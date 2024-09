Le innovazioni di Dell e Red Hat per la semplificazione degli ambienti IT

Nell’attuale panorama tecnologico una delle maggiori sfide che i professionisti dell’IT si trovano ad affrontare è la gestione della complessità – sistemi e workload diversificati, con la pressione di innovare continuamente garantendo al contempo l’operatività senza interruzioni. I sistemi complessi possono causare inefficienze, tempi di inattività e costi operativi elevati. I team IT necessitano di soluzioni non solo scalabili, ma anche più semplici da implementare e gestire. A tal fine, Dell e Red Hat supportano le organizzazioni con l’obiettivo di semplificare i loro ambienti IT con nuove funzionalità: Dell APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift.

Dell e Red Hat insieme per semplificare e ottimizzare con la virtualizzazione integrata

Con l’accelerazione dell’adozione dei container e dell’intelligenza artificiale, molte aziende stanno ripensando alle proprie strategie di virtualizzazione. APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift include Red Hat OpenShift Virtualization, che fornisce una piattaforma moderna per l’esecuzione, la distribuzione e la gestione di workload di macchine virtuali nuove ed esistenti, oltre a container e woarkload AI/ML.

Infrastruttura flessibile per ogni workload

APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift offre una gamma ampliata di opzioni di storage per soddisfare qualsiasi requisito di prestazioni e memorizzazione. Foundation Software di APEX Cloud Platform, che offre l’integrazione con Red Hat OpenShift, richiede uno storage a blocchi; pertanto, Dell ha ampliato le opzioni da PowerFlex a PowerStore e Red Hat OpenShift Data Foundation, offrendo ulteriori possibilità di scelta ai clienti che desiderano una occupazione fisica ridotta. I clienti possono anche utilizzare le appliance PowerStore e PowerFlex, senza dover duplicare gli investimenti già fatti.

Dell e Red Hat offrono tecnologie validate sulle quali le aziende possono fare affidamento. A livello di processo, prima di ogni rilascio, Dell conduce oltre 13.000 ore di test di interoperabilità dell’infrastruttura, garantendo ai clienti le soluzioni più affidabili ed efficaci. Il software APEX Cloud Foundation contribuisce a questa affidabilità, mantenendo l’infrastruttura in uno stato di continua convalida per garantire che i workload siano sempre attivi e funzionanti.

