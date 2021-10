Lavoro ibrido, Citrix e Google mettono il desktop as a service in cloud

Citrix e Google Cloud hanno ampliato la partnership strategica per il lavoro ibrido di livello enterprise.

Le aziende hanno annunciato una nuova collaborazione che vedrà Citrix lanciare una nuova offerta di Desktop-as-a-Service (DaaS) su Google Cloud.

Il servizio si potrà avvalere del piano di gestione di Citrix e del protocollo HDX per permettere una distribuzione di applicazioni e di desktop virtuali su Google Cloud.

L’allargamento della partnership permetterà a lavoratori che si avvalgono di modelli ibridi di accedere in maniera sicura ai tool e alle informazioni di cui hanno bisogno per essere motivati e produttivi ovunque si trovino.

Secondo i termini della collaborazione Citrix diventerà un partner preferenziale e strategico di Google Cloud per il virtual desktop e Google diventerà un partner preferenziale e strategico di Citrix per il cloud.

I servizi cloud di Citrix saranno basati su Google Cloud, iniziando con un piano di gestione studiato appositamente per Citrix che permetterà ai desktop su cloud di trasmettere qualsiasi applicazione su qualsiasi dispositivo o end point.

Questo annuncio è il risultato di anni di collaborazione tra le due società e reciproci clienti come Telecom Italia sono pronti a farne uso, come conferma in una nota di Citrix Mauro Maccagnani, Head of Digital Enterprise Solutions di Telecom Italia.