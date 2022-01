Le fasi di migrazione a una data platform secondo Agile Lab

Agile Lab guida le aziende nel percorso di migrazione sulla Cloudera Data Platform (CDP) con pianificazione, test e gap analysis.

La trasformazione digitale sempre più pervasiva e la necessità di ottenere continuamente il meglio dalle informazioni a propria disposizione spingono le organizzazioni a scegliere una piattaforma di gestione dati di tipo olistico. Esempio calzante di questo tipo di piattaforma è come la Cloudera Data Platform (CDP).

Diverse realtà che in passato hanno scelto soluzioni come CDH (Cloudera Distributed Hadoop) e HDP (Hortonworks Data Platform) ora intendono affrontare la migrazione alla nuova piattaforma, garantendosi tempi certi e rischi ridotti al minimo.

In questo percorso, Agile Lab può far valere competenze tecniche avanzate e una profonda conoscenza della piattaforma Cloudera.

L’expertise di Agile Lab in materia di processi di migrazione sulla Cloudera Data Platform si coniuga a all’utilizzo di tool e di attività di supporto.

Agile Lab spiega che il primo passo da fare consiste nella pianificazione: ogni aspetto della migrazione deve essere valutato attentamente prima di iniziare il processo, specie se si parte da zero.

Questo aiuta a ridurre al minimo potenziali problemi imprevisti se non si ha un’adeguata conoscenza dell’intero stack tecnologico o se la strategia di migrazione non si adatta perfettamente all’infrastruttura che verrà migrata.

Il passo successivo consiste in una altrettanto attenta gap analysis dell’infrastruttura e di tutti i componenti che si desidera migrare, per evidenziare eventuali criticità e problemi nascosti che potrebbero insorgere durante la migrazione.

Per supportare le aziende che intendono affrontare la migrazione, Agile Lab mette a disposizione un test per verificare le effettive conoscenze in possesso dai membri dei team aziendali e un self-assessment della propria infrastruttura che permette di evidenziare le criticità e i possibili rischi che potrebbero emergere durante la migrazione.