel® Core 3 N350 per il multitasking veloce ed efficiente richiesto dagli studenti delle scuole superiori di oggi.

I grandi display touch con un massimo di 300 nit aiutano a mantenere le immagini chiare e luminose mentre il vetro Corning® Gorilla® aiuta a proteggere lo schermo da graffi e crepe.

Collaborazione video di livello superiore per progetti di gruppo con la fotocamera frontale e il nuovo miglioramento del microfono accelerato dall’intelligenza artificiale.

Lenovo Pencil Touch trasforma ogni matita n. 2 in uno strumento su schermo per prendere appunti e disegnare in modo dettagliato per Lenovo 500w e Lenovo 300w.

Durata superiore con porte rinforzate, piedini in gomma anti-peel D-cover e tasti anti-pick.

Progettato per aiutare i dati a rimanere protetti con Windows Secure Core PC, crittografia dTPM 2.0 e Secure Wipe.

Lenovo, prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti